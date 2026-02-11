Ένταση επικράτησε σήμερα στη Βουλή, στη Διακομματική Επιτροπή για το αγροτικό, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να ανεβάζει τους τόνους και να βάλλει κατά της κυβέρνησης αλλά και της αντιπολίτευσης.

«Πυρά» κατά του διακομματικού προεδρείου και του ΚΚΕ

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε «πυρά» κατά του διακομματικού προεδρείου αλλά και του ΚΚΕ. Άφησε να γίνει ξεκάθαρο ότι θα επιχειρήσει να επαναφέρει τα ερωτήματα και το ελεγκτικό πλαίσιο της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αμφισβητώντας την κοινή πρόθεση των υπολοίπων κομμάτων να αναζητήσουν λύσεις για τον πρωτογενή τομέα.

«Θα χαλάσουμε το ωραίο σας κλίμα γιατί εμείς θα συνεχίσουμε να δείχνουμε στον κόσμο την αλήθεια» είπε χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου για να καταγγείλει «προσυνεννοήσεις» μεταξύ του διακομματικού προεδρείου που απαρτίζεται από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, υπογράμμισε ότι «Μετά από όσα αποκαλύφτηκαν από την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπου η ΝΔ ήθελε να την κλείσει αρον – άρον εμείς δεν πρόκειται να μπούμε σε deals και να υπερψηφίζουμε».

«Κύριε Χνάρη, κύριε Κόκκαλη, έτσι θα λειτουργήσει η Επιτροπή; Με εσάς ως εξαπτέρυγα για τις φωτογραφίες;», αναρωτήθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Δεν υπάρχει ούτε ψηφοθηρική ούτε εκλογική συμφωνία, προβλέπεται από τον κανονισμό» της απάντησε ο Μανόλης Χνάρης για την παρουσία του στο προεδρείο για λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ.

Σημειώνεται ότι την ώρα που τον λόγο είχε ο Σταύρος Κελέτσης πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον ρωτούσε για τις αγροτικές επιδοτήσεις που λαμβάνει ο Πρωθυπουργός. Παραπέμποντας στην ΑΙ παρουσίαση του προγράμματος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κ. Κελέτσης διερωτήθηκε «η αγρότισσα Ζωή είστε τώρα;» με τον προεδρεύοντα να κάνει λόγο για «γνωστά τεχνάσματα» της κ. Κωνσταντοπούλου.

Ένταση με το ΚΚΕ για την ΚΑΠ

Ένταση σημειώθηκε μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με τον βουλευτή του ΚΚΕ, Νίκο Καραθανασόπουλο, όταν ο δεύτερος υποστήριξε ότι η Πλεύση Ελευθερίας είναι υπέρ των ευρωπαϊκών πολιτικών για τον αγροτικό τομέα.

«Εμείς δεν πετάμε λόγια στον αέρα. Σας καταθέτω τα πρακτικά του ευρωκοινοβουλίου που δείχνουν ότι η ευρωβουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας ψήφισε υπέρ του αναθεωρημένου σχεδίου της ΚΑΠ», είπε ο Νίκος Καραθανασόπουλος.

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε ότι «Είναι ψέμα και ζητάω το λόγο για να το διαψεύσω. Επαναλαμβάνω για να είναι σαφές σε όλους. Δεν θα έπρεπε να το κάνετε αυτό κ. Καραθανασόπουλε. Για άγνωστο λόγο το ΚΚΕ ισχυρίζεται ότι η Πλεύση Ελευθερίας είναι υπέρ του ΝΑΤΟ και υπέρ της ΚΑΠ. Διακηρυγμένη θέση μας είναι ότι δε στηρίζουμε το ΝΑΤΟ. Είμαστε υπέρ της ειρήνης. Επίσης, η Πλεύση Ελευθερίας έχει ως θέση τις θέσεις των αγροτών τις οποίες εκφράζουμε απερίφραστα. Εγώ προσωπικά τους υπερασπίζομαι. Υπερασπίζομαι στα δικαστήρια και τους αγρότες του ΚΚΕ. Είμαστε στην ΚΑΠ και μόνο εσείς ξέρετε γιατί λέτε τα αντίθετα».