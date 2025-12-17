«Κόκκινη γραμμή» αποτελεί για την κυβέρνηση η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, όπως κατέστησε σαφές ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του πριν από την ψήφιση του προϋπολογισμού, την ώρα που ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε ενίσχυση ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ ενισχύσεις σε κτηνοτρόφους αλλά και καλλιεργητές βαμβακιού και σιταριού.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του: «Με αιχμή προκλητικές εκτροπές, αυτή η φούσκα έσκασε και η κυβέρνηση θέλησε να κόψει τον γόρδιο δεσμό. Πολλές υποθέσεις οδηγούνται στη Δικαιοσύνη. Αργήσαμε; Ναι. Ευθυνόμαστε; Μεγαλύτερος υπεύθυνος είναι αυτός που αρνείται να αλλάξει ένα καθεστώς που είναι αποδεδειγμένα σάπιο. Κύριε Ανδρουλάκη, όλοι ήξεραν…», επισήμανε αρχικά για να προσθέσει στη συνέχεια:

«Ξέσπασαν αγροτικές κινητοποιήσεις με μια διάθεση έλλειψης διαλόγου. Γνωρίζαμε ότι αυτή η μετάπτωση εν κινήσει του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα δημιουργούσε καθυστερήσεις. 20/10 έκλεισαν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ και οι πληρωμές ξεκίνησαν εντός Νοεμβρίου. Πόσες θα είναι οι πληρωμές; 3,8 δισ. ευρώ το 2025, έναντι 3,4 το 2024. Το σημαντικότερο είναι ότι το σύστημα πληρωμών εκσυγχρονίζεται οριστικά. Η κυβέρνηση έχει έτοιμο πλαίσιο, που αντιμετωπίζει δικαιολογημένα αιτήματα του πρωτογενούς τομέα. Σε συνεννόηση με τη ΔΕΗ καλύτερες τιμές, με την ΑΑΔΕ για καλύτερο σύστημα επιστροφής ειδικού φόρου αγροτικού πετρελαίου, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ο νέος αυτός τρόπος καταβολής αποζημιώσεων, οδήγησε σε εξοικονόμηση πόρων, σίγουρα 160 εκατ. ευρώ που δεν δόθηκαν σε εκείνους που δεν τα δικαιούνται. Από αυτά, 80 εκατ. θα πάνε σε κτηνοτρόφους και 80 σε σιτοπαραγωγούς και βαμβακοπαραγωγούς που πλήττονται».

Εν συνεχεία ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε, μιλώντας για ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΑΔΕ:

«Αυτό που δεν θα συζητηθεί είναι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Γιατί αποτελεί την καρδιά της μεταρρύθμισης. Καταλαβαίνω ότι αυτή η απόφαση ξεβόλεψε αρκετούς. Είναι όμως καιρός να ανατραπεί αυτή η διακομματική παθογένεια των τελευταίων 40 ετών».

Σε ότι αφορά για τους αγρότες, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Έχουμε κάνει πολλά για τους αγρότες, μπορούμε περισσότερα. Απευθύνω πρόσκληση στα κόμματα της αντιπολίτευσης να πάμε σε διακομματική επιτροπή με διακομματικό προεδρείο και σε τέσσερις μήνες να καταλήξουμε σε λύσεις, που θα δεσμεύουν και επόμενες κυβερνήσεις. Θέλετε να συμμετέχετε; Εδώ είναι το πεδίο».

Πρόσθετη ενίσχυση 160 εκατομμύρια ευρώ σε κτηνοτρόφους και καλλιεργητές

Από την πλευρά του, πρόσθετη ενίσχυση ύψους 160 εκατομμυρίων σε κτηνοτρόφους αλλά και καλλιεργητές βαμβακιού και σιταριού ανακοίνωση από τη Βουλή ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Ειδικότερα μιλώντας από το βήμα της Βουλής κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι «πρόθεση της κυβέρνησης είναι, αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. ευρώ με βάση το νέο σύστημα να δοθούν επιπλέον σε κτηνοτρόφους της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας, από τη βασική ενίσχυση και τα οικολογικά σχήματα. Ενώ, κυβερνητική πρόθεση είναι επίσης αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. να δοθούν επιπλέον στους βαμβακοπαραγωγούς και τους σιτοπαραγωγούς, στηρίζοντάς τους στη δύσκολη αυτή συγκυρία. Δείχνοντας ότι το νέο σύστημα λειτουργεί υπέρ των πραγματικών παραγωγών, με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο», προσθέτοντας ότι θα υπάρξουν κι άλλα μέτρα για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου.

Τα μέτρα αυτά θα αφορούν:

• Την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, μετά από συνεννοήσεις με την ΑΑΔΕ. «χωρίς όμως παράθυρα για αθέμιτες πρακτικές».

• Πρωτοβουλίες της ΔΕΗ για περαιτέρω μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες.

• Νέο σύστημα για ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ.

Σήμερα, είπε επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, καταβάλλονται επιπλέον 490 εκατομμύρια ευρώ στους αγρότες και μέχρι το τέλος του χρόνου θα καταβληθούν άλλα 600 εκατ., φτάνοντας συνολικά τις πληρωμές στα 3,8 δισ. ευρώ, «τα περισσότερα, σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια».

Επιπλέον πληρωμές από ΟΠΕΚΕΠΕ – ΕΛΓΑ

Το ποσό των 487,9 εκατομμυρίων ευρώ καταβλήθηκε χθες Τρίτη (16/12) από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ, σε 485.896 μοναδικούς δικαιούχους αγρότες, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με αυτό το ποσό, οι καταβολές που έχουν γίνει στους αγρότες από την 1 Ιανουαρίου 2025 μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 3,2 δις ευρώ ενώ μέχρι τέλος του μήνα αναμένεται να καταβληθούν ακόμα περίπου 600 εκατ. ευρώ.

Aναλυτικά καταβλήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ οι ακόλουθες πληρωμές:

-208,6 εκατ. ευρώ για την εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης σε 482.853 δικαιούχους*. Υπενθυμίζεται ότι για την προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης είχαν καταβληθεί 363,4 εκατ. ευρώ σε 471.833 δικαιούχος. Επομένως η συνολική καταβολή για τη Βασική Ενίσχυση του 2025 ανέρχεται στο ποσό των 572 εκατ. ευρώ.

-142,9 εκατ. ευρώ σε 285.214 δικαιούχους* για τη Συμπληρωματική Στήριξη του Αναδιανεμητικού Εισοδήματος για τη Βιωσιμότητα. Σημειώνεται ότι αφού ολοκληρωθούν οι έλεγχοι θα επαναξιολογηθεί η δυνατότητα αύξησης της μοναδιαίας τιμής ενίσχυσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, με στόχο να αυξηθεί το ποσοστό απορρόφησης του προϋπολογισμού και να ανέλθει στα 174 εκατ. ευρώ, εξαντλώντας τα όρια.

-14.9 εκατ. ευρώ 33.473 δικαιούχους* για την Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας. Αφορά «παλαιούς» δικαιούχους του καθεστώτος με έτος ένταξης 2021-2024. Με την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου του επιπέδου εκπαίδευσης των 14.395 εν δυνάμει νέων δικαιούχων, θα ενταχθούν και θα πληρωθούν το αργότερο έως 30.06.2026 όσοι από αυτούς κριθούν επιλέξιμοι.

-121,5 εκατ. ευρώ σε 27.605 δικαιούχους* από τον ΕΛΓΑ, ως προκαταβολή 75% της αξίας των πορισμάτων για ζημιές του έτους 2025. Η καταβολή έγινε κατ’ εφαρμογή του νόμου 5.261/2025, τον οποίο ψήφισε η Κυβέρνηση και δημοσιεύτηκε χθες 15 Δεκεμβρίου 2025.

Υπογραμμίζεται ότι στην καταβολή της εξόφλησης για τη Βασική Ενίσχυση περιλαμβάνεται τμήμα της συμπληρωματικής κατανομής σε κτηνοτρόφους που αδικήθηκαν από τον μαθηματικό τύπο κατανομής ενώ πληρούσαν τα τεκμήρια (γάλα – κρέας – ζωοτροφές).

* Κάθε αγρότης μπορεί να είναι δικαιούχος σε περισσότερες πληρωμές από μία, άρα ο αριθμός δικαιούχων δεν ισοδυναμεί με ΑΦΜ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2025

Πληρωμές έως 24/11/2025:





Πληρωμές από 25/11 έως 1/12:

Πληρωμές 8-15/12

Πληρωμές 16/12

