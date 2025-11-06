Ιστορική χαρακτήρισε τη συμφωνία για συμμετοχή της ExxonMobil με μερίδιο 60 % στην Κοινοπραξία Energean – Helleniq Energy που έχει τα δικαιώματα έρευνας υδρογονανθράκων στο «οικόπεδο 2» στο Ιόνιο, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η συμφωνία υπεγράφη μεταξύ του αντιπροέδρου της ExxonMobil Τζον Αρντιλ, του επικεφαλής της Energean, Μαθιού Ρήγα και του CEO της Hellenic Energy, Ανδρέα Σιάμισιη, παρουσία των υπουργών Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, Εσωτερικών (και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Νταγκ Μπέργκαμ, Περιβάλλοντος – Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και της πρέσβη των ΗΠΑ.

Η Πρέσβης κατά τη διάρκεια της ομιλία της στη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας (P-TEC), έκανε λόγο μεταξύ άλλων για «ένα παράδειγμα του τι μπορούμε να πετύχουμε όταν συνεργαζόμαστε και όταν υπάρχει διμερής σχέση που προάγει την περιφερειακή σταθερότητα».

Όπως είπε: «Είμαι εδώ για να σας πω ότι η Αμερική επέστρεψε. Και τώρα, με τις εξορύξεις στο Ιόνιο, δείχνουμε τι μπορούμε να κάνουμε όταν η Αμερική και η Ελλάδα συνεργάζονται από κοινού. Αυτό δεν αφορά μόνο την ενεργειακή κυριαρχία της Αμερικής, αλλά και την ενεργειακή κυριαρχία σε συνεργασία με τη σπουδαία Ελληνική Δημοκρατία».

Για εκείνους που συνέβαλλαν για την συμφωνία αυτή επεσήμανε: «Είναι οραματιστές, θα δημιουργήσουν ένα εντυπωσιακό ενεργειακό μέλλον που θα σταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή».

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της πρόσθεσε ακόμα πως «αυτή η συμφωνία απαντά σε άλλα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα, γεγονός απολύτως κρίσιμο για την εθνική ασφάλεια» για να καταλήξει: «Μόλις αρχίσαμε. Περιμένετε να δείτε».

