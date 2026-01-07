Με έντονα επικριτικό τρόπο τοποθετήθηκε το ΚΚΕ, απέναντι στην προαναγγελία ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα από τη Μαρία Καρυστιανού, δίνοντας από νωρίς το στίγμα της στάσης του απέναντι στο νέο αυτό εγχείρημα. Μέσα από δημοσίευμα στον ιστότοπο 902.gr, το Κομμουνιστικό Κόμμα σχολιάζει τις πρόσφατες δηλώσεις της, εντάσσοντάς τες σε ένα γνώριμο, κατά την εκτίμησή του, πολιτικό μοτίβο.

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, ο λόγος της κ. Καρυστιανού αναπαράγει «παμπάλαιες εκφράσεις περί κάθαρσης», οι οποίες, όπως σημειώνεται, δεν αμφισβητούν την ουσία του σημερινού πολιτικού και οικονομικού συστήματος. Αντιθέτως, το κόμμα υποστηρίζει ότι τέτοιες τοποθετήσεις λειτουργούν εντός ενός πλαισίου, το οποίο διαχρονικά εξυπηρετεί συγκεκριμένα επιχειρηματικά και οικονομικά συμφέροντα, αφήνοντας στο περιθώριο τις ανάγκες και τα δικαιώματα της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Η κριτική του ΚΚΕ προέκυψε ως απάντηση στη συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα 95/1) η Μαρία Καρυστιανού, κατά την διάρκεια της οποίας, παρουσίασε το γενικό πλαίσιο της πολιτικής της πρωτοβουλίας. Η ίδια τόνισε ότι ο υπό διαμόρφωση φορέας θα κινηθεί αυτόνομα, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα.

Για τον Περισσό, ωστόσο, η ανάδυση νέων πολιτικών σχημάτων με ρητορική «υπέρβασης» ή «ηθικής ανανέωσης» δεν συνιστά πραγματική εναλλακτική για τα λαϊκά στρώματα, εφόσον δεν αμφισβητείται ο πυρήνας της εξουσίας του κεφαλαίου. Όπως αφήνεται να εννοηθεί στο δημοσίευμα, το ΚΚΕ θεωρεί ότι μόνο μια πολιτική σύγκρουσης με το ίδιο το σύστημα μπορεί να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στα κοινωνικά αδιέξοδα, και όχι πρωτοβουλίες που –κατά την άποψή του– ανακυκλώνουν δοκιμασμένες και αποτυχημένες συνταγές.

Το ακριβές απόσπασμα της τοποθέτησης του ΚΚΕ

«Στο επίκεντρο του αφηγήματος που παρουσιάζει (σ.σ. η κ. Καρυστιανού) είναι οι παμπάλαιες… εκφράσεις περί «κάθαρσης», στο πλαίσιο ενός συστήματος και ενός κράτους που απ’ όπου κι αν το πιάσεις λερώνεσαι ακριβώς γιατί υπάρχει και λειτουργεί για να υπηρετούνται τα κέρδη μίας χούφτας ομίλων». Πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα», δηλαδή να δημιουργείται ένα κόμμα με στόχο την «κάθαρση» και την «νομιμότητα», δεν ισχύει. Μόνο τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουν εμφανιστεί δεκάδες τέτοια κόμματα και «προσωπικότητες» (που εμφανίστηκαν με διάφορους πολιτικούς προσδιορισμούς – δεξιά, κεντροδεξιά, κεντροαριστερά, αριστερά, κεντρώα, ακροδεξιά κ.ά) και τελικά υπηρέτησαν και με το παραπάνω, και με πολλούς τρόπους, σχεδιασμούς σε βάρος των συμφερόντων του λαού», γράφει το 902.gr.