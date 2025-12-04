«Από τη στιγμή που η Περιφέρεια Αττικής και άλλες Περιφέρειες και Δήμοι σε όλη την Ελλάδα αποφάσισαν εξαιτίας της κακοκαιρίας και κυρίως εξαιτίας της έλλειψης επαρκών υποδομών και μέσων, το κλείσιμο των σχολείων, η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς με μικρά παιδιά, εξασφαλίζοντας την άδεια μετ’ αποδοχών για τουλάχιστον τον έναν γονέα» τονίζει σε σχόλιό του, το ΚΚΕ.

Η ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας αφορά την απόφαση της Περιφέρειας να παραμείνουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου.

Επίσης, θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, τα νυχτερινά σχολεία της Αττικής.