Σε μια μετωπική σύγκρουση με έντονο άρωμα «πολιτικής ηθικής» εξελίσσεται η νέα άγρια κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, με επίκεντρο τις αποκαλύψεις για τη μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Δημόσιο.

Απαντήσεις σε όσα ισχυρίστηκε το βράδυ της Πέμπτης ο Νίκος Ανδρουλάκης σχετικά με το ακίνητο στο Ηράκλειο Κρήτης που νοίκιασε η οικογένειά του και μετά ο ίδιος στο Δημόσιο, έδωσε το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα ο Υπουργός επέλεξε να απαντήσει, εστιάζοντας κυρίως στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης που αφορά τη μίσθωση του συγκεκριμένου ακινήτου.

Ο Υπουργός χαρακτήρισε ως κωμικό τον ισχυρισμό ότι το καθαρό κέρδος από τη συγκεκριμένη σύμβαση ανέρχεται μόλις σε 1.000 ευρώ μηνιαίως μετά από φόρους, υποστηρίζοντας αντιθέτως ότι το συνολικό ποσό που εισπράττεται αγγίζει τις 10.000 ευρώ τον μήνα.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, η πλευρά Ανδρουλάκη επιχειρεί να υποβαθμίσει το ζήτημα μέσω ανακριβών στοιχείων, ενώ τόνισε ότι η ουσία βρίσκεται στο γεγονός πως η σύμβαση αυτή συνάφθηκε σε μια περίοδο που τόσο ο πατέρας όσο και ο γιος Ανδρουλάκης κατείχαν υψηλόβαθμες θέσεις στον κομματικό μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης επιχείρησε να αποδομήσει το επιχείρημα ότι η απόφαση για τη συγκεκριμένη ενοικίαση είχε ληφθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή. Παραθέτοντας συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ο Υπουργός σημείωσε ότι οι εκλογές του 2009 διεξήχθησαν στις αρχές Οκτωβρίου και ότι η τελική υπογραφή της σύμβασης από το Κτηματολόγιο πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2010, δηλαδή επί διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι η αρμόδια επιτροπή που απέρριψε τις οικονομικά φθηνότερες προσφορές για να προκρίνει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη συνεδρίασε τον Οκτώβριο του 2009. Με βάση αυτά τα στοιχεία, ο κ. Γεωργιάδης κατηγόρησε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για συνειδητά ψέματα στον δημόσιο διάλογο, επιμένοντας ότι καμία διαδικασία δεν είχε ολοκληρωθεί από τη διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας πριν από την αλλαγή της κυβέρνησης.

Τι ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Υπενθυμίζετει πως χθες, Πέμπτη, σε συνέντευξή του στο Action24, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε στις κατηγορίες που εξαπέλυσαν κυβερνητικά στελέχη σε βάρος του με αφορμή δημοσίευμα, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Λέει ο κ. Γεωργιάδης ότι με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας, οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας, από τις προσφορές που άνοιξαν η δική μας ήταν η προσφορά του μειοδότη. Και έτσι επιλέχθηκε. Λέει ότι υπήρχε κι άλλη προσφορά. Έγινε έλεγχος στην προσφορά αυτή και το κτίριο, το οποίο είχαν προσφέρει είχε σοβαρά νομικά ζητήματα, ήταν υποθηκευμένο και δεν το επέλεξαν. Επέλεξαν, λοιπόν, τη φθηνότερη προσφορά και ένα κτίριο που δεν είχε κανένα φορτίο. Η επιλογή έγινε επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2009. Γιατί υπογράφεται επί ΠΑΣΟΚ; Γιατί μετά έγιναν εκλογές, έφυγε η μία κυβέρνηση και ήρθε η άλλη. Και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση του Κτηματολογίου που είχε παρθεί επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα, ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης».

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο υπουργός Υγείας, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ την Πέμπτη ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «μπορεί να κατηγορεί τους πάντες και να κουνά το δάχτυλο ως ο διαπρύσιος κήνσωρ της ηθικής, αλλά πλέον αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να το κάνει».

Αφορμή για την ανάρτηση του υπουργού Υγείας στάθηκε δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο λίγες ημέρες πριν από το πρώτο μνημόνιο το Κτηματολόγιο νοίκιασε ακίνητο ιδιοκτησίας αρχικά του πατέρα και στη συνέχεια του ίδιου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε το Δημόσιο του έχει πληρώσει 1,2 εκατ. ευρώ. Μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης στην ανάρτησή του ανέφερε: «Και κρατά και τα χρήματά του αυτά σε τράπεζες του εξωτερικού, όπως μάθαμε πλέον άπαντες… Είναι όλα αυτά νόμιμα; Μάλλον. Είναι όμως και ηθικά; Σίγουρα όχι!».

Στη συνέχεια, το ΠΑΣΟΚ απάντησε μέσω σχετικής ανακοίνωσης στις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Ουδέποτε πήρε ο κ. Ανδρουλάκης ένα ευρώ από το Δημόσιο για ανακαίνιση. Μάλιστα, εφαρμόστηκε ο σχετικός μνημονιακός νόμος για μείωση του μισθώματος». Παράλληλα έκανε λόγο για «λασπολογία, συκοφαντία και η πολιτική αλητεία», ενώ, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη».

Αναλυτικά τι αναφέρει σε ανακοίνωσή το το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ:

«Ο επαγγελματίας λασπολόγος σε εντεταλμένη υπηρεσία, Αδωνις Γεωργιάδης, επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά. Καμία έκπληξη. Μόνο που η συκοφαντία και η πολιτική αλητεία έχουν κοντά πόδια. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, κ. Γεωργιάδη, και θα το πιείτε αργά και βασανιστικά το πικρό ποτήρι.

Α. Το ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο αναφέρεται, ενοικιάστηκε το 2004 στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου κατόπιν διαγωνισμού με 10 προσφορές. Η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου το παρέδωσε για χρήση στην Αστυνομία.

Το 2010 ενοικιάστηκε από το Κτηματολόγιο κατόπιν νέου διαγωνισμού με 8 προσφορές. Οπως ισχύει εδώ και δεκαετίες, κάθε μισθωτής έχει το δικαίωμα να διαμορφώσει το μισθωμένο ακίνητο για να είναι συμβατό με τις λειτουργικές του ανάγκες αναλαμβάνοντας το κόστος. Στην προκειμένη περίπτωση, το Κτηματολόγιο ανακαίνισε ακόμη και αίθουσες που χρησιμοποιούνταν από την Αστυνομία ως χώροι προσωρινής κράτησης.

Ουδέποτε πήρε ο κ. Ανδρουλάκης ένα ευρώ από το Δημόσιο για ανακαίνιση. Μάλιστα εφαρμόστηκε ο σχετικός μνημονιακός νόμος για μείωση του μισθώματος.

Το 2022 έγινε σύμβαση ανανέωσης και το 2024 παράταση μισθώματος, επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και τα δύο!

Ολα λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, απόλυτα νόμιμα και διαφανή!

Μια κυβέρνηση που είναι συνώνυμη με τη διαφθορά όπως βοά η ελληνική κοινωνία, που υπηρετεί τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια, που στελέχη της ελέγχονται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη για παράνομες ενέργειες σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος, που έκανε κανονικότητα τους στημένους διαγωνισμούς και τις απευθείας αναθέσεις, εγκαλεί τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για απολύτως νόμιμους και διαφανείς διαγωνισμούς με πλειάδα προσφορών και επί διαφόρων κυβερνήσεων -ακόμη και της δικής τους.

Β. Ο τυχοδιώκτης συκοφάντης εγκαλεί τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «έβγαλε λεφτά στο εξωτερικό». Ουδέν ψευδέστερο. Ούτε ένα ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό. Οι λογαριασμοί του κ. Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες άνοιξαν στο πλαίσιο της θητείας του στην Ευρωβουλή. Είναι δηλωμένοι επί μία δεκαετία ανελλιπώς και η κίνησή τους δημοσιευμένη σε σειρά δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του κ. Ανδρουλάκη.

Και τολμά ο κ. Γεωργιάδης με χυδαιότητες και ψέματα να κατηγορήσει τον κ. Ανδρουλάκη για «αδήλωτα χρήματα»;

Ο κ. Γεωργιάδης, που ως υπουργός Επενδύσεων τον παρακολουθούσε η ΕΥΠ και το Predator αλλά δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να ρίξει φως στην υπόθεση και να ενημερώσει τον ελληνικό λαό, εκτελεί το συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Στον βούρκο της διαφθοράς και της πολιτικής ανυποληψίας θα μείνετε μόνοι. Δεν είστε σε θέση, να λερώσετε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Τα υπόλοιπα εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο συκοφάντης και τα φερέφωνά του να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης για τα ψευδή τους».