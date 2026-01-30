«Η μάχη κατά των ναρκωτικών αποτελεί αγώνα για την προστασία των παιδιών, των οικογενειών και του μέλλοντος της κοινωνίας, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του Λιμενικού Σώματος στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας», σημειώνει, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Η ανάρτηση του Βασίλη Κικίλια

«Η μάχη απέναντι στα ναρκωτικά είναι μάχη για τα παιδιά μας, για τις οικογένειες και για το μέλλον της κοινωνίας μας. Το Λιμενικό Σώμα δίνει αυτή τη μάχη καθημερινά, στην πρώτη γραμμή. Μετά τον εντοπισμό και την κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών αξίας 1.700.000€ στην Πάτρα και τη σύλληψη δύο ατόμων, τα στελέχη του προχώρησαν σε νέα καίρια χτυπήματα στο οργανωμένο έγκλημα, με τη σύλληψη μελών διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης για την εισαγωγή 5 τόνων κοκαΐνης και με νέες κατασχέσεις αξίας 900.000€ σε Πάτρα και Αθήνα. Συνεχίζουμε την προσπάθεια κατά της μάστιγας των ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος για την προστασία των Ελλήνων πολιτών».