Επίσημη συνάντηση με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Κατεχομένων Κοινοτήτων Κύπρου είχε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Στην κυπριακή αποστολή συμμετείχαν ο πρόεδρος της Ένωσης Εκτοπισμένων Κοινοτήτων Αμμοχώστου, Μιχαήλ Τζιώρτας, ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Επαρχίας Λευκωσίας, Ελευθέριος Αντωνίου, ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Επαρχίας Κερύνειας, Ανδρέας Αθανασίου, καθώς και η γραμματέας της Επιτροπής, Ελένη Ζάρου Πατσίκκου.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, τα μέλη της αντιπροσωπείας έθεσαν το ζήτημα του νομικού και ανθρωπιστικού δικαιώματος των προσφύγων για επιστροφή και επανεγκατάσταση στις πατρογονικές τους εστίες.

Παράλληλα, πραγματοποίησαν αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τα προβλήματα που καταγράφονται στις κατεχόμενες περιοχές, ενώ παρουσίασαν τις θεσμικές πρωτοβουλίες που υλοποιούν με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της νέας γενιάς.

Στήριξη της ελληνικής πολιτείας και εξωτερική πολιτική

Από την πλευρά του, ο κ. Τασούλας εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη της ελληνικής πλευράς προς τους εκτοπισμένους και τις οικογένειές τους, οι οποίοι συνεχίζουν να υφίστανται τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήρε το έργο της Επιτροπής, χαρακτηρίζοντάς το αξιέπαινο, ιδιαίτερα λόγω των σύνθετων συνθηκών υπό τις οποίες διεξάγεται.

Υπογράμμισε επίσης ότι η επίλυση του Κυπριακού ζητήματος αποτελεί διαχρονικά την κορυφαία προτεραιότητα της εθνικής εξωτερικής πολιτικής.

Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε τη ρητή δέσμευση της Ελλάδας για τη διεκδίκηση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης, η οποία θα εναρμονίζεται πλήρως με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Σημειώνεται ότι η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Κατεχομένων Κοινοτήτων προσήλθε στο Προεδρικό Μέγαρο συνοδευόμενη από τον πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, Σταύρο Αυγουστίδη.