«Η μαζική συγκέντρωση γιατρών και νοσηλευτών και άλλων εργαζόμενων του Νοσοκομείου Νίκαιας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα (19/2), στο πλαίσιο στάσης εργασίας μετά από απόφαση του Σωματείου τους, με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού εμπορίου της Υγείας, ήταν απολύτως δίκαιη, γιατί δίκαια είναι τα αιτήματά τους, όπως οι άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, να μην μειωθούν οι θέσεις ειδικευόμενων, να ανοίξουν όλες οι χειρουργικές αίθουσες, να δοθούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς κ.ά.» αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

Όπως ισχυρίζεται στην ίδια ανακοίνωση το ΚΚΕ: «Την αγανάκτηση των υγειονομικών και του λαού της περιοχής, που απευθύνεται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει τα θέματα της υγείας του, έχει προκαλέσει η κατάσταση που επικρατεί σε αυτό, εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων.

Ακόμα και το ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, που σκόπευε να εγκαινιάσει σήμερα ο Γεωργιάδης, έχει ήδη πλημμυρίσει τρεις φορές από όταν ανακαινίστηκε, ενώ, μετά από κάθε εφημερία, λειτουργεί σαν ακατάλληλος χώρος νοσηλείας για δεκάδες ασθενείς, οι οποίοι δεν βρίσκουν κρεβάτι στις κλινικές και στοιβάζονται εκεί, μακριά από τους γιατρούς. Το ΤΕΠ στελεχώνεται από εργαζόμενους που αναγκάζονται να δουλεύουν διπλοβάρδιες και έχουν δεκάδες χρωστούμενα ρεπό».

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ κλείνει, συμπληρώνοντας: «ΥΓ: Προφανώς ενοχλημένος από τα πρωτόγνωρα συναισθήματα που έχει προκαλέσει σε ολόκληρο τον λαό και τη νεολαία η αποκάλυψη των φωτογραφιών των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της Καισαριανής, ο Γεωργιάδης, με το γνωστό παραλήρημά του, αναμασά τα περί ταύτισης του κομμουνισμού με τον φασισμό, εξισώνοντας ουσιαστικά τους ήρωες κομμουνιστές με τους ναζί εγκληματίες που τους εκτέλεσαν. Ο καθένας και τα πρότυπά του…».