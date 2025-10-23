Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Συνεχίζεται η διένεξη που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες, γύρω από το ποιος είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Την «καυτή πατάτα» που περιλαμβάνει την επιδίωξη να καθαριστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών, που έχουν γραφτεί δίπλα στη Λεωφόρο Αμαλίας, στο αυτοσχέδιο μνημείο που στήθηκε κατά τις πάνδημες κινητοποιήσεις, φαίνεται ότι δεν θέλει κανείς να την πάρει στα χέρια του.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας την πέταξε στον Δήμο Αθηναίων, ο οποίος του την επέστρεψε, για να καταλήξει τώρα μάλλον σε κάποιον ιδιώτη.

«Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του ‘Αγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον δήμο Αθηναίων. Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση», το υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα».

Αυτό τονίζεται σε σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας.

Κατά τούτο, προστίθεται στην ανακοίνωση, το υπουργείο θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

Όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκος Δένδιας, σε πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας, καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ