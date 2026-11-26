Αιχμές για τις κυβερνητικές επιλογές στην οικονομία, την ενέργεια, την περιφέρεια και τον πρωτογενή τομέα άφησε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής κατά την ομιλία του στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο επετειακό συνέδριο για τα 20 χρόνια λειτουργίας της Τεχνόπολης.

Εξαίροντας αρχικά την πορεία της Τεχνόπολης, του πρώτου πάρκου επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα, από την εγκατάσταση της Deloitte το 2017 έως τη δημιουργία του Κέντρου Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Nucleus) του ΕΚΕΤΑ, ο κ. Καραμανλής αναγνώρισε τη βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών, αλλά προειδοποίησε για μια κρίση που «έρχεται με ορμή και βοή» στην ελληνική επαρχία, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «με επιδοματική πολιτική και μπαλώματα, με πυροσβεστικές παροχές για να ικανοποιηθούν πρόσκαιρα οι αγρότες σήμερα, οι κτηνοτρόφοι αύριο και οι αλιείς την επομένη δεν λύνουμε το πρόβλημα».

«Μονόπλευρη ανάπτυξη», χαμηλή αγοραστική δύναμη και δημογραφικό

Όπως υπογράμμισε ο πρώην Πρωθυπουργός, πίσω από τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης κρύβεται η απόκλιση ανάμεσα στην οικονομική ανάκαμψη και την κοινωνική ευημερία, καθώς η Ελλάδα ισοβαθμεί με τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση της Ε.Ε. στο κατά κεφαλήν εισόδημα σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο), ενώ ο μέσος μισθός του 2024 υπολείπεται κατά 25% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «μονόπλευρη ανάπτυξη», επισημαίνοντας ότι στην Αττική παράγεται σχεδόν το μισό ΑΕΠ (47%), συγκεντρώνεται το 1/3 των εγχώριων επενδύσεων και επιτυγχάνεται πάνω από το μισό των εξαγωγών, ενώ πέντε ελληνικές περιφέρειες κατατάσσονται πλέον στις φτωχότερες της Ε.Ε., με τη Δυτική Μακεδονία να έχει χάσει το 18% της οικονομικής της παραγωγής την περίοδο 2019-2024.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι δεν μπορούν να ισχύουν οι ίδιοι δημοσιονομικοί περιορισμοί για την Ελλάδα χωρίς να συνυπολογίζονται οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες απέναντι στην υπαρκτή απειλή κατά της εδαφικής της ακεραιότητας, το υψηλό κόστος υποδομών στα νησιά και τις ορεινές περιοχές, καθώς και η δυσανάλογη πίεση που δέχθηκε το δημόσιο σύστημα υγείας από τις μεταναστευτικές ροές. Αναφερόμενος στις συνέπειες των δημοσιονομικών περικοπών, περιέγραψε την κατάσταση στην επαρχία ως «εικόνα μαρασμού και εγκατάλειψης» εξαιτίας του κλεισίματος αστυνομικών τμημάτων και τραπεζών και των συγχωνεύσεων σχολείων, χαρακτηρίζοντας το κύμα φυγής των νέων, το δημογραφικό πρόβλημα και την ερήμωση των χωριών ως «μείζονα εθνική απειλή» και «βόμβα στα θεμέλια της χώρας».

Ενέργεια: «Βιαστική απόφαση» το πρόωρο κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κώστας Καραμανλής στο ζήτημα της ενέργειας, χαρακτηρίζοντας «βιαστική απόφαση» το πρόωρο κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στη Δυτική Μακεδονία. Όπως ανέφερε, η απόφαση αυτή στέρησε φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, συνέβαλε στη μεγάλη αύξηση των τιμών και οδήγησε στην απώλεια 15.000 θέσεων εργασίας σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή, τη στιγμή που υπήρχε έγκριση λειτουργίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το 2035 και χώρες όπως η Γερμανία λειτουργούν πλήρως όλα τα εργοστάσια παραγωγής με άνθρακα για να αντιμετωπίσουν τη σημερινή συγκυρία.

Επιπλέον, στηλίτευσε το γεγονός ότι εγκεκριμένα και συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. έργα για την αναβάθμιση των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την κατασκευή μπαταριών αποθήκευσης παραμένουν ανεκτέλεστα επί πάνω από πέντε χρόνια —σε αντίθεση με χώρες όπως η Βουλγαρία—, ενώ έθεσε ως κρίσιμο ζήτημα την τιμή αγοράς και τη λειτουργία της αγοράς του φυσικού αερίου, το οποίο χαρακτήρισε απαραίτητο καύσιμο για τα επόμενα 30-40 χρόνια που χρησιμοποιούν στα σπίτια τους πάνω από 2,5 εκατομμύρια Έλληνες.

Αγροτικός κόσμος, «αδιαφανής διαχείριση» ενισχύσεων και νέοι συνεταιρισμοί

Για τον αγροτικό κόσμο, ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για «ανυπόφορη πραγματικότητα», σημειώνοντας ότι οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, προκάλεσαν αναταράξεις στις αγορές λιπασμάτων και ζωοτροφών και «τσουνάμι» ακρίβειας στην ενέργεια, στα οποία προστέθηκαν οι «βεβιασμένες, απερίσκεπτες αποφάσεις» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή μετάβαση.

Στο εσωτερικό, ανέδειξε τη ραγδαία αύξηση του κόστους παραγωγής, τη μείωση των τιμών παραγωγού, τις εκτεταμένες ζημιές από φυσικές καταστροφές και ζωονόσους, τις καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων, την «αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη, διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων», καθώς και τη μη παραγωγική κατανομή και τη χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων.

Αναφερόμενος στις χρόνιες διαρθρωτικές παθογένειες, όπως ο μικρός και κατακερματισμένος κλήρος, όπου το 75% των εκμεταλλεύσεων αφορά εκτάσεις έως 50 στρέμματα και μόλις το 3% ξεπερνά τα 300 στρέμματα, καθώς και η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού με τους άνω των 55 ετών να φτάνουν το 38%, ο κ. Καραμανλής πρότεινε τη στροφή σε σύγχρονους συνεταιρισμούς με επαγγελματικές διοικήσεις, χωρίς έξωθεν ή άνωθεν παρεμβάσεις. Επικαλέστηκε μάλιστα την προσωπική του εμπειρία από τη ΣΕΚΕ, της οποίας ηγείται τα τελευταία τρία χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια συνεταιριστική οργάνωση παραγωγών που λειτουργεί με όρους μέλλοντος και ωφελεί τους παραγωγούς και τις τοπικές κοινωνίες στη Θράκη.

«Ισχυρή Ελλάδα χωρίς ακμαία, παραγωγική, ευημερούσα Περιφέρεια δεν μπορεί να υπάρξει»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Καραμανλής κάλεσε σε άμεση ανάληψη ευθύνης ώστε να διασφαλιστούν και να αξιοποιηθούν με διαφάνεια και πατριωτική ευθύνη κάθε διαθέσιμο ευρώ από τα ευρωπαϊκά ταμεία, ενόψει της ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης και της έναρξης των διαπραγματεύσεων για τη νέα ΚΑΠ.

Πρότεινε τη διαμόρφωση και απαρέγκλιτη υλοποίηση ενός συγκροτημένου, ρεαλιστικού και βιώσιμου εθνικού σχεδίου ανάταξης και ανάπτυξης της ελληνικής Περιφέρειας, με επενδύσεις στην έρευνα, την καινοτομία, την τεχνική εκπαίδευση και τις σύγχρονες υποδομές, καταλήγοντας με το μήνυμα: «Ισχυρή Ελλάδα χωρίς ακμαία, παραγωγική, ευημερούσα Περιφέρεια δεν μπορεί να υπάρξει. Τελεία!».