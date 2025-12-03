Φωτογραφίες: Νίκος Χριστοφάκης

Από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης, 3 Δεκεμβρίου, πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί στη Βουκουρεστίου 5, έξω από το θέατρο «Παλλάς» προκειμένου να παρακολουθήσει την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, με το όνομα «Ιθάκη».

Η οδός είχε κλείσει από τις 17:00, λόγω της κοσμοσυρροής, καθώς εκατοντάδες άτομα περίμεναν να εισέλθουν στον χώρο της εκδήλωσης.

Δείτε φωτογραφίες από την είσοδο του θεάτρου: