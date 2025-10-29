Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Ταύρος εν υαλοπωλείω ήταν σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, εντός της Βουλής, η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μετά τη μετωπική σύγκρουση της με τη Λιάνα Κανέλλη, από το βήμα της Ολομέλειας, η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» λογομάχησε επίσης τόσο με την Όλγα Γεροβασίλη, όσο και τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον της.

Η άρνηση της κας Γεροβασίλη (προεδρεύουσας) να δώσει τον λόγο άμεσα στην κα Κωνσταντοπούλου, προκάλεσε την αντίδραση της προέδρου της «Πλεύσης Ελευθερίας»: «Δεν ντρέπεστε λίγο; Είστε σε συμπαιγνία με την Ντόρα Μπακογιάννη».

Στο οποίο η κα Γεροβασίλη αποκρίθηκε: «Δεν πρόκειται να σας απαντήσω, δεν το επιτρέπει η θέση στην οποία βρίσκομαι. Δεν μπορώ να σχολιάσω αρμοδίως από εδώ».

«Να παραιτηθείτε!» της φώναξε εκτός μικροφώνου η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», με την αντιπρόεδρο της Βουλής να επισημαίνει με νόημα: «Παραιτήσεις έχετε κάνει εσείς από κόμματα!».

«Είναι δεκανίκι η κυρία Γεροβασίλη!», συνέχισε η κα Κωνσταντοπούλου. Όταν της δόθηκε ο λόγος, είπε: «Βλέπουμε ανίερες συμμαχίες με Ντόρες της Ζίμενς, με τη βασιλοπούλα τη Μαρία Αντουανέτα Μπακογιάννη».

Εν συνεχεία, χαρακτήρισε «ακροδεξιό» τον Άδωνι Γεωργιάδη και επιτέθηκε στη ΝΔ, λέγοντας πως «κάλυψε» τη Λιάνα Κανέλλη με την ψήφο της.

«Σας καθυστέρησα για επτά λεπτά, όπως είχα δικαίωμα εκ του Κανονισμού της Βουλής, επειδή είχα προαναγγείλει τον ομιλητή», αποκρίθηκε η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία εξέφρασε την ενόχλησή της για παλαιότερο περιστατικό, όταν η κα Κωνσταντοπούλου είχε σηκώσει το κινητό της στη Διάσκεψη των Προέδρων για να φωτογραφίσει την Ντόρα Μπακογιάννη.

Γεωργιάδης: «Είναι μία υστερική, κακιά γυναίκα»

Τα πνεύματα οξύνθηκαν περαιτέρω όταν πήρε τον λόγο ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Εάν με ξαναπεί θαυμαστή του Γκέμπελς, ναζί ή ό,τι άλλο, θα της κάνω μήνυση» είπε ο υπουργός Υγείας, χαρακτηρίζοντας τη κα Κωνσταντοπούλου «υστερική», «την πιο κακιά γυναίκα» που έχει περάσει ποτέ από τη Βουλή και «απαίσιο πλάσμα».

«Βιάζει το Κοινοβούλιο. Κάνει μπούλινγκ σε όλους εδώ μέσα. Έλεγε λαθρεμπόρους τους νεκρούς των Τεμπών. Ποιος ξέρει τι της έχουν κάνει στη ζωή της για να καταντήσει έτσι;», πρόσθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Ποια είναι η εμπλοκή της Ντόρας Μπακογιάννη στο τραγικό δυστύχημα; Ευθύνεται ο βουλευτής εάν ο οδηγός εμπλακεί σε δυστύχημα; Ούτε αυτή την ανθρώπινη ενσυναίσθηση του σοκ δεν σέβεται!».

Η κα Γεροβασίλη ζήτησε από τον υπουργό Υγείας να ανακαλέσει τους χαρακτηρισμούς εις βάρος της προέδρου της «Πλεύσης Ελευθερίας».

«Μην χάσουμε την ανθρωπιά μας για να κερδίσουμε ψήφους» αποκρίθηκε ο υπουργός της ΝΔ, υποστηρίζοντας ότι «η κα Κωνσταντοπούλου με τις ύβρεις που εκτοξεύει προς πάσα κατεύθυνση ασκεί πολιτική».

Επιπλέον, την κατηγόρησε ότι έχει σκοπό να «διχάζει» με τη συμπεριφορά της, ενώ αρνήθηκε να ανακαλέσει, σημειώνοντας ότι «η Δημοκρατία δεν είναι ανυπεράσπιστη στους τραμπουκισμούς της. Θα αντισταθεί σε αυτή τη γυναίκα, στη χυδαιότητά και την κακία της».

Η Όλγα Γεροβασίλη ανακοίνωσε πως οι σκληρές εκφράσεις του υπουργού Υγείας θα διαγραφούν από τα πρακτικά.

Τι προηγήθηκε

Νωρίτερα, η Ολομέλεια αποφάσισε υπέρ της άρσης ασυλίας της Προέδρου της «Πλεύσης Ελευθερίας», σχετικά με τη μηνυτήρια αναφορά που είχε καταθέσει σε βάρος της η υποψήφια του κόμματός της το 2023, Όλγα Δάλλα.

Αντίθετα, απορρίφθηκε το αίτημα άρσης ασυλίας της βουλευτού του ΚΚΕ, Λιάνας Κανέλλη, σχετικά με τη μηνυτήρια αναφορά που έχει καταθέσει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η αίτηση άρσης ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου ψηφίστηκε από 238 βουλευτές, έναντι 46 βουλευτές που την καταψήφισαν, επί 284 ψηφισμάτων, ενώ η αίτηση άρσης της ασυλίας της Κανέλλης απορρίφθηκε με 209 ψήφους «κατά», έναντι 25 «υπέρ» και 50 «παρών».

Νωρίτερα, η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» κατά τη συζήτηση του αιτήματος που την αφορά ζήτησε από την Ολομέλεια να άρει την ασυλία της, καθώς όπως είπε αυτό αποτελεί πάγια θέση της για όλες τις σχετικές υποθέσεις που έρχονται στη Βουλή.

Αναφερόμενη στους ισχυρισμούς της υπόθεσης της μήνυσης της κυρίας Δάλλα, τους χαρακτήρισε «από την αρχή έως το τέλος ψευδείς». Υποστήριξε ότι η κυρία Δάλλα «είναι ένα πρόσωπο που δεν έχει σχέση με το Κίνημά μας», «ήταν υποψήφια στις εκλογές του 2023 και αυτή ήταν η μοναδική της σχέση, ούτε υπήρξε μέλος του Κινήματός μας, ούτε έχει συμμετάσχει σε καμία διαδικασία – και από το 2023 έως σήμερα η μοναδική της ενασχόληση είναι να συκοφαντεί την Πλεύση Ελευθερίας και εμένα, εργαλειοποιούμενη προφανέστατα από πολιτικούς αντιπάλους».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι στην προεκλογική περίοδο του Ιούνιο του 2023, η κυρία Δάλλα «μαζί με άλλα πρόσωπα που στη συνέχεια υπαναχώρησαν, χρησιμοποιήθηκε από ΜΜΕ και από αντιπάλους για να κάνει τη μεγαλύτερη εκστρατεία λάσπης κατά της Πλεύσης Ελευθερίας».

Είπε ότι στη μήνυση, μεταξύ άλλων, αυτό το οποίο της καταλογίζει η κυρία Δάλλα «ως ανοσιούργημα, μάλιστα, είναι ότι δεν την τοποθέτησα πρώτη στο ψηφοδέλτιο», προσθέτοντας ότι «μετά από δυόμισι χρόνια λάσπης, κακοβουλίας, εργαλειοποίησή της και απόδειξης του φυράματος του προσώπου αυτού, νομίζω ότι κανείς δεν θα πρέπει να έχει καμία αμφιβολία για το πόσο καλά έπραξα».

Η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», σημείωσε ότι η κυρία Δάλλα δεν εξελέγη πότε βουλευτής, καθώς στις εκλογές του Μαΐου του 2023 – που πρώτευσε στον ψηφοδέλτιο της Περιφερείας – το κόμμα δεν εισήλθε στη Βουλή και υποστήριξε ότι η κατάρτιση της λίστας είναι προνόμιο του εκάστοτε προέδρου του κόμματος και πως αλλαγές έχουν κάνει όλα τα κόμματα στα ψηφοδέλτιά τους.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου παράλληλα ανέφερε εμφατικά ότι η κυρία Δάλλα έχει ως δικηγόρο σε όλες αυτές τις μηνύσεις που καταθέτει εναντίον της, τη Βάσω Πανταζή η οποία είναι συνήγορος του Επαμεινώντα Κορκονέα, του Ηλία Κασιδιάρη και του βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου, ενώ χαρακτήρισε τις αγωγές της κυρίας Δάλλας, ως «Slap» αγωγές, διασυνδέοντας τις υποθέσεις αυτές.

Η μετωπική Κανέλλη – Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Βουλής

Η συζήτηση στην Ολομέλεια της άρσης ασυλίας της βουλευτού του ΚΚΕ, Λιάνας Κανέλλη, στη μηνυτήρια αναφορά που έχει καταθέσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφορικά με όσα της καταλόγισε σε τηλεοπτική της συνέντευξη σχετικά με τους χειρισμούς της στην υπόθεση των Τεμπών και την αντιμετώπιση που είχε ως πρόεδρος της Βουλής στους υπόδικους της Χρυσής Αυγής, εξελίχτηκε σε αντιπαράθεση μεταξύ μηνυόμενης και μηνύτριας.

Η βουλευτής του ΚΚΕ χαρακτήρισε ότι η συζήτηση αυτή αποτελεί «το δεύτερό της παράσημο», σε αυτά τα 25 χρόνια που είναι βουλευτής. «Η πρώτη ήταν η μήνυση που μου είχε υποβάλει ο Ηλίας Κασιδιάρης για όσα είχαν γίνει κάνει κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης στον ΑΝΤ1 και τότε με συντριπτική πλειοψηφία η Ολομέλεια την είχε απορρίψει και τώρα είναι η δεύτερη φορά με τη μήνυση που μου έχει καταθέσει η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για όσα ανέφερα για εκείνη σε τηλεοπτική μου συνέντευξη».

Απέδωσε στην κυρία Κωνσταντοπούλου ότι «διακατέχεται από αντικομμουνισμό», λέγοντας ότι «οι επιθέσεις της είναι συνεχείς και σε άλλους βουλευτές του ΚΚΕ».

Σχετικά με την ουσία της υπόθεσης της μήνυσης, η βουλευτής του ΚΚΕ ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια συνέντευξής της ερωτήθηκε για την άποψή της σχετικά με τη στάση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για το έγκλημα Τεμπών, λέγοντας πως αυτό το έχουν κάνει «απαξάπαντες και έτσι είπα και εγώ τη δική μου άποψη».

Ερωτηθείς δε για την προσωπική επίθεση που είχε ασκήσει σε βάρος της η κυρία Κωνσταντοπούλου, η κυρία Κανέλλη απάντησε: «Προφανώς και με τη γνώμη του ανθρώπου που είχε έρθει μούρη με μούρη με τον Κασιδιάρη και όχι στα δικαστήρια και ούτε με τη ιδιότητα του δικηγόρου – που έχω και εγώ – και μη κουβαλώντας τα δικαστήρια μέσα στη Βουλή ή τη Βουλή στα δικαστήρια, εγώ ανέφερα αυτά που έχουν καταγραφεί στα Πρακτικά της Βουλής και τα ζήσαμε όλοι εδώ, με τους βουλευτές της ΧΑ επί προεδρίας της Βουλής της κυρίας Κωνσταντοπούλου».

Η βουλευτής ξεκαθάρισε πως «δεν πρόκειται να της ζητήσω συγνώμη» και προσέθεσε απευθυνόμενη στο Σώμα: «Δεν θα σας πω εάν πρέπει ή όχι να άρετε την ασυλία μου, το αφήνω στην κρίση σας, έχω εμπιστοσύνη στην κρίση σας […] τώρα εάν θέλετε να πάω στο δικαστήριο για να πω εάν υπήρξε ή δεν υπήρξε υποστηρικτική του Κασιδιάρη, με υγεία και χαρά σας. Κάντε ό,τι νομίζετε».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε ότι «η κυρία Κανέλλη με συκοφάντησε με τον χειρότερο και πιο χυδαίο τρόπο, όπως έχει κάνει κατ’ επανάληψη, αλλά ο “κόμπος έχει φτάσει στο χτένι”, γιατί σε αντίθεση με εκείνη που επί Χούντας έκανε καριέρα, ο πατέρας και η μητέρα μου ήταν στη φυλακή, βασανίστηκαν άγρια στο ΕΑΤ-ΕΣΑ – και δεν επιτρέπω σε καμία κυρία Κανέλλη, που οψίμως κάνει καριέρα ως δήθεν κομμουνίστρια, να θέτει σε αμφισβήτηση τη δική μου δημοκρατική πορεία και της οικογένειάς μου».

Η μήνυσή μου, είπε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, «δεν είναι μήνυση κατά του ΚΚΕ – το γεγονός ότι το ΚΚΕ έχει αυτό το πρόσωπο που ανά πάσα στιγμή πλέκει το εγκώμιο της κυρίας Μπακογιάννη, που έχει βίλα στην Εκάλη, που πατάει στη Βουλή μια φορά στα χίλια χρόνια, αυτό αφορά το ΚΚΕ – η μήνυσή μου είναι κατά της κυρίας Κανέλλη που με συκοφάντησε με τον πιο δόλιο τρόπο, προσπαθώντας να με ταυτίσει με τον Κασιδιάρη και τη Χ.Α. Εμένα, που σε όλη μου τη ζωή έχω υπερασπιστεί τη Δημοκρατία από κάθε θέση και αυτό είναι καταγεγραμμένο […] Ζητώ να υπερασπιστώ την υπόληψή μου, τη δημοκρατική μου δράση και να ασκήσω ως θιγόμενη απέναντι στην επαναλαμβανόμενη χυδαιότητά της, το συνταγματικό μου δικαίωμα, που έχει κάθε άνθρωπος, να υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου».

Η κυρία Κανέλλη απάντησε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι «η χυδαιότητα όταν εκτοξεύεται από χυδαίο ομιλητή πέφτει στο κενό ως κατηγορία […] Ένα μόνο σας λέω Bro bono αναλαμβάνω να την υπερασπιστώ έναντι του ίδιου της του εαυτού, κανείς δεν μπορεί να συκοφαντήσει την κυρία Κωνσταντοπούλου παραπάνω από ό,τι η ίδια τον εαυτό της» και συμπλήρωσε «την 21η Απριλίου του 1967 ήμουν στην Α΄ Γυμνασίου, πήγαινα την πρώτη εκδρομή μου, ήμουν μετά βίας 13 χρονών και εάν αυτό λέγεται μαθητική καριέρα… στην Χούντα, ουέ, ουέ…».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας με την οποία απορρίφτηκε η άρση ασυλίας της βουλευτού του ΚΚΕ, κατηγόρησε την πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ ότι κάλυψε την κυρία Κανέλλη.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ