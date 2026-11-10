Κατηγορηματικό «όχι» σε κάθε ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία απηύθυνε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, απαντώντας στις σχετικές τοποθετήσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Κύριε Μητσοτάκη, το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα με το οποίο δεν μπορείτε να συνεργαστείτε, γιατί έχει ακριβώς ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με αυτό της δικής σας πολιτικής, που συνεχώς γεννάει ανισότητες και σπαταλά παραγωγικές δυνατότητες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς, καλώντας τον πρωθυπουργό να αναζητήσει συγκλίσεις σε πολιτικούς χώρους με παρόμοιες πρακτικές.

Υπογράμμισε παράλληλα ότι η Χαριλάου Τρικούπη αποτελεί τον βασικό αντίπαλο πόλο, χαρακτηρίζοντάς την «πόλο της Μεγάλης Δημοκρατικής Αλλαγής, που έρχεται και δυστυχώς για εσάς δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε για να το σταματήσετε».

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη στο συνέδριο Greece Talks

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ πυροδοτήθηκε από τις τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο Greece Talks, όπου ο πρωθυπουργός επανέλαβε την προσήλωσή του στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις, τονίζοντας ότι η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα που τη διεκδικεί ενεργά.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο μη επίτευξης αυτοδυναμίας, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το πρώτο κόμμα οφείλει να διερευνήσει προοπτικές συμμαχιών, αποκλείοντας καταρχήν τα κόμματα δεξιότερα της ΝΔ:

«Το μόνο κόμμα που θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε είναι το ΠΑΣΟΚ. Μας χωρίζει άβυσσος σε ζητήματα πολιτικά και ύφους, για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας. Από εκεί και πέρα, η ευθύνη περνάει αλλού. Αυτό που ξέρω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε συνέδριο για να μας πει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με τη ΝΔ. Δεν το είπε για τον κ. Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ. Η αυτοδυναμία της ΝΔ δεν φαντάζει ως μόνη ρεαλιστική επιλογή για να κυβερνηθεί η χώρα την επόμενη ημέρα;»