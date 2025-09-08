Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου που έδωσε στη ΔΕΘ, εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, δήλωσε: «Ένας πρωθυπουργός ‘εσωτερικού χώρου’, που φοβάται την κοινωνία και τις αντιδράσεις της, ταμπουρωμένος σε μια αίθουσα, έχοντας τον πλήρη έλεγχο στο ποιοι δημοσιογράφοι και ποια μέσα ενημέρωσης θα του υποβάλουν ερωτήσεις και σχεδόν τον πλήρη έλεγχο στο ποιες ερωτήσεις θα του υποβληθούν. Ένας πρωθυπουργός που διεκδικεί να παραμείνει πρωθυπουργός παρά την τεράστια κοινωνική αποδοκιμασία και πολιτική κατακρήμνιση, την οποία ονομάζει ‘αναμενόμενη φθορά’ και οργίζεται ακόμη και με τις πιο ευγενικές ερωτήσεις-υπενθυμίσεις των ευθυνών του. Αυτή ήταν η σημερινή εικόνα του κ. Μητσοτάκη στην συνέντευξη Τύπου που έδωσε».

Η κ. Κωνσταντοπούλου πρόσθεσε: «Μία μόνο ερώτηση για τα Τέμπη, στην οποία απάντησε με θυμό για κάποια ‘συμμαχία του ξυλολίου’! Απάντηση-ομολογία, ότι ενδιαφέρεται ζωηρά να συγκαλύψει τις αιτίες και τα στοιχεία που οδήγησαν στο θάνατο και την απανθράκωση παιδιά που είχαν επιζήσει της σύγκρουσης. Μία ερώτηση για την καταστροφή από τις φωτιές στην Αχαΐα, στην οποία απάντησε με οργή και επίθεση στον δήμαρχο Πατρών, που ‘θέλει να κάνει αντάρτικο’ και αρνήθηκε να αναλάβει οποιαδήποτε κυβερνητική ευθύνη για τις ελλείψεις στη πολιτική προστασία. Μία μόνο ερώτηση για την πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στο Ισραήλ, στην οποία απάντησε χαρακτηρίζοντας την γενοκτονία ως ‘επιχείρηση που διεξάγει το Ισραήλ στη Γάζα’ και τα διεθνή εγκλήματα, με θύματα 20.000 παιδιά και δεκάδες χιλιάδες αμάχους, ως ‘αδιανόητο ανθρώπινο πόνο που έχει προκαλέσει το Ισραήλ, πολιτική για την οποία η κυβέρνηση θα ασκήσει σκληρή κριτική’».

Μία μόνο ερώτηση για την οργανωμένη απουσία και επιστολική ψήφο όλων των βουλευτών της ΝΔ για την σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία απάντησε ότι η επιστολική ψήφος είναι θέμα… ‘στατιστικής’ και…διευκόλυνσης των βουλευτών.

Μία ερώτηση για την υποχρέωση μείωσης και κατάργησης του ΦΠΑ με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες, θέμα που έφερε στο φως στην Ευρωβουλή η Πλεύση Ελευθερίας, στην οποία απάντησε ότι…δεν γνωρίζει το θέμα και θα ενημερωθεί».

Παράλληλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε: «Για τον πρωθυπουργό μιας κυβέρνησης βουτηγμένης στα σκάνδαλα, το ζήτημα της νομιμότητας και της μάχης με την παρανομία, έχει ως επίκεντρο την… καταπολέμηση των φοιτητικών καταλήψεων. Για τον κ. Μητσοτάκη, οι φοιτητές είναι οι εγκληματίες και όχι τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται σε μείζονα σκάνδαλα διαφθοράς.

Με την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου, ακούστηκαν οι διαμαρτυρίες δημοσιογράφων και Μέσων που αποκλείστηκαν από τις ερωτήσεις. Και ακολούθησε το συμπέρασμα της ΕΡΤ στο δελτίο της, ότι ‘ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε για όλα’, παρά το γεγονός ότι καταγγέλθηκε και ακούστηκε ότι έγινε προληπτική λογοκρισία.

Ένας πρωθυπουργός έμφοβος, που φοβάται ακόμη και τις ερωτήσεις που θα του υποβληθούν, είναι σίγουρο ότι δεν αισθάνεται καμμία ασφάλεια, ούτε για το έργο του, ούτε για τις εξαγγελίες του και βασίζεται σε αντιδημοκρατικές πρακτικές για να παρατείνει την παραμονή του στην εξουσία. Είναι ένας πρωθυπουργός που δεν λέει τη αλήθεια και κρύβει την αλήθεια.

Είναι μια τακτική βραχύβια, απόλυτα ορατή στην κοινωνία και τους πολίτες, που βγαίνουν στον δρόμο και διεκδικούν δυναμικά αυτά που η κυβέρνηση Μητσοτάκη τους έχει στερήσει: την δημοκρατική λειτουργία, το κράτος δικαίου, την δικαιοσύνη, την λογοδοσία, την διαφάνεια στην λειτουργία των θεσμών, τον σεβασμό στα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των πολιτών.

Εμείς είμαστε δίπλα και μαζί με την κοινωνία. Η χώρα πολύ σύντομα θα ανασάνει. Και αυτό ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι σε θέση ούτε να το αποτρέψει ούτε να το κρύψει με σικέ επικοινωνία. Ή, για να το πούμε με μερικά από τα χθεσινά συνθήματα που φωνάξαμε με τον κόσμο: ”Αλλο τι θέλει η κοινωνία και άλλο της ΝΔ η επικοινωνία’. ‘Κυριάκο η κοινωνία δεν σε θέλει, βγες από το βάζο με το μέλι’».