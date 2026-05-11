«Φωτιά» έχουν πάρει οι τηλεφωνικές γραμμές του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, ενόψει της ανακοίνωσης του νέου κόμματος, με κύριο στόχο ο νέος πολιτικός φορέας να μην είναι μια ανακύκλωση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ένα νέο, «φρέσκο» σχήμα. Τον στενό πυρήνα του, υπό ίδρυση κόμματος, διαμορφώνουν ένα διευρυμένο δίκτυο προσώπων από την εκπαιδευτική κοινότητα, τεχνοκράτες και πολιτικοί αναλυτές, καθώς και πολλά από τα στελέχη του Ινστιτούτου.

Ποιοι όμως είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται σήμερα τόσο κοντά στον πρώην πρωθυπουργό;

Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ο πανεπιστημιακός και οικονομολόγος Φραγκίσκος Κουτεντάκης είναι άνθρωπος της «παλιάς φρουράς» της Ανανεωτικής Αριστεράς και διατηρεί στενή σχέση με τον Γιάννη Δραγασάκη. Ήταν Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (2015-2018) και στην πρώτη περίοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχε ενεργό ρόλο ως μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας, συμμετέχοντας στις κρίσιμες συζητήσεις την περίοδο των μνημονιακών διαπραγματεύσεων.

Νίκος Μαραντζίδης, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης

Είναι από τα πιο κομβικά πρόσωπα των διεργασιών. Χαρακτηρίζεται ως ο «στρατηγικός νους» πίσω από τη νέα πολιτική αρχιτεκτονική που επιχειρεί να χτίσει ο Τσίπρας. Είναι από τους βασικούς διανοούμενους που την περίοδο 2015-2019 ασκούσε σκληρή κριτική στη διακυβέρνηση. Μετά το 2023 όμως ήρθε σταδιακά πιο κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα στις δεύτερες εκλογές του 2023 ανέλαβε ενεργό ρόλο, συμμετέχοντας στον σχεδιασμό της επικοινωνιακής στρατηγικής και της πολιτικής γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ.

Ιωάννα Λαλιώτου, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας

Η Ιωάννα Λαλιώτου συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που εκφράζουν το άνοιγμα του νέου εγχειρήματος προς τον χώρο της ακαδημαϊκής κοινότητας και της προοδευτικής διανόησης. Θεωρείται από τους ανθρώπους που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ιδεολογικής ταυτότητας του νέου φορέα, καθώς συμμετέχει στις πρωτοβουλίες του Ινστιτούτου Τσίπρα και έχει έντονη παρουσία στον δημόσιο διάλογο.

Φανή Κουντούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου

Η Φανή Κουντούρη έχει ειδίκευση στην εκλογική συμπεριφορά και τη στρατηγική πολιτικών κομμάτων. Είναι από τους βασικούς ανθρώπους που διαμορφώνουν τη στρατηγική επαναπροσέγγισης κοινωνικών ομάδων που απομακρύνθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια.

Γιάννης Καμπουράκης, Καθηγητής Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου

Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο Εράσμους στο Ρότερνταμ, με ειδίκευση στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τη σχέση Δικαίου και Πολιτικής Οικονομίας. Συμμετέχει στις συζητήσεις για ζητήματα κράτους Δικαίου, Θεσμών και Ευρωπαϊκής Πολιτικής.

Χάρης Τζήμητρας, διεθνολόγος και ειδικός στο Κυπριακό

Είναι διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την ειρήνη και καθηγητής με ειδίκευση στην επίλυση διεθνών διαφορών και συγκρούσεων, την ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωπολιτική, το Δίκαιο της θάλασσας, την εξωτερική πολιτική και την Ανατολική Μεσόγειο. Έχει πολυετή εμπειρία σε ζητήματα διεθνών σχέσεων και θεωρείται πως θα συμβάλλει στα θέματα ελληνοτουρκικών, Ανατολικής Μεσογείου και Βαλκανίων.

Άρης Στυλιανού, Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας

Θεωρείται από τα πρόσωπα που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία του πυρήνα αυτοοργάνωσης στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος αποτέλεσε τον πρώτο πυρήνα στελεχών που ζητούσαν πιο ανοιχτά την επιστροφή Τσίπρα. Είναι από τους ανθρώπους που αναμένεται να συμβάλλουν στις ιδεολογικές επεξεργασίες και στη διαμόρφωση του πολιτικού στίγματος του νέου φορέα, ιδιαίτερα σε ζητήματα δημοκρατίας, θεσμών και σχέσης της σύγχρονης Αριστεράς με την κοινωνία.

Μανώλης Πλειώνης, Καθηγητής Αστροφυσικής, πρώην διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα

Το τελευταίο διάστημα συμμετέχει ενεργά στα δρώμενα του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα και είναι από τα πρόσωπα που εκφράζουν τη σύνδεση του νέου εγχειρήματος με τον χώρο της επιστημονικής κοινότητας και της έρευνας. Οι παρεμβάσεις του γύρω από τα ζητήματα τεχνολογίας, καινοτομίας, κλιματικής κρίσης και δημόσιας πολιτικής για την έρευνα εκτιμώνται ιδιαίτερα από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού.

Κώστας Γαβρόγλου, Καθηγητής Ιστορίας των Επιστημών και πρώην υΥπουργός Παιδείας

Ο πρώην Υπουργός Παιδείας διατηρεί ανοικτό δίαυλο με κομματικά και πανεπιστημιακά στελέχη, ενώ θεωρείται ως ένας από τους ανθρώπους που συμμετέχουν στις πιο κρίσιμες συζητήσεις για τη μορφή και τη δομή του νέου φορέα, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα.