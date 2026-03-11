«Η Κούβα δεν είναι μόνη» διαμήνυσαν χιλιάδες λαού και νεολαίας, με τη μαζική τους συμμετοχή στην πολύ μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Κούβα που διοργάνωσε στην Αθήνα το ΚΚΕ, με ομιλητή στην συγκέντρωση στο Σύνταγμα, τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Δημήτρη Κουτσούμπα. Ακολούθησε πορεία στην αμερικανική πρεσβεία.

«Είμαστε εδώ για την Κούβα – Για όλους τους λαούς του κόσμου»

«Είμαστε εδώ για την Κούβα! Είμαστε εδώ για όλους τους λαούς του κόσμου! Η σημερινή μας συγκέντρωση, εδώ στο Σύνταγμα, πραγματοποιείται σε συνθήκες μεγάλης θύελλας για τον λαό μας, για όλους τους λαούς της περιοχής και όλου του κόσμου».

Το μήνυμα της πορείας κορυφώθηκε έξω από την αμερικανική πρεσβεία καθώς την «σκέπασε» ένα γιγαντοπανό, που αποτύπωνε τη σημαία της Κούβας, τις φιγούρες του Φιντέλ Κάστρο και του Τσε Γκεβάρα και το σύνθημα «Hands off Cuba» (Κάτω τα χέρια από την Κούβα).

