Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε, μεταξύ άλλων, το Σάββατο, με νέα της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Το έγκλημα των υποκλοπών αποτελεί έγκλημα κατά της Δημοκρατίας. Όσοι σήμερα υποστυλώνουν παντοιοτρόπως την εκτροπή και την συγκάλυψή της οφείλουν να γνωρίζουν-και γνωρίζουν-ότι οι πράξεις τους και οι παραλείψεις τους, αργά ή γρήγορα, θα ελεγχθούν».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση της κ. Κωνσταντοπούλου:

«Δεν εντυπωσιάζει η Ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, με την οποία επιχειρείται η στοχοποίηση όσων παλεύουν ενάντια στη συγκάλυψη του Εγκλήματος των Υποκλοπών.

Η συγκεκριμένη Ένωση είχε μέχρι πρότινος Πρόεδρο τον σημερινό Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα, που εχθές 7 Αυγούστου 2026 επιχείρησε άλλη μία πράξη ενταφιασμού της έρευνας που έχει κυριαρχικά διαταχθεί από την Δικαιοσύνη, με απόφαση Δικαστηρίου, που απαγγέλθηκε στο όνομα του Ελληνικού λαού.

Και προηγουμένως, η ίδια Ένωση είχε Πρόεδρο τον Αχιλλέα Ζήση, τον πρώτο διδάξαντα τον ενταφιασμό των στοιχείων και ποινικών δικογραφιών για τις Υποκλοπές, με το προκλητικό εκείνο «Πόρισμα» του Ιουλίου 2024, που ήδη έχει πλήρως διαψευσθεί και ανατραπεί από την δικαστική διαδικασία ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και την ιστορική Απόφαση του Δικαστηρίου, τον Φεβρουάριο 2026.

Τώρα, επιχειρείται η στοχοποίηση του πλέον μαχητικού συνηγόρου θυμάτων των υποκλοπών, του εξαιρετικού συναδέλφου Ζαχαρία Κεσσέ, που, με την αγωνιστική δικηγορική αφιέρωσή του στην αλήθεια και την Δικαιοσύνη, δρώντας με αυτοδιακινδύνευση αλλά χωρίς ποτέ να κάνει πίσω, έχει συμβάλει καθοριστικά στην αποκάλυψη πάρα πολλών στοιχείων για το Έγκλημα των Υποκλοπών, στοιχείων που εκθέτουν ανεπανόρθωτα την Κυβέρνηση Μητσοτάκη και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Έχω μιλήσει και παρέμβει κατ´επανάληψη για την μεθοδολογία της στοχοποίησης των υπερασπιστών.

Και σε αυτή τη στιγμή, απαιτείται θεσμική παρέμβαση θωράκισης του συνηγόρου που μάχεται απέναντι στη συγκάλυψη. Ως η μοναδική Πολιτική Αρχηγός που είμαι ταυτόχρονα ενεργή δικηγόρος, εκφράζω την αμέριστη στήριξή μου στον Ζαχαρία Κεσσέ και τον ευχαριστώ για τον αγώνα που δίνει.

Επίσης, για να καταλάβουν όλοι γιατί επιχειρείται ύπουλα η στοχοποίησή του με μια δήθεν συνδικαλιστική ανακοίνωση Εισαγγελικής Ένωσης, αναδημοσιεύω εδώ την απάντησή του, με πλήθος στοιχείων που εκθέτουν τις Διοικήσεις της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας και της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, που παραμένουν βωβές απέναντι στο Έγκλημα των Υποκλοπών και τη Συγκάλυψή του (όπως και απέναντι στο Έγκλημα των Τεμπών και τη Συγκάλυψή του, όπως και απέναντι στο Έγκλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και την Συγκάλυψή του, όπως και απέναντι σε πλήθος κρατικών-κυβερνητικών εγκλημάτων), αλλά λαλίστατες και παρεμβατικότατες για την στοχοποίηση εκείνων που μάχονται κατά των κρατικών και κυβερνητικών εγκλημάτων.

Το Έγκλημα των Υποκλοπών αποτελεί Έγκλημα κατά της Δημοκρατίας. Όσοι σήμερα υποστυλώνουν παντοιοτρόπως την εκτροπή και την συγκάλυψή της οφείλουν να γνωρίζουν-και γνωρίζουν-ότι οι πράξεις τους και οι παραλείψεις τους, αργά ή γρήγορα, θα ελεγχθούν.

Η Ιστορία θυμάται με χρυσά γράμματα τον Τερτσέτη και τον Πολυζωίδη, τους δικαστές που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Κολοκοτρώνη, καθαιρέθηκαν και διώχθηκαν. Αυτοί εμπνέουν σήμερα τους ευσυνείδητους λειτουργούς. Η Ιστορία έχει καταγεγραμμένο στις πιο μαύρες σελίδες της τον Κωνσταντίνο Κόλλια, τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που παρενέβαινε για την συγκάλυψη της Δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη (ατύχημα την εμφάνισαν αρχικά…) και χρίσθηκε Πρωθυπουργός της Χούντας μετά το Πραξικόπημα.

Η Ιστορία διδάσκει, εμπνέει και αποκαλύπτει. Και καλό θα ήταν να την μελετούν οι συγγραφείς των Εισαγγελικών-Δικαστικών Δελτίων Τύπου. Γιατί η Ιστορία έχει ένα ανυπέρβλητο καλό: δεν τελειώνει. Η Ιστορία δεν τελειώνει ούτε με μία διάταξη ούτε με μία ανακοίνωση ούτε επειδή είναι Αύγουστος ούτε επειδή είναι Σάββατο. Η Ιστορία γράφεται καθημερινά. Και τις πιο λαμπρές σελίδες της τις έχει γράψει και θα τις γράψει ο δημοκρατικός κόσμος που μάχεται κι αντιστέκεται.

Έγραψε λοιπόν σήμερα ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές και προσυπογράφω πλήρως την απάντησή του:

«Διάβασα με ιδιαίτερη προσοχή την ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας και τις αναφορές περί δήθεν χρήσης από εμένα «χαρακτηρισμών που υπερβαίνουν τα όρια της αυστηρής κριτικής μιας εισαγγελικής κρίσης».

Μου γεννήθηκαν, όμως, ορισμένες εύλογες απορίες, στις οποίες θα ήταν χρήσιμο να απαντήσει, ώστε να πάψει να εκτίθεται με τις επιλεκτικές ή πιθανώς κατά παραγγελία παρεμβάσεις της.

1.Γιατί δεν εξέδωσε ανακοίνωση όταν αποκαλύφθηκε ότι ο συνάδελφός τους Χρήστος Μπαρδάκης, τότε Οικονομικός Εισαγγελέας και μετέπειτα Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, παγιδεύτηκε με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator κατά την άσκηση των καθηκόντων του;

2.Γιατί δεν εξέδωσε ανακοίνωση όταν αποκαλύφθηκε ότι η συνάδελφός τους Βασιλική Βλάχου, εισαγγελέας αρμόδια για την εποπτεία της ΕΥΠ, παγιδεύτηκε επίσης με το Predator κατά την άσκηση των καθηκόντων του;

3.Γιατί δεν εξέδωσε ανακοίνωση όταν, για πρώτη φορά στα δικαστικά χρονικά, αφαιρέθηκε η δικογραφία από τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών Αθηνών κ.κ. Ελευθεριάνο, Τριανταφύλλου και Σπυρόπουλο και ανατέθηκε σε άλλο εισαγγελικό λειτουργό;

4.Γιατί δεν εξέδωσε ανακοίνωση όταν εκδόθηκε το «επιστημονικό αριστούργημα» του συναδέλφου τους κ. Ζήση, με το οποίο πληροφορηθήκαμε ότι μια απωλεσθείσα τραπεζική κάρτα μπορεί να ενεργοποιηθεί από οποιονδήποτε τρίτο, αρκεί να πετύχει το PIN ύστερα από τρεις τυχαίες προσπάθειες;

5.Γιατί δεν εξέδωσε ανακοίνωση όταν ο συνάδελφός τους κ. Τζαβέλας αποσιώπησε λόγο εξαίρεσης και χειρίστηκε τη δικογραφία, μολονότι είχε ασκήσει καθήκοντα αναπληρωτή επόπτη της ΕΥΠ κατά την επίδικη περίοδο και, ως εκ τούτου, όφειλε να δηλώσει κώλυμα;

6.Γιατί δεν εξέδωσε ανακοίνωση για τη στοχοποίηση του συναδέλφου τους κ. Παυλίδη, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο τόσο κατά τη διάρκεια της δίκης στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο όσο και μετά την ολοκλήρωσή της;

7.Τέλος, θα μας εξηγήσει η Ένωση πόσο ανεπηρέαστοι από εξωτερικές πιέσεις υπήρξαν οι κ.κ. Τζαβέλας και Μπακέλας και πόσο καλά έκαναν τη δουλειά τους, όταν ακόμη και σήμερα επιλέγουν να αγνοούν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία; Μεταξύ αυτών, το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΥΠ και της αντίστοιχης υπηρεσίας των Σκοπίων, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, διορθώθηκε τον Απρίλιο του 2022 από στελέχη της Intellexa. Εξακολουθώ να αναζητώ οποιαδήποτε αναφορά ή αξιολόγηση αυτού του στοιχείου στις εισαγγελικές διατάξεις τους.

Τιμώ και σέβομαι απόλυτα τους εισαγγελικούς και δικαστικούς λειτουργούς που, με ακεραιότητα, επάρκεια και ήθος, μέσα σε αντίξοες συνθήκες και υπό εξαιρετικά αυξημένο φόρτο εργασίας, τιμούν τον όρκο τους και προασπίζονται το κράτος δικαίου. Ευτυχώς, αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία.

Είναι καιρός να αντιληφθεί η Ένωση Εισαγγελέων ότι το πραγματικό διακύβευμα δεν είναι η προστασία της εικόνας κανενός. Είναι η πραγματική λογοδοσία των υπαιτίων και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη Δικαιοσύνη σε μια υπόθεση που έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την ποιότητα του κράτους δικαίου στην Ελλάδα.»