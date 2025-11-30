Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στο «Χ» η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Ήταν τιμή μου να συμμετάσχω την περασμένη εβδομάδα στο CEO Initiative Forum του Fortune – μια πλατφόρμα που προάγει τον στρατηγικό διάλογο σχετικά με την ηγεσία, την καινοτομία και την ανάπτυξη. Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε δυναμικό κέντρο για την ενέργεια, την τεχνολογία και την καινοτομία. Μόλις στις πρώτες εβδομάδες της θητείας μου, προωθήσαμε ιστορικές επενδύσεις και συμφωνίες των ΗΠΑ εδώ -και μόλις ξεκινήσαμε!».

It was an honor to join the @FortuneGreece CEO Initiative Forum this past week – a platform that elevates strategic dialogue on leadership, innovation, and growth. Greece is rising as a dynamic hub for energy, tech, and innovation. In just my first few weeks, we’ve advanced… pic.twitter.com/KPLZYXKSVv — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 30, 2025