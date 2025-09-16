«Η Ελλάδα είναι η πρώτη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο, με το 20% του παγκόσμιου στόλου και το 60% του στόλου της ΕΕ. Με αυτήν τη ναυτική παράδοση, η χώρα μας βρίσκεται παντού, συνδιαμορφώνοντας τις εξελίξεις στον κλάδο και στηρίζοντας την ανάπτυξη της οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και συμβάλλοντας καθοριστικά στην ευημερία της πατρίδας μας», δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, από την «London International Shipping Week».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Κικίλιας, μιλώντας για τη θέση της ελληνικής ναυτιλίας διεθνώς, τόνισε ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες και η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα χαίρουν μεγάλου σεβασμού και ότι «κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την υποστηρίζουμε και να την ενισχύουμε».

Υπογράμμισε επίσης ότι «η Ευρώπη οφείλει να αναδείξει τα πλεονεκτήματά της απέναντι στον έντονο διεθνή ανταγωνισμό, ώστε η ευρωπαϊκή ναυτιλία να συνεχίσει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο».

Στη συνέχεια, ο Β. Κικίλιας συναντήθηκε με τον νέο Υπουργό Μεταφορών (αρμόδιο για θέματα ναυτιλίας) του Ηνωμένου Βασιλείου, Keir Mather MP.

Στη συζήτηση, που έγινε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω διεύρυνση των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένου Βασιλείου και στην ενδυνάμωση της συνεργασίας στο ναυτιλιακό τομέα. Αναδείχθηκε, δε, ο καθοριστικός ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας, που εδρεύει ή δραστηριοποιείται στο Λονδίνο.

Επιπλέον, τονίστηκε ότι παρά το γεγονός πως το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διαχρονικοί δεσμοί των δύο χωρών στη ναυτιλία παραμένουν ισχυροί και αποτελούν σταθερή βάση για περαιτέρω συνεργασία, με θετική προοπτική και για τις δύο οικονομίες.