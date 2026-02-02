Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, σε συνεδρίασή της, εξέλεξε το νέο Πολιτικό Γραφείο, το οποίο αποτελείται από 16 μέλη.
Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, η σύνθεση του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του κόμματος είναι η εξής:
- Κουτσούμπας Δημήτρης, Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ
- Αμπατιέλος Νίκος
- Αρβανιτάκης Δημήτρης
- Γκιόκας Γιάννης
- Γκιώνης Θέμης
- Καπέτη Θεανώ
- Μαρίνος Γιώργος
- Μπέλλου Ελένη
- Παπαδόπουλος Μάκης
- Παπασταύρου Κύριλλος
- Παρασκευάς Κώστας
- Πρωτούλης Γιάννης
- Ράζου Λουίζα
- Σοφιανός Νίκος
- Τριάντης Νεκτάριος
- Χιώνης Θοδωρής
Να υπενθυμίσουμε πως οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ ολοκληρώθηκαν την Κυριακή, 1 Ιανουαρίου, με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της νέας Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.
Η Κεντρική Επιτροπή, στην πρώτη της συνεδρίαση, εξέλεξε ομόφωνα Γενικό Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ τον Δημήτρη Κουτσούμπα.