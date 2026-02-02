Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, σε συνεδρίασή της, εξέλεξε το νέο Πολιτικό Γραφείο, το οποίο αποτελείται από 16 μέλη.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, η σύνθεση του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του κόμματος είναι η εξής:

  • Κουτσούμπας Δημήτρης, Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ
  • Αμπατιέλος Νίκος
  • Αρβανιτάκης Δημήτρης
  • Γκιόκας Γιάννης
  • Γκιώνης Θέμης
  • Καπέτη Θεανώ
  • Μαρίνος Γιώργος
  • Μπέλλου Ελένη
  • Παπαδόπουλος Μάκης
  • Παπασταύρου Κύριλλος
  • Παρασκευάς Κώστας
  • Πρωτούλης Γιάννης
  • Ράζου Λουίζα
  • Σοφιανός Νίκος
  • Τριάντης Νεκτάριος
  • Χιώνης Θοδωρής

Να υπενθυμίσουμε πως οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ ολοκληρώθηκαν την Κυριακή, 1 Ιανουαρίου, με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της νέας Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.

Η Κεντρική Επιτροπή, στην πρώτη της συνεδρίαση, εξέλεξε ομόφωνα Γενικό Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ τον Δημήτρη Κουτσούμπα.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Κεντρική Επιτροπή #ΚΚΕ #Πολιτικό γραφείο