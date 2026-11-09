«Οι πληροφορίες ότι η Γαλλία απέστειλε ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για τις εργασίες της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου συνιστά πολύ σοβαρή εξέλιξη, καθώς η ενέργεια αυτή έχει χαρακτήρα ενημέρωσης, που δίνει τη δυνατότητα στην Τουρκία να διεκδικεί δικαιοδοσία σε ελληνική υφαλοκρηπίδα ως παράκτιο κράτος. Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει αν ισχύουν αυτές οι πληροφορίες κι αν έχει υπάρξει οποιασδήποτε μορφής ενημέρωση της Τουρκίας. Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά παραπέμπουν σε παζάρι σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, προκειμένου να υλοποιηθεί ένα έργο το οποίο, από τη μία υπηρετεί τα συμφέροντα των ενεργειακών ομίλων, από την άλλη βυθίζει τη χώρα όλο και πιο βαθιά στους ενεργειακούς πολέμους κι ανταγωνισμούς» τονίζει, σε σχόλιό του, το ΚΚΕ.