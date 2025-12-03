Φωτογραφίες: Νίκος Χριστοφάκης
Από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης, 3 Δεκεμβρίου, πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί στη Βουκουρεστίου 5, έξω από το θέατρο «Παλλάς» προκειμένου να παρακολουθήσει την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, με το όνομα «Ιθάκη».
Η οδός είχε κλείσει από τις 17:00, λόγω της κοσμοσυρροής, καθώς εκατοντάδες άτομα περίμεναν να εισέλθουν στον χώρο της εκδήλωσης.
Δείτε φωτογραφίες από την είσοδο του θεάτρου:
Κόσμος περιμένει να εισέλθει στην αίθουσα που θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση.
Έξω από το κτήριο περιμένουν δεκάδες άτομα.
Ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου προσφέρεται το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.
Το εξώφυλλο της «Ιθάκης»
Ο βουλευτής Κώστας Μπάρκας
Ο Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, πρώην υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Ο Χρήστος Σπίρτζης, πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.
Η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, πρώην υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Η Κατερίνα Νοτοπούλου, πρώην υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης.
Ο Γιάννης Μπαλάφας, τέως υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Η Μαρίνα Κοντοτόλη και ο Γιάννης Ραγκούσης
Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, πρώην υπουργός.
Ο Νίκος Παππάς
Η Όλγα Γεροβασίλη
Ο Κώστας Ζαχαριάδης
Ο Διονύσης Καλαματιανός
Ο Γιώργος Καραμέρος
Η Έφη Αχτσιόγλου, η πρώην υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.