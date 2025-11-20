Με το διοικητικό συμβούλιο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου συναντήθηκε πρόσφατα, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ενώ ακολούθησε δείπνο στο Ολυμπιακό Μουσείο της Αθήνας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γιάννης Σαρακάκης, προσέφερε στην πρέσβη μια Ολυμπιακή Δάδα του 2004 ενώ τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις δραστηριότητες των εταιρειών τους και η βραδιά ολοκληρώθηκε με μια παραγωγική συζήτηση με επίκεντρο τις κοινές προτεραιότητες και τις ευκαιρίες για περαιτέρω προώθηση της διατλαντικής συνεργασίας.

Ο κ. Σαρακάκης δήλωσε: «Εκ μέρους του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, σας καλωσορίζω στην Αθήνα – στον τόπο όπου έλαβε χώρα η σύγχρονη Ολυμπιακή ιστορία. Στεκόμενοι εδώ, περιτριγυρισμένοι από σύμβολα που έχουν εμπνεύσει γενιές, μας υπενθυμίζουν ότι το Ολυμπιακό πνεύμα δεν είναι ιστορία. Είναι μια ζωντανή δύναμη που συνεχίζει να ενώνει ανθρώπους και έθνη. Και έτσι, στεκόμαστε σήμερα εδώ στη γενέτειρα του Ολυμπιακού ιδεώδους – ένα σύμβολο ενότητας και κοινών φιλοδοξιών και αξιών.

Στο Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, εργαζόμαστε για σχεδόν 100 χρόνια για να υποστηρίξουμε αυτή την πορεία – ανοίγοντας πόρτες, χτίζοντας εμπιστοσύνη και δημιουργώντας ευκαιρίες σε όλους τους τομείς και σε όλα τα σύνορα».

Από την πλευρά της η κυρία Γκιλφόιλ δήλωσε: «Μία από τις κύριες αποστολές μου στην Ελλάδα είναι να διευκολύνω συμφωνίες για αμερικανικές εταιρείες με τρόπο που ωφελεί και τα δύο έθνη. Θέλω να σας ακούσω, θέλω να συνεργαστώ μαζί σας, σέβομαι τις προσπάθειές σας, τις εταιρείες σας, τους υπαλλήλους σας και τη δέσμευσή σας σε αυτή τη διμερή σχέση».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ