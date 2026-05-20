Στην τελική ευθεία για τα επίσημα αποκαλυπτήρια του νέου του πολιτικού φορέα βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας, με την ημερομηνία-κλειδί να έχει οριστεί για τις 26 Μαΐου.

Θέλοντας να δημιουργήσει κλίμα προσμονής, ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε έναν διαδραστικό τρόπο για να επικοινωνήσει με το κοινό, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο συγκεκριμένο σποτ, νέοι και νέες καλούνται να μαντέψουν το όνομα του νέου κόμματος, με τις απαντήσεις να κυμαίνονται από άκρως πολιτικές έως… εντελώς αναπάντεχες.

Από την «Πυξίδα» μέχρι τη… «Λάουρα»

Οι πολίτες που συμμετείχαν στο γκάλοπ επιστράτευσαν τη φαντασία τους, προτείνοντας μια ευρεία γκάμα ονομάτων. Ανάμεσα στις επιλογές που ακούστηκαν ήταν οι εξής:

«Νέα Προοδευτική Αριστερά», «Κυβερνώσα Αριστερά», «Νέα Πορεία», «Ιθάκη», «Ελπίδα Ξανά», «Πορεία». Το όνομα «Λάουρα» που προτάθηκε όπως ήταν φυσικό έκλεψε την παράσταση ως η πιο αιφνιδιαστική πρόταση.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα του βίντεο, το όνομα που φάνηκε να κερδίζει έδαφος στις προτιμήσεις και να συγκεντρώνει τις περισσότερες αναφορές είναι η «Πυξίδα». Η συγκεκριμένη επιλογή φαίνεται να κερδίζει πόντους καθώς συμβολίζει τον πολιτικό επαναπροσδιορισμό και την ανάγκη για μια νέα κατεύθυνση.

Η πρόταση της Zoe Pre

Στο παιχνίδι των προβλέψεων μπήκε με τον δικό της τρόπο και η γνωστή YouTuber, Zoe Pre. Η δημιουργός περιεχομένου, η οποία πρόσφατα είχε αναλάβει την παρουσίαση εκδήλωσης νεολαίας με κεντρικό ομιλητή τον Αλέξη Τσίπρα, έκανε τη δική της χιουμοριστική παρέμβαση, προτρέποντας τον πολιτικό αρχηγό να βαφτίσει το κόμμα… «Ζωή».

Δεν είναι καθόλου κακές ιδέες… pic.twitter.com/zuN1l81uqX — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) May 20, 2026

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το ψηφιακό crash test πέτυχε τον σκοπό του, στρέφοντας τα βλέμματα όλων στην επίσημη παρουσίαση της 26ης Μαΐου, όπου και θα λυθεί οριστικά το μυστήριο της ονοματοδοσίας.