Κατά των δηλώσεων Κυρανάκη και Μαρινάκη στρέφεται το ΚΚΕ, λέγοντας πως «είναι τουλάχιστον άθλια η προσπάθεια των ανιστόρητων στελεχών της ΝΔ να αξιοποιήσουν, ως πολιτικά “όρνεα”, μία αποτρόπαια, εγκληματική ενέργεια για να επιτεθούν στους αγώνες του λαού και της νεολαίας ανασύροντας την απαράδεκτη θεωρία των δύο άκρων, αλλά και για να στήσουν το γνωστό από παλιά κάλπικο δίπολο με τον βολικό αντίπαλό τους, το κόμμα Τσίπρα».

«Όσο “έτοιμη από καιρό” μπορεί να εμφανίζεται η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να συκοφαντεί το οργανωμένο εργατικό – λαϊκό και φοιτητικό κίνημα, αν και γνωρίζει ότι καμιά σχέση δεν έχει με τέτοιες προβοκατόρικες και εγκληματικές ενέργειες, άλλο τόσο έτοιμο και έμπειρο είναι και το κίνημα για να αντιμετωπίσει τέτοιες απαράδεκτες επιθέσεις» σημειώνει, καταλήγοντας, το σχόλιο του ΚΚΕ.

Η έντονη αντίδραση του Περισσού έρχεται ως απάντηση σε ένα μπαράζ δηλώσεων από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, τα οποία, με αφορμή την πρόσφατη εγκληματική επίθεση, εξαπέλυσαν δριμεία πολιτική επίθεση στην Αριστερά, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για την πολιτική βία και τη θεωρία των δύο άκρων.

Κυρανάκης: «Κάπως έτσι ξεκίνησε και η 17Ν»

Την πρώτη… κίνηση έκανε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, αφήνοντας αιχμές για «κουλτούρα ανοχής απέναντι στην πολιτική βία» και δηλώνοντας με νόημα ότι η εγκληματική αυτή επίθεση συσπειρώνει ακόμη περισσότερο τη βάση της ΝΔ.

Ο κ. Κυρανάκης προχώρησε σε διάφορους χαρακτηρισμούς, αναφέροντας: «Στην προσπάθεια που έχουμε κάνει για να ενισχύσουμε την αστυνομία η αριστερά ήταν πάντα απέναντι. Σε κάθε αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα η αριστερά ήταν απέναντι. Σε κάθε μέτρο για να μην αποφυλακίζεται ένας τρομοκράτης ήταν απέναντι.

Ο βασικός μας πολιτικός αντίπαλος επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου και επανασυστήνεται στην Ελλάδα και διχάζει ξανά τους Έλληνες. Εγώ μια ΕΛΑΣ αναγνωρίζω, την Ελληνική Αστυνομία η οποία σε ώρες θα έχει πιάσει τους ενόχους της δολοφονίας. Αυτά τα περί ΕΛΑΣ, λαϊκού στρατού είναι άλλα. Το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς να συστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες».

Σε άλλη συνέντευξη, ο γραμματέας της ΝΔ διευκρίνισε ότι δεν χρησιμοποίησε τον όρο «ηθικός αυτουργός», ωστόσο επέμεινε ότι μια σειρά γεγονότων συνθέτουν μια σταθερή πολιτική στάση ανοχής. Επικαλέστηκε την παρουσία στελεχών της Αριστεράς ως μαρτύρων υπεράσπισης στη δίκη της «17 Νοέμβρη», τη στάση βουλευτών υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα, την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και την καταψήφιση των αυστηροποιήσεων του Ποινικού Κώδικα.

«Δεν έρχομαι να πω ότι μια φορά την τελευταία δεκαετία κάποιος έκανε μια δήλωση. Υπάρχει μία αλληλουχία γεγονότων, δηλώσεων και ψήφισης ή καταψήφισης νομοσχεδίων που δείχνει μία συνέπεια στον χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η πολιτική ρητορική περί «εγκληματικής οργάνωσης» σε βάρος της ΝΔ κανονικοποιεί τη βία και καλλιεργεί ένα καθεστώς ανοχής, υπογραμμίζοντας ότι οι επιθέσεις σε σπίτια πολιτικών με συνθήματα ή τρικάκια αποτελούν το πρώτο στάδιο μιας επικίνδυνης κλιμάκωσης. «Μια νέα γενιά βανδάλων μετατρέπεται σε ταραξίες και στη συνέχεια σε τρομοκράτες. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η 17 Νοέμβρη», δήλωσε, συμπληρώνοντας πως «το πραγματικό άσυλο είναι το σπίτι, η οικογένεια, τα παιδιά, η μητέρα και ο πατέρας».

Μαρινάκης: «Να βγαίνουν οι κουκούλες, να πέφτουν οι μάσκες»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, κάνοντας λόγο για μια «άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με τον μανδύα μιας δήθεν ιδεολογίας».

Ο Μαρινάκης εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στις Αρχές για τον εντοπισμό των φυσικών και ηθικών αυτουργών, στέλνοντας το μήνυμα ότι «η τρομοκρατία δεν θα νικήσει». Ωστόσο, πέρασε άμεσα στο πολιτικό σκέλος, σημειώνοντας ότι «όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν οι μάσκες».

Απηύθυνε κάλεσμα σε όσους, όπως είπε, όλα αυτά τα χρόνια βάφτιζαν «παρεμβάσεις» τις επιθέσεις σε σπίτια και γραφεία, ή «ακτιβισμό» τις καταλήψεις, να αναλογιστούν τις ευθύνες τους:

«Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλιών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις μολότοφ με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει ειπωθεί, είναι επικίνδυνες, ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ, τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του Ποινικού Κώδικα.

Αυτοί που επιτίθενται, με κάθε τρόπο, στις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας όταν κάνουν τη δουλειά τους, προστατεύοντας με αυταπάρνηση κάθε πολίτη και ψάχνουν να βρουν ψεγάδι σε μια αστυνομική επιχείρηση που έχει στόχο να μας προστατεύσει από πάσης φύσεως μπαχαλάκηδες».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έβαλε στο «κάδρο» τις καταλήψεις και τον Ρουβίκωνα, επιστρατεύοντας τη θεωρία των δύο άκρων: «Η πολιτεία, ανεξαρτήτως κομμάτων, για πολλά χρόνια ανέχτηκε τέτοιες συμπεριφορές, ειδικά από το ένα άκρο. Άφηνε για δεκαετίες πανεπιστήμια υπό κατάληψη, τα οποία μετατρέπονταν σε ορμητήρια εγκληματιών. Ανεχόταν να καίγονται μεγάλες πόλεις για να μην ενοχληθούν οι φασίστες με τα καδρόνια».

Αν και διευκρίνισε ότι δεν συσχετίζει νομικά ή δικονομικά τη φονική επίθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, επέμεινε στην ύπαρξη σαφών πολιτικών ευθυνών λόγω της πολυετούς ανοχής. «Μία κουβέντα είναι η δικονομική και μία η πολιτική», σχολίασε, προσθέτοντας: «Να πέσουν οι μάσκες επιτέλους. Δε σχετίζω τις δολοφονικές επιθέσεις άμεσα ή νομικά, αλλά όλες οι συμπεριφορές ανοχής στη βία του άλλου άκρου ήταν βαθύτατα επιζήμιες όλα αυτά τα χρόνια. Και ο δικός μας πολιτικός χώρος τους ανέχθηκε».

«Είναι πολύ αργά για δάκρυα»

Όταν επισημάνθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξ αριστερών της ΝΔ (ΕΛ.Α.Σ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ) καταδίκασαν απερίφραστα την επίθεση, ο ίδιος υποστήριξε πως «είναι πολύ αργά για δάκρυα για κάποιους».

«Οι καταδίκες είναι αυτονόητες θεωρώ και αλίμονο εάν δεν γίνονταν και σωστά έγιναν. Δεν θέλουμε αυτομαστίγωμα, θέλουμε να πέσουν οι μάσκες», δήλωσε, αναρωτώμενος για τη στάση των κομμάτων αυτών στο παρελθόν: «Όλα αυτά τα κόμματα σε αυτές τις μάχες του αυτονόητου ήταν με τη νομιμότητα ή με τις καταλήψεις; Πόσες φορές έχετε ακούσει στελέχη αριστεράς να έρχονται μάρτυρες υπεράσπισης σε δολοφόνους τρομοκράτες;».

«Μακάρι να είναι ειλικρινείς αυτές οι ανακοινώσεις και να μην ακούσουμε ξανά παρέμβαση, συλλογικότητα, επιχείρηση με ιδεολογικά χαρακτηριστικά», κατέληξε στην τοποθέτησή του ο Μαρινάκης.