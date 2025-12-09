Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, μίλησε στο ΕΡΤnews για την πορεία των πληρωμών, τα αιτήματα των παραγωγών και την ανάγκη άμεσης επαναφοράς του διαλόγου.

Όπως ανέφερε, «ο θυμός των αγροτών είναι εν μέρει δικαιολογημένος» εξαιτίας των καθυστερήσεων, τις οποίες απέδωσε στα γνωστά προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τόνισε ωστόσο ότι οι πληρωμές έχουν ήδη ξεκινήσει.

Την προηγούμενη εβδομάδα καταβλήθηκε η βασική ενίσχυση και σειρά προγραμμάτων, ενώ χθες (8/12) πληρώθηκε για πρώτη φορά το Μέτρο 23, ύψους 178,5 εκατ. ευρώ, για την αντιμετώπιση χαμηλών τιμών και της μειωμένης περσινής παραγωγής.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση του προγράμματος αυτόχθονων φυλών για 1.100 παραγωγούς με συνολικό ποσό 18 εκατ. ευρώ, ενώ μέσα στα επόμενα 24ωρα θα αποδοθούν οι ενισχύσεις για βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η εξόφληση του υπολοίπου 30% της βασικής ενίσχυσης, μαζί με την αναδιανεμητική και το πρόγραμμα νέων αγροτών.

Επιπλέον, ο ΕΛΓΑ προγραμματίζει την πληρωμή 120 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις παγετού και χαλαζιού του 2025, καθώς και του 60% της προκαταβολής για την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου. Ο υφυπουργός εκτίμησε ότι «έως το τέλος Δεκεμβρίου οι πληρωμές θα ξεπεράσουν το 1,2 δισ. ευρώ».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους κτηνοτρόφους, ανακοινώνοντας την ολοκλήρωση της έκτακτης ενίσχυσης ζωοτροφών ύψους 22 εκατ. ευρώ, καθώς και την καταβολή του μηνιαίου επιδόματος για όσους έχασαν τα κοπάδια τους, όπως είχε δεσμευτεί ο πρωθυπουργός.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων

Απαντώντας στα ζητήματα μείωσης του κόστους παραγωγής, ο κ. Κέλλας υπενθύμισε ότι κατά την διάρκεια της προηγούμενης μεγάλης κινητοποίησης είχαν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως:

-το φθηνό αγροτικό ρεύμα στα 9,2 λεπτά/KWh,

-η επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, θεσπισμένη για πρώτη φορά το 2023 με τετραμηνιαίες πληρωμές.

Επεσήμανε ότι εξετάζεται η παράταση του μειωμένου τιμολογίου, ενώ δήλωσε ανοιχτός στη συζήτηση για περαιτέρω μείωση «στα 7 λεπτά» εφόσον προκύπτουν νέα δεδομένα στο κόστος παραγωγής.

Για το πετρέλαιο παραδέχθηκε ότι πολλοί αγρότες δεν έλαβαν μέρος ή όλο το ποσό της επιστροφής λόγω τεχνικού προβλήματος, διαβεβαιώνοντας ότι η ΑΑΔΕ έχει βρει λύση και θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση τις επόμενες ημέρες.

Αναπροσαρμογή ποσοτήτων πετρελαίου ανά καλλιέργεια

Ο υφυπουργός επιβεβαίωσε πως ήδη επανυπολογίζονται οι ποσότητες πετρελαίου ανά στρέμμα, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της κάθε καλλιέργειας. Οι υφιστάμενες τιμές «δεκαετίας», όπως είπε, πρόκειται να αλλάξουν και αυτό θα συζητηθεί με τους παραγωγούς.

Κάλεσμα σε οργανωμένο διάλογο

Ο κ. Κέλλας υπενθύμισε ότι ο πρωθυπουργός έχει απευθύνει κάλεσμα για διάλογο, ζητώντας μια συντονισμένη και αντιπροσωπευτική Επιτροπή από όλα τα μπλόκα, προκειμένου να εξεταστούν συγκεκριμένα αιτήματα. Καταδίκασε επίσης τα επεισόδια στην Κρήτη, τονίζοντας ότι δεν εκπροσωπούν την πλειονότητα των αγροτών:

«Είναι εργαζόμενοι, οικογενειάρχες .Τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στη σύγχρονη Ελλάδα».