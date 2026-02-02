Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, σε συνεδρίασή της, εξέλεξε το νέο Πολιτικό Γραφείο, το οποίο αποτελείται από 16 μέλη.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, η σύνθεση του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του κόμματος είναι η εξής:

Κουτσούμπας Δημήτρης, Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ

Αμπατιέλος Νίκος

Αρβανιτάκης Δημήτρης

Γκιόκας Γιάννης

Γκιώνης Θέμης

Καπέτη Θεανώ

Μαρίνος Γιώργος

Μπέλλου Ελένη

Παπαδόπουλος Μάκης

Παπασταύρου Κύριλλος

Παρασκευάς Κώστας

Πρωτούλης Γιάννης

Ράζου Λουίζα

Σοφιανός Νίκος

Τριάντης Νεκτάριος

Χιώνης Θοδωρής

Να υπενθυμίσουμε πως οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ ολοκληρώθηκαν την Κυριακή, 1 Ιανουαρίου, με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της νέας Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.

Η Κεντρική Επιτροπή, στην πρώτη της συνεδρίαση, εξέλεξε ομόφωνα Γενικό Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ τον Δημήτρη Κουτσούμπα.