«Οι φετινές κλιματικές συνθήκες κατατάσσουν το φετινό καλοκαίρι ως το δυσκολότερο των τελευταίων δεκαετιών, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για ολόκληρη τη Μεσόγειο. Το επιβεβαιώνουν οι μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία και Τουρκία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Μακεδονία της Κυριακής».

Όπως είπε, η φετινή αντιπυρική περίοδος θεωρείται ήδη ιστορική καθώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν καεί περίπου 9 εκατομμύρια στρέμματα μέχρι σήμερα – o υψηλότεροw, όπως τόνισε, αριθμόw που έχει καταγραφεί ποτέ από το 2006.

Αναφορικά με την Ελλάδα ο κ. Κεφαλογιάννης επισήμανε ότι μέχρι στιγμής έχουν αντιμετωπιστεί σχεδόν 6.000 πυρκαγιές, οι περισσότερες εκ των οποίων, όπως σημειώνει, «αντιμετωπίστηκαν άμεσα» ενώ προσθέτει ότι ο τελικός απολογισμός θα γίνει στο τέλος της αντιπυρικής περιόδου.

«Βρισκόμαστε μετά τα μισά της αντιπυρικής περιόδου και ο Αύγουστος, όπως γνωρίζετε, είναι πάντα ένας μήνας με αυξημένο δείκτη επικινδυνότητας. Δεν προσφέρεται επομένως για απολογισμούς παρά μόνο για συνεχή εγρήγορση», σημείωσε.

Παράλληλα ο υπουργός υπογράμμισε ότι ο Ιούλιος του 2025 ήταν ένας από τους πιο ακραίους μήνες των τελευταίων 40 ετών με βάση τον ευρωπαϊκό δείκτη εκτίμησης επικινδυνότητας πυρκαγιών και προσέθεσε ότι στις 12 Αυγούστου ο δείκτης ξεπέρασε το ιστορικό ανώτατο όριο.

«Το Πυροσβεστικό Σώμα κλήθηκε μόνο στο τετραήμερο πριν τον Δεκαπενταύγουστο να αντιμετωπίσει 240 πυρκαγιές, έναν πρωτοφανή αριθμό. Μεγάλο μέρος αυτών των πυρκαγιών προήλθαν από εμπρησμό, όπως στην Πάτρα, τη Βόνιτσα, τη Ζάκυνθο. Ποιος μηχανισμός διεθνώς μπορεί να εγγυηθεί πλήρη άμυνα απέναντι σε αυτό το εκρηκτικό μείγμα κλιματικής κρίσης, ανθρώπινης αμέλειας και εγκληματικής δράσης;», ανέφερε.

Επιπλέον εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, τους εθελοντές και συνολικά τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας, που δίνουν, όπως είπε, «καθημερινά έναν δύσκολο αγώνα κάτω από συνθήκες ακραίας πίεσης»

Σχετικά με το τι πρέπει να αλλάξει ώστε η αντιμετώπιση των πυρκαγιών να είναι καλύτερη ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε ότι πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στις αιτίες των πυρκαγιών ενώ προσέθεσε ότι «έχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες για τη θεσμοθέτηση τοπικών σχεδίων πρόληψης». «Σχέδια που θα επιτρέπουν την ακριβή χαρτογράφηση των κινδύνων, τον καθορισμό προτεραιοτήτων, τον προγραμματισμό δράσεων, την καλύτερη αξιοποίηση εθελοντών και διαθέσιμων μέσων. Με αυτόν τον τρόπο, η πρόληψη θα γίνει ακόμη πιο στοχευμένη, πιο άμεση και αποτελεσματική σε τοπικό επίπεδο», υπογράμμισε ο υπουργός.

Ερωτηθείς γιατί η Βόρεια Ελλάδα και ειδικά η Κεντρική Μακεδονία αντιμετωπίζει τα τελευταία καλοκαίρια λιγότερα προβλήματα όσον αφορά τις πυρκαγιές ο κ. Κεφαλογιάννης είπε ότι κάθε περιοχή της χώρας έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες ως προς τη μορφολογία, τη βλάστηση, το κλίμα και τη χρήση γης. «Μπορεί η Βόρεια Ελλάδα και η Κεντρική Μακεδονία να μην έχουν βρεθεί φέτος στο επίκεντρο μεγάλων πυρκαγιών, όπως άλλες περιοχές της χώρας, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος είναι μικρότερος ή ότι μπορούμε να εφησυχάσουμε. Η εμπειρία δείχνει ότι με τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα, μια περιοχή μπορεί να περάσει από την “ασφάλεια” στην ακραία απειλή μέσα σε λίγες ώρες. Γι’ αυτό και η στρατηγική μας είναι ενιαία για όλη τη χώρα: πρόληψη, ετοιμότητα και ταχεία απόκριση παντού, είτε μιλάμε για την Αττική, την Πελοπόννησο ή τη Μακεδονία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα έστειλε μήνυμα προς τους πολίτες να μην εφησυχάσουν καθώς όπως είπε βρισκόμαστε ακόμη στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου. «Καμία χαλάρωση, κανένας εφησυχασμός. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή, αλλά η αλήθεια είναι πως χωρίς την ενεργή συμμετοχή των πολιτών δεν μπορούμε να πετύχουμε όσα πρέπει. Ζητώ λοιπόν την προσοχή, υπευθυνότητα και συνεργασία όλων μας», σημείωσε.

Σχετικά με την συνεργασία με τους δήμους ο κ. Κεφαλογιάννης επισήμανε ότι η αντιμετώπιση των πυρκαγιών απαιτεί συνέργειες και συντονισμό. «Δεν συμφωνώ λοιπόν ότι η δημόσια κριτική μου στόχευε συλλήβδην στους δήμους. Η συντριπτική πλειονότητά τους συνεργάζεται στενά και στηρίζει με συνέπεια την κοινή προσπάθεια», υπογράμμισε ενώ αναφέρθηκε στην περίπτωση του Δήμου Πατρέων εξαπολύοντας εκ νέου τα πυρά του εναντίον του δημάρχου.

Τέλος αναφορικά με την κριτική της αντιπολίτευσης, ο υπουργός επισήμανε ότι «η αντιπολίτευση αντιμετώπισε και φέτος τις πυρκαγιές όχι ως μια εθνική πρόκληση αλλά ως μια ευκαιρία φτηνής αντιπολιτευτικής εκμετάλλευση».

«Η χώρα χρειάζεται σοβαρότητα, τεκμηριωμένες προτάσεις και αίσθηση συλλογικής ευθύνης, όχι μηδενισμό και μικροπολιτικά παιχνίδια πάνω στις στάχτες», κατέληξε ο υπουργός.