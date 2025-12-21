Σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης εξελίσσεται η συζήτηση γύρω από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξακολουθούν να ασκούν δριμεία κριτική στην Κυβέρνηση, κατηγορώντας την για αδυναμία αντιμετώπισης των χρόνιων προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα και για επιλογή πολιτικών που όπως υποστηρίζουν, επιβαρύνουν περαιτέρω το εισόδημα των αγροτών.

ΠΑΣΟΚ: Καμία ουσιαστική στήριξη στην αγροτική παραγωγή

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για κυβερνητική πολιτική που παραμένει εγκλωβισμένη στη λογική των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων και της έμμεσης φορολογίας, αφήνοντας εκτός προτεραιοτήτων την ουσιαστική στήριξη της αγροτικής παραγωγής. Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, υπογράμμισε ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής, η ενεργειακή ακρίβεια και οι χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων, δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες για αγρότες και κτηνοτρόφους, οδηγώντας στην εγκατάλειψη της υπαίθρου. Παράλληλα, κατηγόρησε την Κυβέρνηση ότι παρουσιάζει αποσπασματικά και ανεπαρκή μέτρα ως συνολική λύση, επιχειρώντας, όπως είπε, να μετακυλήσει τις ευθύνες και να καλλιεργήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό.

ΣΥΡΙΖΑ: Συρρίκνωση του εισοδήματος και αποτυχημένη στεγαστική πολιτική

Ανάλογες αιχμές διατυπώνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επισημαίνει ότι η κυβερνητική αφήγηση περί οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης δεν αντανακλά την πραγματικότητα που βιώνουν τα νοικοκυριά και οι παραγωγοί. Σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι το διαθέσιμο εισόδημα συρρικνώνεται λόγω της ακρίβειας, ενώ η αύξηση του κόστους βασικών αγαθών, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένων αναγκών, αποτυπώνει τα αδιέξοδα της οικονομικής πολιτικής. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη στεγαστική πολιτική, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει αποτυχημένη, σημειώνοντας ότι η αντιμετώπιση της στέγης ως εμπορεύματος εντείνει τις κοινωνικές ανισότητες.

Σε ό,τι αφορά τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η Κυβέρνηση επιχειρεί να εμφανίσει τους αγρότες ως υπεύθυνους για την κοινωνική αναστάτωση, ενώ την ίδια στιγμή δηλώνει ανοιχτή στον διάλογο, στάση που χαρακτηρίζεται αντιφατική και υποκριτική.

Νέα Αριστερά: Οι αγροτικές κινητοποιήσεις αντικατοπτρίζουν την ευρύτερη κοινωνική δυσαρέσκεια

Ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, σε δημόσια παρέμβασή του, ανέφερε ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις αποτελούν έκφραση μιας ευρύτερης κοινωνικής δυσαρέσκειας απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές, σημειώνοντας ότι η κοινωνική στήριξη προς τους αγρότες καταδεικνύει την ένταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγικοί κλάδοι.

Ελληνική Λύση: Η κοινωνία είναι στο πλευρό των αγροτών

Από την πλευρά της, η Ελληνική Λύση κατηγορεί την Κυβέρνηση ότι μέσω της υπερφορολόγησης και της ακρίβειας έχει επιβαρύνει σημαντικά το εισόδημα των πολιτών και ότι επιχειρεί να αξιοποιήσει τις γιορτές για να στρέψει κοινωνικές ομάδες τη μία απέναντι στην άλλη. Ο Πρόεδρος του Κόμματος, Κυριάκος Βελόπουλος, τόνισε ότι η κοινωνία στέκεται στο πλευρό των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των αλιέων και των μελισσοκόμων, υποστηρίζοντας ότι τα αιτήματά τους είναι δίκαια και αντανακλούν πραγματικές ανάγκες.

Συνολικά, η αντιπολίτευση συγκλίνει στην άποψη ότι απαιτείται μια συνολική, μακροπρόθεσμη και πιο στοχευμένη στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα, με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη στήριξη του εισοδήματος και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της ελληνικής υπαίθρου, επισημαίνοντας ότι χωρίς ουσιαστικό διάλογο και συναινέσεις, η πολιτική ένταση αναμένεται να συνεχιστεί.