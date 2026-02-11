Ανεξαρτητοποιήθηκε τη Δευτέρα, η Έλενα Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας. Η Πρόεδρος του κόμματος, Ζωή Κωνστατοπούλου, λίγες ώρες μετά την παραίτηση της, έκανε μια ανάρτηση στο Facebook στέλνοντας ένα μήνυμα στους ψηφοφόρους της.

«Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει!», έγραψε.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας:

«Σχετικά με το χθεσινό περιστατικό, η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει να απαντά με ομαδική δουλειά και πίστη στον αγώνα για Δικαιοσύνη, για Αλήθεια, για Δημοκρατία. Μαζί με όλους τους πολίτες της χώρας. Τα μικρά ή μεγάλα χτυπήματα, από όπου κι αν προέρχονται, μας δίνουν νέα δύναμη για τον αγώνα μας, μαζί με όλους εσάς. Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει!».

Η ανάρτηση:

Η παραίτηση της Έλενας Καραγεωργοπούλου

Την αποχώρησή της από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της «Πλεύσης Ελευθερίας» ανακοίνωσε η Ελένη Καραγεωργοπούλου, που δήλωσε πως θα παραμείνει ανεξάρτητη βουλευτής.

Φαίνεται να είχε πολιτικές διαφοροποιήσεις με την κα. Κωνσταντοπούλου.

Απόσπασμα της επιστολής της αναφέρει: «Η απόφασή μου να συνεχίσω ως ανεξάρτητη Βουλευτής είναι αποτέλεσμα μιας διαφορετικής πολιτικής στάθμισης ως προς τον τρόπο άσκησης του κοινοβουλευτικού ρόλου και την ανάγκη ενίσχυσης του ουσιαστικού κοινοβουλευτικού ελέγχου. Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής μου πορείας διαμορφώθηκαν πολιτικές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης και λειτουργίας, οι οποίες με οδήγησαν στη συγκεκριμένη θεσμική επιλογή. Η επιλογή αυτή δεν συνιστά πράξη αντιπαράθεσης, αλλά πολιτική διαφοροποίηση ως προς την κοινοβουλευτική κατεύθυνση και τον τρόπο άσκησης του ρόλου μου. Παραμένω στη Βουλή για να υπηρετώ με συνέπεια τη λαϊκή εντολή, ασκώντας ενεργό και υπεύθυνη αντιπολίτευση».

Μετά την αποχώρησή της, η ΚΟ του κόμματος, με πρόεδρο την Ζωή Κωνσταντοπούλου, αριθμεί πλέον πέντε βουλευτές, δηλαδή τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό βουλευτών για τη συνέχιση της λειτουργίας του ως Κοινοβουλευτική Ομάδα.