Για ραβασάκια που στέλνει η κυβέρνηση στα μπλόκα των αγροτών με οφειλές από την περίοδο 2021 – 2023 στην ΑΑΔΕ, «την ώρα που κάποιοι από τους πρωταγωνιστές αυτού του σκανδάλου σιωπούν», έκανε λόγο στο περιστύλιο της Βουλής ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης.

Η δήλωση του Βασίλη Κόκκαλη

«Την ώρα που κάποιοι από τους πρωταγωνιστές αυτού του σκανδάλου σιωπούν, γιατί έτσι βολεύει τους ίδιους αλλά και την κυβέρνηση, την ίδια ώρα η κυβέρνηση στέλνει ραβασάκια στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που είναι στα μπλόκα, βεβαιώνοντας τις οφειλές από το 2021, 2022 και 2023 στην ΑΑΔΕ. Αυτή είναι η έγνοια τους και η φροντίδα τους για τον πρωτογενή τομέα».

