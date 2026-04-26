Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η αντιπαράθεση ανάμεσα στην υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, με φόντο τις πιέσεις που δέχεται το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας από τον υπερτουρισμό και τις επενδύσεις real estate.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη, απαντώντας στις πρόσφατες δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων στον Guardian, έθεσε ζήτημα ευθύνης ως προς τον δημόσιο λόγο που εκπέμπεται για την πόλη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο Δήμαρχος Αθηναίων οφείλει πρώτα απ’ όλα να φροντίζει για την καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης, την καθαριότητα, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής τους».

Η υπουργός υποστήριξε ότι οι παρεμβάσεις σε διεθνή μέσα με «παραπλανητικά μηνύματα για την Αθήνα» δεν προστατεύουν την πόλη, αλλά αντίθετα «υπονομεύουν την εικόνα της και πλήττουν τον τουρισμό της πρωτεύουσας». Όπως ανέφερε, «η Αθήνα δεν χρειάζεται κατασκευασμένες εικόνες κρίσης. Χρειάζεται σοβαρή δουλειά, υπεύθυνη στάση και πολιτικές που αντιμετωπίζουν πραγματικά τις πιέσεις που δημιουργεί η αυξημένη τουριστική ζήτηση».

Παράλληλα, η κ. Κεφαλογιάννη τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε σειρά αυστηρών μέτρων για τη διαχείριση των επιπτώσεων του τουρισμού και την προστασία του αστικού ιστού, υπογραμμίζοντας ότι κάθε σύγκριση της Αθήνας με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως η Βαρκελώνη, είναι «απλουστευτική και λανθασμένη».

«Η Αθήνα είναι σήμερα ένας κορυφαίος διεθνής προορισμός. Έχει εξελιχθεί όχι μόνο ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά. Οφείλουμε όλοι να την προστατεύουμε με σοβαρότητα, ευθύνη και σεβασμό στους κατοίκους, στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις της πόλης», κατέληξε η υπουργός.

Από την πλευρά του, ο Χάρης Δούκας αντέδρασε αιχμηρά, απορρίπτοντας τις παρεμβάσεις της υπουργού και επιμένοντας ότι η πραγματική εικόνα της πόλης δεν μπορεί να ωραιοποιείται. «Η Αθήνα δεν έχει ανάγκη από εξωραϊσμούς όψιμων υπερασπιστών», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη απειλεί εμβληματικές γειτονιές της».

Ο δήμαρχος κατηγόρησε την κυβέρνηση για «στρουθοκαμηλισμό» απέναντι στα προβλήματα που δημιουργούνται, ενώ κάλεσε την υπουργό να μελετήσει τις προτάσεις του Δήμου και να στηρίξει το αίτημα για απόδοση του τέλους ανθεκτικότητας στην τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να χρηματοδοτηθούν αναγκαίες υποδομές.

«Δεν μπορεί οι τουρίστες να πληρώνουν τέλη στα ξενοδοχεία και η Κυβέρνηση να τα παρακρατεί και να μην αποδίδει στον Δήμο ούτε ένα ευρώ», σημείωσε, ζητώντας ταυτόχρονα έναν ουσιαστικό διάλογο για ένα συνολικό σχέδιο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της Αθήνας.

Τι είπε στον Guardian ο Δήμαρχος της Αθήνας

Η αντιπαράθεση πυροδοτήθηκε από τη συνέντευξη του Χάρη Δούκα στον Guardian, όπου ο δήμαρχος περιέγραψε με δραματικούς τόνους την κατάσταση στο ιστορικό κέντρο, θέτοντας ακόμη και ζήτημα «μπλόκου» σε νέες τουριστικές επενδύσεις στην Πλάκα.

«Η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί ως ένα τεράστιο ξενοδοχείο», είχε δηλώσει, επισημαίνοντας ότι απαιτούνται περιορισμοί και κανόνες στον τρόπο ανάπτυξης της πόλης και ότι οι γειτονιές έχουν δικαίωμα λόγου για το μέλλον τους.

Σε ακόμη πιο αιχμηρό σημείο της συνέντευξης, ο δήμαρχος είχε αναφέρει ότι εξετάζεται το «πάγωμα» οικοδομικών αδειών για νέα ξενοδοχεία στην περιοχή της Πλάκας, μια από τις πιο επιβαρυμένες τουριστικά ζώνες της Αθήνας, ενώ είχε κάνει λόγο για ήδη κορεσμένες γειτονιές που δεν αντέχουν περαιτέρω πίεση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της προσιτής κατοικίας, το οποίο χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της πόλης, αποδίδοντάς το στην τουριστική αξιοποίηση ακινήτων και στην πίεση που ασκούν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις και οι τουριστικές επενδύσεις.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η έναρξη της τουριστικής περιόδου επιτείνει τον κίνδυνο υπερκορεσμού στο ιστορικό κέντρο και προειδοποίησε για αλλοίωση της φυσιογνωμίας γειτονιών γύρω από την Ακρόπολη.

Παράλληλα, απέδωσε την έντονη οικοδομική και τουριστική ανάπτυξη σε κατασκευαστικές εταιρείες, επενδυτές και επιχειρηματικά σχήματα που δραστηριοποιούνται σε περιοχές υψηλής ζήτησης, καθώς και στην ανεξέλεγκτη ανάπτυξη rooftop καταστημάτων εστίασης πολλές φορές χωρίς τις απαραίτητες άδειες.

Ο δήμαρχος προανήγγειλε επίσης ότι θα αξιοποιήσει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο για τις χρήσεις γης στον τουρισμό, προτείνοντας ακόμη και καθολική απαγόρευση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο ιστορικό κέντρο, με στόχο την προστασία του χαρακτήρα της πόλης.