Σε πεδίο σφοδρής σύγκρουσης μετατράπηκε η Ολομέλεια της Βουλής, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να εξαπολύει προσωπική επίθεση στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Παύλο Χρηστίδη. Αφορμή στάθηκε η παρουσία του τελευταίου σε πρόσφατη συνάντηση Ελλήνων και Ισραηλινών στην Αθηναϊκή Λέσχη. Ο κ. Χρηστίδης σήκωσε το γάντι, κατηγορώντας την πως ενδιαφέρεται μόνο για τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου και όχι για την ουσία.

Η κα Κωνσταντοπούλου άνοιξε τον κύκλο της αντιπαράθεσης, αναφέροντας: «Έπεσα πραγματικά από τα σύννεφα, βλέποντάς σας να είστε ανάμεσα στους λύκους που προωθούν ξένα συμφέροντα. Αυτό που συνέβη με τη συνάντηση μιας σιωνιστικής οργάνωσης που προωθεί τα συμφέροντα του Ισραήλ, δεν είναι κάτι απλό. Είναι ακραία, είναι σαφής υπονόμευση της Δημοκρατίας και παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, βάσει του οποίου έχει καταδικαστεί ο κ. Νετανιάχου ως δολοφόνος για τη γενοκτονία των Παλαιστινίων».

Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος, προσέθεσε: «Έχω πέσει από τα σύννεφα, έχω σοκαριστεί. Τι δουλειά είχατε, κύριε Χρηστίδη, με το Israel Allies Foundation και όλους τους ακροδεξιούς στην Αθηναϊκή Λέσχη; Τι δουλειά έχει εκεί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ; Ακόμα δεν έχει πει κουβέντα το ΠΑΣΟΚ και ο αρχηγός σας για τη μυστική αυτή συνάντηση. Συνιστά βαρύτατη παραβίαση των δημοκρατικών και κοινοβουλευτικών καθηκόντων το χτίσιμο θύλακα βουλευτών μέσα στην ελληνική Βουλή».

Άμεση ήταν η αντίδραση του κ. Χρηστίδη, ο οποίος απάντησε σε υψηλούς τόνους: «Αυτά είναι fake news. Λέτε ψέματα. Κάνετε θέατρο. Να ζητήσετε συγγνώμη».

«Απαντήστε εσείς στα real news. Τι κάνατε στη συνάντηση; Γιατί πήγατε; Πρέπει να δώσετε εξηγήσεις… Παρατηρώ σιωπή του ΠΑΣΟΚ, μια σύμπραξη του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση στη στοχοποίησή μου, ακόμη και στην υπόθεση της δολοφονίας του Σήφη Βαλυράκη», ανταπάντησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Απορρίπτοντας τις αιτιάσεις, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επανήλθε, ζητώντας από την κα Κωνσταντοπούλου να απολογηθεί για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων: «Δεν περίμενα τέτοια υποκρισία, τέτοιο θέατρο εδώ μέσα σε εμένα. Να λέτε εσείς σε εμένα για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη… Να λέτε τέτοια και τόσα ψέματα για το ΠΑΣΟΚ, ενώ ξέρετε ότι διαχρονικά έχει καθαρή και σταθερή θέση για το Παλαιστινιακό, με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ήδη από το 2016 επί προεδρίας της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά. Τον πολιτικό και ιδεολογικό μου δρόμο τον ξέρουν όλοι, είναι δρόμος υπερασπιστή των συμφερόντων της πατρίδας μας. Είναι άθλιο, απαράδεκτο και ντροπιαστικό το παιχνίδι που παίζετε».

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με την κα Κωνσταντοπούλου να επιμένει: «Αποφεύγετε και δεν απαντάτε τι δουλειά είχατε εσείς στην Αθηναϊκή Λέσχη. Ο πρόεδρός σας ποιεί τη νήσσαν, το έχει ράψει. Κάνει χατίρια στην κυβέρνηση, γι’ αυτό απείχατε από τις ψηφοφορίες για τις άρσεις ασυλίας του Αβραμόπουλου, του Πλεύρη και του Θεοδωρικάκου. Εμείς δεν θα το βουλώσουμε…».

Καταλήγοντας, ο κ. Χρηστίδης υπεραμύνθηκε της στάσης του κόμματός του: «Είναι προφανές ότι θα υπερασπίζομαι τις θέσεις της παράταξής μου για την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου σε κάθε φόρουμ που θα με καλούν. Είναι ξεκάθαρες και διαχρονικές οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ για το Παλαιστινιακό και τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από την κυβέρνηση Νετανιάχου, τις οποίες πάντα υπερασπίζομαι. Εσείς όμως δεν ενδιαφέρεστε για την πραγματικότητα, την ουσία και την αλήθεια, για όσα έχουμε πει για το Παλαιστινιακό, τα αίσχη στη συγκεκριμένη περιοχή…».

Η συζήτηση έκλεισε με νέα πυρά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας: «Είστε μια μούφα αντιπολίτευση… πάτε και συναντιέστε στα κρυφά με φασίστες υπουργούς. Σας κρατάνε… Δεν μας λέτε τι ήταν αυτή η συνάντηση. Απαντήστε… Σας επέλεξαν ίσως με αυτό το αγγελικό πρόσωπο που έχετε και που δεν θα το υποψιαζόμασταν ποτέ».