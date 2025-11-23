Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην ΕΡΤ, σε ζητήματα της εσωτερικής πολιτικής, μεταξύ των οποίων τα μέτρα ενίσχυσης των συνταξιούχων και του αγροτικού κόσμου, τις εκλογές και την Εθνική Στρατηγική για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Αρχικά, αναφερόμενος στη σημερινή ανακοίνωση του πρωθυπουργού για την καταβολή της ενίσχυσης των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ σημείωσε ότι είναι «η επίσημη έναρξη της υλοποίησης των μέτρων που είχαν ανακοινωθεί πριν την ΔΕΘ. Στο πλαίσιο των μόνιμων ενισχύσεων που εφαρμόζει η κυβέρνηση, αναμένονται την επόμενη εβδομάδα η εφαρμογή του μέτρου της επιστροφής ενοικίου, καθώς και η πληρωμή της προκαταβολής 70% της βασικής ενίσχυσης στο σύνολο του αγροτικού κόσμου αλλά και οι αυξήσεις στους ένστολους». «Πάνω από 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας θα δουν πληρωμές τις επόμενες μέρες. Τα μέτρα αυτά δεν είναι άπαξ, θα επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο. Είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής και της προσπάθειας του ίδιου του ελληνικού λαού» σημείωσε ο υφυπουργός. «Η δική μας υποχρέωση είναι να είμαστε συνεπείς. Δε θα πούμε ψέματα στον ελληνικό λαό για τις δυνατότητές μας. Έχουμε υποχρέωση και ευθύνη να μην επαναλάβουμε σε καμία περίπτωση και ποτέ συνταγές του παρελθόντος» πρόσθεσε.

Εστιάζοντας ιδιαίτερα στο ζήτημα των αγροτικών αποζημιώσεων, ο υφυπουργός σημείωσε την ανάγκη διαυγών και αξιόπιστων συστημάτων καταβολής αγροτικών επιδοτήσεων, προκειμένου να εμπεδώνεται εν τοις πράγμασι η δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσμο. «Με τη μείωση του αριθμού των πραγματικών αγροτών μέσω της νέας μεθοδολογίας, θα αυξηθεί το μερίδιο της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο» ανέφερε. Ο υφυπουργός τόνισε ότι για την κυβέρνηση ο πρωτογενής τομέας είναι προτεραιότητα, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες της αγροτικής ζωής, αλλά και τη σημασία της παραγωγής στις ζωές όλων. «Είναι όρος βιωσιμότητας της χώρας. Για αυτό, ο διάλογος με τους αγρότες είναι συστηματικός και ειλικρινής» υπογράμμισε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων και στις εκλογές. «Το 2026 είναι μια χρονιά που πρέπει να παραδώσουμε έργο, δεν είναι μια προεκλογική χρονιά. Οι πολίτες περιμένουν πιο αισθητά αποτελέσματα της ανάπτυξης στην καθημερινότητά τους», σημειώνοντας ότι υπάρχει μια θετική αναμονή. Παράλληλα, έκανε λόγο στη ρευστότητα που επικρατεί στα κόμματα της αντιπολίτευσης, υπογραμμίζοντας ότι «δε θα πρέπει να γυρίσουμε στο ψέμα, στην ασυνέπεια και σε έναν διαιρετικό λόγο που μας στοίχισε». Στο ίδιο πλαίσιο και εν όψει της πιθανής επιστροφής του κ. Τσίπρα, ο κ. Κοντογεώργης δήλωσε «με λυπεί βαθιά που ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται από το βιβλίο του να είναι αμετανόητος, να επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία, ακόμα και με γεγονότα που συντάραξαν την ελληνική κοινωνία, όπως στο Μάτι».

«Υπάρχει μια πολιτική παράταξη που αξιολογείται, δίνει απαντήσεις, διαμορφώνει την επόμενη μέρα και μπορεί να προσφέρει μία σταθερότητα στην χώρα σε ένα περιβάλλον που είναι διεθνώς ευάλωτο. Οι πολίτες θέλουν να βλέπουν δουλειά, ελπίδα και ρεαλιστική αισιοδοξία» συνέχισε ο υφυπουργός.

Τέλος, σε ερώτηση για την Εθνική Στρατηγική για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, ο κ. Κοντογεώργης τόνισε την αξία της περιφέρειας, καθώς η ανάπτυξη της χώρας προϋποθέτει την ανάπτυξη της περιφέρειας. «Εμείς θέλουμε το μέρισμα ανάπτυξης να κατανέμεται δίκαια σε όλη τη χώρα, και να δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο να παραμείνει, εφόσον το επιθυμεί, στον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς, κάνουμε έναν εντοπισμένο στα προβλήματα της κάθε περιοχής σχεδιασμό, ώστε να καταλήξουμε για πρώτη φορά σε ένα ενιαίο σχέδιο» υπογράμμισε ο κ. Κοντογεώργης.

Πηγή: ΑΠΕ