Την είδηση της αποπομπής της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα έριξε σαν βόμβα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακάρια το απόγευμα της Τρίτης 13 Οκτωβρίου. «Της έχουμε ζητήσει να παραιτηθεί. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε καλή επιτυχία», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζακάρια.

Με τη σειρά της, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έκανε μια μακροσκελή ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, στην οποία εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και στον Αμερικανό ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο.

Παράλληλα, η κα. Γκιλφόιλ επισήμανε πως οι κατηγορίες σε βάρος της είναι ψευδείς και ότι θα υπερασπιστεί το όνομα της.

«Θα είμαι για πάντα ευγνώμων σε Τραμπ και Ρούμπιο»

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τη σειρά της έκανε μια ανάρτηση στο Χ, στην οποία ευχαριστεί τον Αμερικανό πρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ και σχολιάζει την αποπομπή της.

Η ανάρτηση της στην πλατφόρμα Χ:

Serving as the United States Ambassador to Greece has been the honor of a lifetime. I will forever be grateful to President Donald J. Trump and Secretary of State Marco Rubio for entrusting me with the extraordinary privilege of representing the greatest country in the history of the world. From my first day as Ambassador, I have worked tirelessly to advance President Trump’s America First agenda, strengthen our strategic alliance with Greece, and deliver meaningful victories for the American people. During my tenure, we have helped secure historic agreements to expand American liquefied natural gas exports to Europe, advanced the Vertical Corridor to reduce Europe’s dependence on Russian energy, strengthened our defense and security partnership with a critical NATO ally, and expanded opportunities for American businesses and investment throughout the region. I am especially proud of the role our Embassy has played in strengthening American energy dominance, advancing economic cooperation, and ensuring that the United States remains the indispensable leader in Southeast Europe. These accomplishments are a testament to President Trump’s bold leadership, Secretary Rubio’s commitment to American diplomacy, and the extraordinary men and women who serve our country every day. I also want to address the recent allegations against me. These allegations are false, and I intend to vigorously defend my name, my reputation, and my integrity. I have dedicated my professional life to fighting for justice, standing up for what is right, and defending the values that make America exceptional. I will not allow false accusations to define my decades of public service. My gratitude and respect for President Trump and Secretary Rubio remain unwavering. I am proud of what we accomplished together, and I will always be a loyal supporter of President Trump and his mission to Make America Great Again. While my time as Ambassador may be coming to an end, my commitment to President Trump, the America First movement, and the country I love will never end. It has been the honor of my lifetime to serve the United States of America. My deepest heartfelt appreciation to the people of Greece for their hospitality, partnership, and welcoming me with open arms. God bless President Trump, God bless our incredible diplomats and service members, and God bless the United States of America. — Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) October 13, 2026

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Το να υπηρετήσω ως πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που μου εμπιστεύθηκαν το εξαιρετικό προνόμιο να εκπροσωπώ τη σπουδαιότερη χώρα στην ιστορία του κόσμου.

Από την πρώτη ημέρα της θητείας μου ως πρέσβειρας, εργάστηκα ακούραστα για να προωθήσω την ατζέντα «Πρώτα η Αμερική» του προέδρου Τραμπ, να ενισχύσω τη στρατηγική μας συμμαχία με την Ελλάδα και να εξασφαλίσω ουσιαστικές επιτυχίες για τον αμερικανικό λαό.

Κατά τη θητεία μου, συμβάλαμε στην επίτευξη ιστορικών συμφωνιών για την αύξηση των εξαγωγών αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Προωθήσαμε τον Κάθετο Διάδρομο για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια, ενισχύσαμε τη συνεργασία μας στην άμυνα και την ασφάλεια με έναν κρίσιμο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και διευρύναμε τις ευκαιρίες για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και επενδύσεις σε ολόκληρη την περιοχή.

Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη για τον ρόλο που διαδραμάτισε η πρεσβεία μας στην ενίσχυση της αμερικανικής ενεργειακής κυριαρχίας, στην προώθηση της οικονομικής συνεργασίας και στη διασφάλιση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο αναντικατάστατος ηγέτης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αυτά τα επιτεύγματα αποτελούν απόδειξη της τολμηρής ηγεσίας του προέδρου Τραμπ, της προσήλωσης του υπουργού Ρούμπιο στην αμερικανική διπλωματία και του έργου των εξαιρετικών ανδρών και γυναικών που υπηρετούν καθημερινά τη χώρα μας.

«Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν την εικόνα της επί δεκαετίες προσφοράς μου στον δημόσιο βίο»

Θέλω επίσης να τοποθετηθώ για τις πρόσφατες καταγγελίες εις βάρος μου. Οι καταγγελίες αυτές είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ σθεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου. Έχω αφιερώσει την επαγγελματική μου ζωή στον αγώνα για τη δικαιοσύνη, στην υπεράσπιση του σωστού και των αξιών που καθιστούν την Αμερική ξεχωριστή. Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν την εικόνα της επί δεκαετίες προσφοράς μου στον δημόσιο βίο.

Η ευγνωμοσύνη και ο σεβασμός μου προς τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό Ρούμπιο παραμένουν ακλόνητα. Είμαι υπερήφανη για όσα πετύχαμε μαζί και θα παραμείνω πάντοτε πιστή υποστηρίκτρια του προέδρου Τραμπ και της αποστολής του να «Κάνει την Αμερική ξανά μεγάλη».

Παρότι η θητεία μου ως πρέσβειρας μπορεί να πλησιάζει στο τέλος της, η αφοσίωσή μου στον πρόεδρο Τραμπ, στο κίνημα «Πρώτα η Αμερική» και στη χώρα που αγαπώ δεν θα τελειώσει ποτέ.

Το να υπηρετήσω τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Ο Θεός να ευλογεί τον πρόεδρο Τραμπ, τους εξαιρετικούς διπλωμάτες και στρατιωτικούς μας και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».