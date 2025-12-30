Μεγάλη ένταση επικράτησε ανάμεσα στον υφυπουργό Εργασίας, Κώστα Καραγκούνη, και τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Κυβερνητικά μέτρα και αντίλογος για τους αγρότες

Ειδικότερα, ο υφυπουργός Εργασίας, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, έκανε λόγο για μέτρα της κυβέρνησης για τους αγρότες, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, μείωση της φορολογίας και των τεκμηρίων διαβίωσης, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε ορισμένες περιοχές της χώρας και για άλλες ενισχύσεις που, όπως είπε, «αφορούν στους αγρότες».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αντέδρασε, τονίζοντας ότι τα μέτρα αυτά δεν αφορούν στους αγρότες, καθώς «οι περισσότεροι έχουν χαμηλό εισόδημα, άρα δεν τους πιάνει η αλλαγή». Ο Κώστας Καραγκούνης απάντησε ότι πράγματι τους αφορά σημειώνοντας ότι «δεν είναι επιχειρήματα αυτά. Ποιους αφορά; Το Κολωνάκι;».

Στο «κόκκινο» η ένταση για κομματικά ποσοστά και αγροτικές επιδοτήσεις

Η αντιπαράθεση των δυο πολιτικών «χτύπησε κόκκινο» όταν ο υφυπουργός Εργασίας έκανε λόγο για τα ποσοστά των δυο κομμάτων (στις δημοσκοπήσεις). «Η μηχανή δεν παίρνει μπρος», είπε χαρακτηριστικά με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ να λέει ότι «εσείς χάνετε 15 μονάδες».

«Είμαστε στον έβδομο χρόνο και είμαστε στο διπλάσιο ποσοστό από εσάς. Θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι», συνέχισε ο Κώστας Καραγκούνης. Ο Κώστας Τσουκαλάς απάντησε

«Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης, είστε η παράταξη βαμπίρ που έπεσε πάνω στις επιδοτήσεις, βαμπίρ και βρικόλακες είστε». Ο υφυπουργός Εργασίας απάντησε «Τις πράσινες ακρίδες τις θυμάστε; Είστε οι εκφραστές της πράσινης ακρίδας και για αυτό ο κόσμος σας έχει εκεί που σας έχει».

Δείτε βίντεο