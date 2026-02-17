Απάντηση στις καταγγελίες περί εργασιακού εκφοβισμού (bullying) και μη καταβολής δεδουλευμένων σε πρώην εργαζόμενη στο κόμμα της, έδωσε η Πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου, αρνούμενη πως υπάρχει «απλήρωτη εργαζόμενη».

Συγκεκριμένα, η κα Κωνσταντοπούλου κλήθηκε να τοποθετηθεί δημόσια 48 ώρες μετά από τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών, που έχουν κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας από την Άννα Καρακίτσου, η οποία υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της στο κόμμα, υπέστη επανειλημμένα περιστατικά απαξιωτικής και ελεγκτικής συμπεριφοράς από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η Πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», από το περιστύλιο της Βουλής, ισχυρίστηκε ότι το πρόσωπο που εμφανίζεται ως καταγγέλλουσα την οποία και κατονομάζει ως «Άννα Καρακίτσου, γνωστή και ως Άννα Μελίτη» δεν έχει εργαστεί στο κόμμα «εδώ και περισσότερο από ένα έτος», άρα – όπως είπε – είναι ψευδές πως εργάζεται στην «Πλεύση» και δεν πληρώνεται. Στην ίδια γραμμή, υποστήριξε πως η ίδια μπορεί να αποδείξει την «αναλήθεια» των όσων διακινούνται και ότι διαθέτει μηνύματα της γυναίκας, τα οποία, όπως ανέφερε, είναι «εγκωμιαστικά» προς το πρόσωπό της.

Υπενθυμίζεται πως η κυρία Καρακίτσου υποστήριξε ότι παρέμεινε απλήρωτη από τον Μάρτιο του 2025, αναφέροντας ότι της καταβλήθηκαν μόνο τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων. Δήλωσε δε ότι διεκδικεί τους μισθούς από τον Μάρτιο έως και τον Δεκέμβριο του 2025, το επίδομα αδείας, καθώς και τον μισθό Ιανουαρίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου 2026.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» προχώρησε και σε προσωπικές αιχμές για την καταγγέλλουσα, λέγοντας ότι «κάνει καριέρα σε live συναυλίες», «διαμένει στην Πάρο κατά καιρούς» και ότι ασχολείται και με άλλες εργασίες.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου πρόσθεσε ότι δεν έχει περιέλθει σε γνώση της «Πλεύσης Ελευθερίας» επίσημη ενημέρωση ή έχει κινηθεί υπηρεσιακά κάποιος έλεγχος. Σε αυτό το πλαίσιο, έστρεψε τα βέλη της και προς την Επιθεώρηση Εργασίας, λέγοντας ότι θα αναζητηθούν ευθύνες για τη «σπέκουλα» και την «εργαλειοποίηση της υπόθεσης».