Το ΚΚΕ, σε ανακοίνωσή του, καλεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματα των αγροτών, τονίζοντας ότι «ο αγώνας των αγροτών έχει συγκεκριμένα αιτήματα που στοχεύουν στην επιβίωση τους και τη διασφάλιση φθηνού και ποιοτικού προϊόντος για τον λαό».

«Προσπάθεια επιστράτευσης του κοινωνικού αυτοματισμού»

«Η κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά – Να σταματήσει την κοροϊδία»

Στην ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ, αναφερόμενο στα αιτήματα των αγροτών, σημειώνει ότι «Πρόκειται για αιτήματα που η κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά. Ας σταματήσει, λοιπόν, την κοροϊδία και να τα ικανοποιήσει τώρα».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΚΚΕ:

«Ο κ. Μητσοτάκης αναμάσησε σήμερα τα ίδια, που πριν λίγες ημέρες δήλωσαν άλλα κυβερνητικά στελέχη σε μια προσπάθεια επιστράτευσης του κοινωνικού αυτοματισμού ενάντια στους βιοπαλαιστές της υπαίθρου, που συντονίζονται πανελλαδικά και βγαίνουν στα μπλόκα του αγώνα. Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια έχει ήδη πέσει στο κενό.

Οι αγρότες έσπασαν τους κυβερνητικούς εκβιασμούς και βγήκαν μαζικά στις εθνικές οδούς με τα τρακτέρ τους. Οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα στηρίζουν τον αγώνα, καθώς είναι όλοι τους θύματα της ίδιας πολιτικής, πλήττονται από την αδυσώπητη ακρίβεια στα τρόφιμα και την αντιλαϊκή πολιτική που υπηρετεί τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Ο κ. Μητσοτάκης γνωρίζει πολύ καλά ότι οι χιλιάδες αγρότες, που είναι στους δρόμους και παλεύουν για την επιβίωσή τους, δεν έχουν καμία σχέση με τους “Χασάπηδες” και τις “κυρίες με τις φεράρι” που είναι δικά του “φυντάνια”. Επίσης, γνωρίζει ότι τα χρήματα τα οποία “διαφημίζει” πως η κυβέρνηση έδωσε δήθεν στους αγρότες το 2025, αφορούν υπόλοιπα των επιδοτήσεων του 2024 και του 2023 από τις οποίες τσέπωσαν και οι δικοί του “φραπέδες”, δηλαδή όσοι έκαναν ρεμούλες με τις επιδοτήσεις, αλλά και μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι για να κάνουν τις “επενδύσεις” τους.

Τα μπλόκα και τα τρακτέρ στις εθνικές οδούς δεν είναι “ακραίες ενέργειες”, αλλά η αντίδραση στην ακραία αντιλαϊκή πολιτική που οδηγεί στη φτώχεια και την εξαθλίωση.

Ο αγώνας των αγροτών έχει συγκεκριμένα αιτήματα που στοχεύουν στην επιβίωση τους και τη διασφάλιση φθηνού και ποιοτικού προϊόντος για τον λαό, την ώρα που γίνεται φανερό ότι οι επιδοτήσεις της ΚΑΠ της ΕΕ αποτελούν κυρίως εργαλείο, ώστε οι βιομήχανοι – μεγαλέμποροι να εξασφαλίζουν φθηνές πρώτες ύλες.

Τέτοια αιτήματα, μαζί με την άμεση καταβολή των χρωστούμενων ενισχύσεων χωρίς περικοπές, είναι η διαμόρφωση εγγυημένων τιμών στον αγρότη για όλα τα αγροτικά προϊόντα, το αφορολόγητο στην αντλία πετρέλαιο, όπως των εφοπλιστών, οι άμεσες στο 100% αποζημιώσεις για όλες τις ζημιές στην παραγωγή και το γεωργικό – κτηνοτροφικό κεφάλαιο, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, η ανασύσταση των κοπαδιών, τα μέτρα ελέγχου της ευλογιάς και με εμβολιασμό κλπ.

Πρόκειται για αιτήματα που η κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά. Ας σταματήσει, λοιπόν, την κοροϊδία και να τα ικανοποιήσει τώρα».