Μεγάλη κόντρα ξέσπασε στη Βουλή μεταξύ του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Καιρίδη και της προέδρου του κόμματος «Πλεύση Ελευθερίας», Ζωής Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη συζήτηση για την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Ο Δημήτρης Καιρίδης απευθύνθηκε στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και της είπε πως έχει το σύνδρομο του διωκώμενου με εκείνη να απαντάει πως «πληρώνω το τίμημα που δεν το βούλωσα».

Βίντεο από την σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Καιρίδη και Κωνσταντοπούλου:

Ο βουλευτής της ΝΔ μίλησε για «περίεργο τραγέλαφο επιχειρημάτων» από την πλευρά του κόμματος της κα. Κωνσταντοπούλου, απαντώντας στις καταγγελίες της περί πολιτικών διώξεων και προσπάθεια φίμωσης.

«Όταν μιλάμε λένε ότι τους φιμώνουμε. Η εκπρόσωπος πέντε βουλευτών μιλάει πολύ περισσότερο από τον εκπρόσωπο των 155», σημείωσε ο κ. Καιρίδης.

Για την υπόθεση της άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο κ. Καιρίδης είπε ότι «εμείς δεχόμαστε οικειοθελώς την άρση της ασυλίας, δεν καταφεύγουμε σε τερτίπια να μιλήσουμε όπως εσείς για πολιτικές διώξεις και να ξεφύγουμε και να κρυφτούμε».

Στη συνέχεια, ο βουλευτής της ΝΔ κατηγόρησε την πρόεδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας» ότι θεωρεί πως η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση πλήττει κάποιο τρόπο το «γαλάζιο» κόμμα.

«Ζείτε με την ψευδαίσθηση ότι η αντιδημοκρατική συμπεριφορά βλάπτει την κυβέρνηση. Βλάπτει τη Δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό και σίγουρα τα δικαιώματα της αντιπολίτευσης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Καιρίδης.

«Μην νομίζετε ότι κάνετε αντιπολίτευση. Μην ζείτε με αυτή την ψευδαίσθηση», τόνισε ο βουλευτής της ΝΔ, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να τον αποκαλεί «φασίστα». «Αντί να έρθετε με ίχνος μεταμέλειας, με σεβασμό προς το Κοινοβούλιο, που μας έχετε ταλαιπωρήσει ώρες ατελείωτες κάθε εβδομάδα, είμαστε στην Επιτροπή Δεοντολογίας και ασχολούμαστε επί πεντάωρο», υπογράμμισε ο Δημήτρης Καιρίδης.

«Έχουμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια να σας διευκολύνουμε», ανέφερε και στη συνέχεια μίλησε για την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, τονίζοντας πως αφορά τον ίδιο ως ιδιώτη και όχι τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα. «Δεν δικαιούμαστε να μπούμε στην ουσία. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν ανήκει στα κοινοβουλευτικά καθήκοντα. Ιδιώτης ήταν, θα αποφανθεί η Δικαιοσύνη», είπε ο κ. Καιρίδης. Κλείνοντας, απευθύνθηκε στην Ζωή Κωνσταντοπούλου λέγοντας ότι «έχετε το σύνδρομο του διωκόμενου. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για αυτά».

Λίγο νωρίτερα, η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» εξαπέλυσε επίθεση προς την κυβέρνηση αναφερόμενη στις δικογραφίες και στις μηνύσεις που έχουν υποβληθεί σε βάρος της.

«Όπως μου είπε χθες ο χουντικός Βορίδης, έχετε 13 δικογραφίες. Δεν θα ασχοληθώ», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.