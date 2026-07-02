Σε μια εφ’ όλης της ύλης και ιδιαίτερα αιχμηρή πολιτική παρέμβαση προχώρησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» σήμερα Πέμπτη 2 Ιουλίου.

Η επικεφαλής του κόμματος σχολίασε τις πρόσφατες εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, που κόστισαν τη ζωή στη μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα και αναφέρθηκε στη δικαστική εξέλιξη της δίκης για τα Τέμπη.

Αναφερόμενη στο τραγικό περιστατικό της Θεσσαλονίκης, η κ. Κωνσταντοπούλου εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή της στους ανθρώπους που δέχθηκαν την επίθεση, χαρακτήρισε όμως «κατάπτυστη» τη χθεσινή τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως τόνισε, η απώλεια ανθρώπινης ζωής με τέτοιο τρόπο είναι τραγική, ωστόσο η ίδια θεωρεί το συμβάν «πάρα πολύ ύποπτο».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση και τον υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για διαρκή εργαλειοποίηση τραγωδιών, φέρνοντας ως παράδειγμα τη Marfin, με σκοπό να αυτοπαρουσιάζονται ως θύματα πολιτικών αντιπάλων.

«Ο Μητσοτάκης έκανε δηλώσεις σαν να γνωρίζει τους υπαιτίους και σαν αυτές οι επιθέσεις να αποτελούν, εν γνώσει του, χτυπήματα πολιτικών του αντιπάλων. Να μας πει τι ξέρει», δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε «η προβοκάτσια είναι ένα κύριο σενάριο που πρέπει να εξεταστεί».

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου:

«Ο Τσίπρας είναι πολιτικός απατεώνας και εγκληματίας – Του έστρωσε το χαλί»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χρησιμοποίησε εξαιρετικά σκληρή γλώσσα για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Σημείωσε ότι αντί τα μέσα ενημέρωσης να προβάλλουν συνεχώς πλάνα του, θα έπρεπε να δείχνουν τη «φοβερή» σύσκεψη της 23ης Ιουλίου 2018 μετά την τραγωδία στο Μάτι, όπου ο κ. Τσίπρας παρίστανε ότι δεν γνωρίζει τίποτα, ενώ ήταν ήδη γνωστό ότι υπήρχαν δεκάδες νεκροί.

«Δεν τον λέω απλώς ψεύτη, είναι πολιτικός απατεώνας και εγκληματής», ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Υποστήριξε μάλιστα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθυμεί τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο επειδή είναι «του χεριού του» και εύκολος, ενώ του καταλόγισε ότι η δική του διακυβέρνηση άνοιξε τον δρόμο στη Νέα Δημοκρατία.

Ανέφερε ως παραδείγματα τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, τα funds, την καταστολή, τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου και τις παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη.

Κατήγγειλε επίσης τον πρώην πρωθυπουργό για αναξιοκρατία, φωτογραφικές τροπολογίες για τη σύζυγό του, αλλά και για την πλημμεληματοποίηση της έκθεσης για το Μάτι, η οποία αρχικά ήταν σε βαθμό κακούργηματος, προκειμένου να εξυπηρετηθούν υπόδικοι οικονομικοί παράγοντες.

Δείτε τις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τον Αλέξη Τσίπρα:

Καταγγελίες για τη δίκη στο Μάτι και τη «συνταγή» στα Τέμπη

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπενθύμισε ότι η ίδια είχε καταθέσει μήνυση για κακούργημα για την υπόθεση στο Μάτι, η οποία διαβιβάστηκε στη Βουλή χωρίς να γίνει τίποτα, καθώς ο κ. Μητσοτάκης απέφυγε να προχωρήσει σε εξεταστική ή προανακριτική επιτροπή, προστατεύοντας ουσιαστικά τον κ. Τσίπρα. Αντιθέτως, κατήγγειλε ότι η ίδια δέχεται δικαστικό διωγμό με «βροχή» δικογραφιών καθημερινά.

«Το δίκασαν σαν δήθεν πλημμέλημα, σαν ατύχημα. Και με την ίδια ακριβώς συνταγή προσπαθούν τώρα να δικάσουν και την υπόθεση για τα Τέμπη», προειδοποίησε, αναφερόμενη στην εν εξελίξει δικαστική διαδικασία.

Παράλληλα, σχολιάζοντας τη στάση του Αλέξη Τσίπρα απέναντι στα στελέχη του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ότι αφού τους χρησιμοποίησε, πλέον τους πετάει «σαν στυμμένη λεμονόκουπα», εξευτελίζοντάς τους, ενώ χαρακτήρισε βαθύτατα αντιδημοκρατικό το αίτημά του να παραιτηθούν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης για να τους δεχθεί πίσω.

«Οφθαλμοφανές το deal Μητσοτάκη – Τσίπρας για τον παλιό δικομματισμό»

Η κ. Κωνσταντοπούλου μίλησε επιπλέον, για μια ξεκάθαρη και οφθαλμοφανή συμφωνία, πάνω και κάτω από το τραπέζι, ανάμεσα στον Κυριάκου Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Σχολίασε μάλιστα με ειρωνικό τρόπο το νέο βιβλίο του κ. Τσίπρα, επισημαίνοντας ότι ενώ δεν αναφέρει τίποτα για το Μάτι και κατηγορεί τους πρώην συντρόφους του, στην 7η σελίδα επαινεί τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και την Ντόρα Μπακογιάννη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εκτίμησε ότι η διάλυση της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης αποτελεί μια τεράστια εξυπηρέτηση προς τον πρωθυπουργό στην πιο δύσκολη στιγμή του, με στόχο να στηθεί ξανά ένας δικομματισμός από τα παλιά.

Ωστόσο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο κόσμος έχει απορρίψει αυτές τις πρακτικές, κατακρημνίζοντας τον Τσίπρα και αποδοκιμάζοντας τον Μητσοτάκη το ’24. «Αν πιάσει 20% ο Μητσοτάκης θα κάνει πάρτι, αλλά δεν νομίζω ότι θα το πετύχει», κατέληξε.

Δείτε τι είπε η πρόεδρος της « Πλεύσης Ελευθερίας»: