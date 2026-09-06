Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου συμμετείχε το Σάββατο στο συλλαλητήριο το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση.

Η κα Κωνσταντοπούλου δήλωσε:

«Είμαι εδώ για άλλη μια φορά. Στη Θεσσαλονίκη. Στη μεγάλη διαδήλωση. Στο μεγάλο συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Στο πλευρό των εργαζομένων. Εδώ είμαι με τους εργαζόμενους, τους υπαλλήλους του ΟΑΕΔ. Στο πλευρό της κοινωνίας. Στο πλευρό των κινημάτων. Στο πλευρό των πολιτών που αγωνίζονται. Των οικογενειών. Των φοιτητών. Των νέων.

Είμαστε εδώ για να δώσουμε το στίγμα και το μήνυμα της αγωνιστικότητας μέχρι την ανατροπή. Της ανυποχώρητης πάλης για τα δίκαια όλων των ανθρώπων, απέναντι σε μια κυβέρνηση που κοροϊδεύει, εξαπατά και προσπαθεί να απομυζήσει και τα τελευταία ψίχουλα από το Δημόσιο Ταμείο. Η κυβέρνηση αυτή σύντομα θα πέσει. Η Πλεύση Ελευθερίας είναι εδώ, στο πλευρό των πολιτών. Θα φέρουμε τις λύσεις και θα φέρουμε τη νίκη».