Την άποψη ότι η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα «αλλάζει τα δεδομένα» εξέφρασε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης σε δηλώσεις του. «Κι αυτό γιατί ο Αλέξης Τσίπρας όλα αυτά τα χρόνια είχε μία καθοριστική συμμετοχή και συνεισφορά, ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει κόμμα πλειοψηφικό, κόμμα κυβερνητικό», είπε, ενώ επισήμανε πως «δεν είναι τυχαίο» που τόσο ο Σ. Φάμελλος όσο και ο Αλ. Τσίπρας στις ανακοινώσεις τους «έχουν την ταυτόσημη διατύπωση “δεν θα είμαστε αντίπαλοι”».

«Το λέω αυτό γιατί ο χώρος μας έχει υποφέρει πάρα πολλά από τις διασπάσεις κι από τον κατακερματισμό και παρά το γεγονός ότι οι πορείες μπορεί να μην είναι ταυτόσημες, εκτιμώ ότι μπορούν σε κάθε περίπτωση να είναι παράλληλες, να μην είναι αντιπαραθετικές και συγκρουσιακές», σημείωσε.

Απαντώντας στο ερώτημα αν η παραίτηση του Αλ. Τσίπρα θα έχει δημοσκοπικές επιπτώσεις για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Κ. Ζαχαριάδης ανέφερε: «Προφανώς οι δημοσκοπικές μετρήσεις μπαίνουν σε νέα στάθμιση. Ο χώρος συνολικά βρίσκεται σε μεταβατική διαδικασία. Το σημαντικό είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με μεγάλη προσπάθεια, και του Σωκράτη Φάμελλου και άλλων, ανέκτησε πολιτικό κεφάλαιο και πολιτικές πρωτοβουλίες στον ένα χρόνο, ώστε να μπορεί κάποιος να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει θετικό πολιτικό ρόλο για την ανασύνθεση του χώρου, ότι δεν είναι ένα κόμμα τοξικό και επιθετικό προς τα υπόλοιπα κόμματα».