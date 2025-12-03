Φωτογραφίες: Νίκος Χριστοφάκης

Από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης, 3 Δεκεμβρίου, πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί στη Βουκουρεστίου 5, έξω από το θέατρο «Παλλάς» προκειμένου να παρακολουθήσει την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, με το όνομα «Ιθάκη».

Η οδός είχε κλείσει από τις 17:00, λόγω της κοσμοσυρροής, καθώς εκατοντάδες άτομα περίμεναν να εισέλθουν στον χώρο της εκδήλωσης.

Δείτε φωτογραφίες από την είσοδο του θεάτρου:

Κόσμος περιμένει να εισέλθει στην αίθουσα που θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση.

Έξω από το κτήριο περιμένουν δεκάδες άτομα.

Ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου προσφέρεται το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

Το εξώφυλλο της «Ιθάκης»

Ο βουλευτής Κώστας Μπάρκας

Ο Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, πρώην υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ο Χρήστος Σπίρτζης, πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, πρώην υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η Κατερίνα Νοτοπούλου, πρώην υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης.

Ο Γιάννης Μπαλάφας, τέως υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Η Μαρίνα Κοντοτόλη και ο Γιάννης Ραγκούσης

Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, πρώην υπουργός.

Ο Νίκος Παππάς

Η Όλγα Γεροβασίλη

Ο Κώστας Ζαχαριάδης

Ο Διονύσης Καλαματιανός

Ο Γιώργος Καραμέρος

Η Έφη Αχτσιόγλου, η πρώην υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

 

