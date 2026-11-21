Έντονη πολιτική αλλά και εσωκομματική θύελλα έχει προκαλέσει η συζήτηση γύρω από την τύχη της ιστορικής, αιματοβαμμένης σημαίας του Πολυτεχνείου, πυροδοτώντας μια σφοδρή αντιπαράθεση σε δύο μέτωπα. Αφενός στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ του Χάρη Δούκα, της Χαριλάου Τρικούπη και της ΠΑΣΠ, και αφετέρου σε ευρύτερο πολιτικό επίπεδο, ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον Αλέξη Τσίπρα.

Αφορμή για την έκρηξη των αντιδράσεων στάθηκαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η ιστορική σημαία —την οποία φυλάσσει επί δεκαετίες η ομάδα της ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ— επρόκειτο να παραδοθεί επισήμως στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Όπως ανέφεραν δημοσιεύματα, η αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου βρισκόταν στην κατοχή της ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ από το 2013, οπότε και διαλύθηκε η ΠΑΣΠ ΑΕΙ. Ωστόσο, έπειτα από την πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου, την περασμένη Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, το ιστορικό κειμήλιο παραδόθηκε στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Πρώτος αντέδρασε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος μέσω δημόσιας παρέμβασής του εξέφρασε την κατηγορηματική του διαφωνία σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, υπογραμμίζοντας πως το σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα «δεν ανήκει σε κανένα κόμμα, ούτε στο κόμμα που ανήκω», αλλά στον ίδιο τον ελληνικό λαό. Την ίδια στιγμή πρότεινε η σημαία να παραδοθεί είτε στη Βουλή των Ελλήνων είτε στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ).

Ωστόσο η τοποθέτηση του Χάρη Δούκα προκάλεσε την άμεση αντίδραση τόσο της κομματικής ηγεσίας όσο και της φοιτητικής παράταξης. Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη έσπευσαν να διαψεύσουν τα σενάρια περί παράδοσης της σημαίας στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, δηλώνοντας άγνοια και σημειώνοντας πως το ζήτημα αφορά αποκλειστικά την ΠΑΣΠ.

«Με έκπληξη και ανησυχία διαβάζω δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου πρόκειται να δοθεί στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω να είμαι σαφής: Η σημαία του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Ούτε στο κόμμα που ανήκω. Δεν ανήκει σε καμία παράταξη. Ανήκει στον ελληνικό λαό» τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων σε ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι «είναι σύμβολο ενότητας, σύμβολο της λαϊκής εξέγερσης, σύμβολο αγώνα για δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι η σημαία κάτω από την οποία ενώθηκαν φοιτητές, εργαζόμενοι, νέοι και νέες, άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ενάντια στη δικτατορία», είπε μεταξύ άλλων.

Από την πλευρά της, η ΠΑΣΠ, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του δημάρχου Αθηναίων, κατηγορώντας τον για προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας και υπενθυμίζοντας ότι η σημαία βρίσκεται διαχρονικά στα χέρια του φοιτητικού κινήματος.

Πάντως από την Χαριλάου Τρικούπη δηλώνουν πλήρη άγνοια για την τύχη της σημαίας του Πολυτεχνείου, επισημαίνοντας πως το ζήτημα της φύλαξής της αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της ΠΑΣΠ.

Την ίδια ώρα, η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε και εκτός των τειχών του ΠΑΣΟΚ, έπειτα από την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα και της παράταξής του , που άσκησαν κριτική για τους χειρισμούς γύρω από το ιστορικό κειμήλιο.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της νεολαίας της ΕΛ.Α.Σ.:

«Η σημαία του Πολυτεχνείου δεν έχει ιδιοκτήτες.

Η αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου δεν αποτελεί ένα απλό ιστορικό κειμήλιο. Συμβολίζει τη μνήμη της εξέγερσης του Νοέμβρη, το θάρρος όσων αντιστάθηκαν στη δικτατορία, τους αγώνες και τις θυσίες των νέων τότε για δημοκρατία και ελευθερία. Είναι ένα ζωντανό σύμβολο λαϊκής αντίστασης και διεκδίκησης, ταυτισμένο με το διαχρονικό αίτημα για «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία», που ανήκει στη συλλογική ιστορική μνήμη και όχι σε οποιοδήποτε κόμμα ή παράταξη.

Ακριβώς γι’ αυτό, από σεβασμό στους αγώνες και στο αίμα με το οποίο γράφτηκε η ιστορία της, η σημαία δεν μπορεί και δεν πρέπει να μετατραπεί σε αντικείμενο κομματικής ιδιοποίησης ή πολιτικής καπηλείας και σφετερισμού. Θεματοφύλακας της Δημοκρατίας και των συμβόλων της είναι μόνο ο λαός που αγωνίστηκε και εξακολουθεί να αγωνίζεται γι’ αυτήν, κανένα πολιτικό πρόσωπο και κανένα κόμμα.

Πρόκειται για μια αρχή αδιαπραγμάτευτη, απέναντι στην οποία δεν χωρούν κομματικές σκοπιμότητες και στρατηγικές.

Με αφορμή τα δημοσιεύματα και τις δημόσιες τοποθετήσεις για την παράδοση της σημαίας στο ΠΑΣΟΚ, καλούμε τον πρόεδρό του, Νίκο Ανδρουλάκη, και την ηγεσία του να απαντήσουν δημόσια: Έχει πράγματι παραδοθεί η ιστορική σημαία και βρίσκεται πλέον στην κατοχή του ΠΑΣΟΚ; Θεωρεί πως μπορεί να αποτελεί ιδιοκτησία ενός κόμματος;

Η θέση μας παραμένει σαφής: η σημαία ως σύμβολο ενός συλλογικού αγώνα, ανήκει στους αγωνιστές εκείνων των ημερών που βασανίστηκαν και θυσιάστηκαν, ανήκει στον ελληνικό λαό και στη νέα γενιά. Οφείλει να παραμείνει ζωντανό κομμάτι της ιστορικής μνήμης και των κοινωνικών διεκδικήσεων σήμερα και όχι τρόπαιο σε κάποιο κομματικό ντουλάπι».

Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη

Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη υπήρξε ιδιαίτερα σκληρή και σε υψηλούς τόνους. Με επίσημη ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό για «πολιτικό κατήφορο» και «πολιτικούς τσαρλατανισμούς», καταλογίζοντάς του απόπειρα πολιτικής εργαλειοποίησης της σημαίας της εξέγερσης.

Χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα «Mr. Funds», η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ανέφερε χαρακτηριστικά πως «αντί να απολογηθεί που έριξε χιλιάδες δανειολήπτες στα κοράκια, εργαλειοποιεί τη σημαία του Πολυτεχνείου».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Τον πολιτικό τυχοδιωκτισμό του κ. Τσίπρα τον γνωρίζαμε. Θεωρούσαμε όμως ότι θα έχει τουλάχιστον ταβάνι. Μετά τους πολιτικούς τσαρλατανισμούς «θα σκίσω τα μνημόνια», «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», σήμερα ο Mr.Funds αντί να απολογηθεί που έριξε χιλιάδες δανειολήπτες στα κοράκια, είχε το θράσος να εργαλειοποιήσει τη σημαία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Ο κατήφορος σας δεν έχει τέλος και οδηγεί στα ίδια πολιτικά αδιέξοδα από τα οποία παλεύετε μάταια να ξεφύγετε. Γιατί η πολιτική υποκρισία, η πολιτική ιδιοτέλεια, η αναξιοπιστία, τα ψέματα και οι υπόγειες διαδρομές θα αποδοκιμαστούν ξανά από τους πολίτες. Ίσως αυτή τη φορά καταλάβουν και οι χορηγοί σας ότι όσο rebranding και να σας κάνουν, πάει χαμένο.

Η σημαία ήταν επί δεκαετίες και εξακολουθεί να είναι στα χέρια του φοιτητικού κινήματος. Η σπέκουλα που στήσατε από χθες για να καταλήξει σήμερα με την ανακοίνωση σας, είναι τόσο εξόφθαλμη που την αντιλαμβάνεται κάθε δημοκράτης προοδευτικός πολίτης. Ντροπή, κ. Τσίπρα».

Η διπλή αυτή σύγκρουση αναδεικνύει αφενός τις ευαίσθητες ισορροπίες στο εσωτερικό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αφετέρου την ένταση που επικρατεί στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, με ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα της νεότερης ελληνικής ιστορίας να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.