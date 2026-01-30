Θέμα χρόνου θεωρείται η ανακοίνωση της τελικής ημερομηνίας για τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές εξετάζουν ως πιθανότερες ημερομηνίες την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, με την πρώτη να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.

Κι αυτό γιατί, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, προηγείται της μετάβασης του Έλληνα πρωθυπουργού στις Βρυξέλλες για την άτυπη σύνοδο της ΕΕ.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως η συνάντηση αναμένεται να διεξαχθεί σε ένα περιβάλλον αυξημένης καχυποψίας, με τις NAVTEX να υπενθυμίζουν ότι πίσω από τους τόνους διαλόγου, οι θεμελιώδεις διαφορές στο Αιγαίο παραμένουν ανοιχτές.

Την ίδια ώρα, Τουρκικές διπλωματικές πηγές χαρακτηρίζουν την υπόθεση με την έκδοση των επ’ αόριστον ΝAVTEX «τεχνικό ζήτημα», διαμηνύοντας ότι η Άγκυρα «δεν επιθυμεί την ένταση» και επιδιώκει τη διατήρηση της ηρεμίας στην περιοχή.

Παρά τη ρητορική περί αποκλιμάκωσης, η τουρκική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι οι πάγιες θέσεις της για το Αιγαίο παραμένουν αμετάβλητες. Όπως υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές, οι νέες NAVTEX δεν διαφοροποιούνται από αντίστοιχες που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν, επιχειρώντας να παρουσιάσουν την κίνηση ως συνέχεια μιας «κανονικότητας» που η Ελλάδα απορρίπτει πλήρως.

Πάντως η Τουρκία δηλώνει ότι επιθυμεί κανονικά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, ακόμη και μέσα σε αυτό το κλίμα.

Διπλωματικές πηγές σχολιάζοντας αυτήν την στάση της γειτονικής χώρας, αναφέρουν πως αποσκοπεί στο να διατηρηθούν ανοικτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας, χωρίς ωστόσο να αναιρούνται οι τουρκικές διεκδικήσεις.