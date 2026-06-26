«Έναν ακήρυχτο πόλεμο, που χρόνο με το χρόνο κλιμακώνεται» χαρακτήρισε την κατάσταση στους χώρους εργασίας ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε εκδήλωση για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, την οποία διοργάνωσαν οι Κλαδικές Οργανώσεις της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, την Πέμπτη, στο Συνεδριακό Κέντρο “Ιωάννης Βελλίδης” στη Θεσσαλονίκη.

«Θύματα σε αυτόν τον πόλεμο μετρά μόνο η μία πλευρά, οι εργαζόμενοι» τόνισε, χαρακτηριστικά, ο κ. Κουτσούμπας.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ επικαλέστηκε στοιχεία για τα εργατικά δυστυχήματα, αναφέροντας ότι «το 2025 θρηνήσαμε περισσότερους από 200 εργαζόμενους» ενώ, όπως είπε, «το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 69». Παράλληλα, έκανε λόγο για χιλιάδες εργαζόμενους που πλήττονται από επαγγελματικές ασθένειες, πολλές από τις οποίες συχνά δεν καταγράφονται, ή δεν αναγνωρίζονται ως τέτοιες από το κράτος και την εργοδοσία.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ υποστήριξε ότι οι αιτίες των εργατικών δυστυχημάτων και ασθενειών συνδέονται άμεσα με την εντατικοποίηση της εργασίας, τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, την έλλειψη εκπαίδευσης και μέτρων προστασίας, καθώς και με την επιδίωξη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.

Επικαλούμενος στοιχεία της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Τεχνικές Επιχειρήσεις, σημείωσε ότι οι θάνατοι εργαζομένων άνω των 65 ετών αυξήθηκαν κατά 60,5% το 2025 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, υποστήριξε ότι περίπου το 50% των καταγεγραμμένων εργατικών δυστυχημάτων αφορά εργαζόμενους άνω των 55 ετών.

Ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε και στις επιπτώσεις της πολύωρης εργασίας, επικαλούμενος διεθνείς μελέτες σύμφωνα με τις οποίες ο κίνδυνος εργατικού ατυχήματος αυξάνεται κατά 27% την ένατη ώρα εργασίας, κατά 45% τη δέκατη ώρα και φτάνει στο 116% τη δωδέκατη ώρα. Παράλληλα, επισήμανε ότι το 2025 θεωρήθηκαν 25.196 βιβλιάρια εργασίας ανηλίκων στη χώρα μας, αριθμός που, όπως είπε, αποτελεί «νέο αντεργατικό ρεκόρ» και το υψηλότερο επίπεδο από το 2005.

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να κρύψει τους εκατοντάδες νεκρούς από τα εργοδοτικά εγκλήματα πίσω από το βολικό επιχείρημα της κακιάς στιγμής, ή κάποιου ανθρώπινου λάθους. Ας προσπαθεί να βαφτίσει παθολογική, όπως τη λέει, την αιτία των χιλιάδων θανάτων εργαζομένων, για παράδειγμα από εγκεφαλικά, από ανακοπές, κρύβοντας πως αυτά αποτελούν φυσικό αποτέλεσμα της δουλειάς ήλιο με ήλιο, της πίεσης και των deadline της εντατικοποίησης της εργασίας σε απάνθρωπο βαθμό», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κουτσούμπας. Απέδωσε ευθύνες και στα υπόλοιπα κόμματα, που κυβέρνησαν, δηλαδή, «όλοι αυτοί που λένε συνέχεια, όπου βρεθούν και όπου σταθούν, ότι πρέπει να γίνουμε περισσότερο Ευρώπη, δηλαδή να δουλεύουμε μέχρι τα 74 χρόνια» και συνέχισε: « Το ΠΑΣΟΚ προωθεί ως δήθεν καινοτόμα την πρόταση του για τετραήμερη εργασία. Ποιον κοροϊδεύουν;».

Ο κ. Κουτσούμπας υποστήριξε μάλιστα ότι ΠΑΣΟΚ και ΝΔ έχουν ψηφίσει μαζί και στηρίξει πολιτικές διευθέτησης του χρόνου εργασίας που οδηγούν σε απλήρωτες υπερωρίες και μεγαλύτερη εντατικοποίηση, «δηλαδή τα απλήρωτα από υπερωρίες 10ωρα και 13ωρα» και συνέχισε:

«Στην ίδια πλευρά βρίσκεται και το νέο κόμμα Τσίπρα, όπως μαζί με όλα τα άλλα αποκόμματα που εμφανίστηκαν από τον όλον Τσίπρα». Υποστήριξε, ακόμη, ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνη που «επέβαλε για πρώτη φορά το ξεχείλωμα του εργάσιμου χρόνου στους υγειονομικούς» και επέτρεψε το άνοιγμα των καταστημάτων για 52 Κυριακές τον χρόνο.

«Την ίδια πολιτική υπηρετούν και τα διάφορα προσωποπαγή κόμματα μιας χρήσης που ξεπετάγονται τα τελευταία χρόνια για να απορροφήσουν τη λαϊκή αγανάκτηση» υποστήριξε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, προσθέτοντας ότι «όλα τα κόμματα του συστήματος υπερασπίζονται τις ευρωενωσιακές οδηγίες, που οδηγούν στον ακήρυχτο πόλεμο στους χώρους δουλειάς και καυτηρίασε τη στάση τους απέναντι στα εργατικά ατυχήματα. «Κανένα από αυτά, ούτε του Βελόπουλου, ούτε της Κωνσταντοπούλου, ούτε της Καρυστιανού μιλούν για τα εργοδοτικά εγκλήματα» είπε ο κ. Κουτσούμπας και συνέχισε:

«Γιατί όλοι μαζί εξασφάλισαν πως τα δισεκατομμύρια από τη φοροαφαίμαξη του λαού μας, τα ματωμένα πλεονάσματα, όλος αυτός ο πλούτος θα πηγαίνει σε ΝΑΤΟϊκά εξοπλιστικά προγράμματα, σε επιδοτήσεις των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και όχι, για παράδειγμα, στην ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν υγείας».

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ επέρριψε επίσης ευθύνες και «στην ηγεσία της ΓΣΕΕ» και στον «εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό, που κάνει και σε αυτή την περίπτωση τη βρώμικη δουλειά».

Ο κ. Κουτσούμπας ανέφερε ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν μόλις 17 γιατροί εργασίας, ενώ σε νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας οι αντίστοιχες ειδικότητες είναι ελάχιστες ή ανύπαρκτες, ένας στην Ημαθία, ένας στην Πιερία και κανένας σε Κιλκίς και Σέρρες. Κατηγόρησε όλες τις κυβερνήσεις ότι δημιούργησαν «αντεργατικούς νόμους» και θεσμικό πλαίσιο που καλύπτει το μεγάλο κεφάλαιο, αποκρύπτει τις επαγγελματικές ασθένειες και μεταθέτει την ευθύνη από την εργοδοσία στον εργαζόμενο.

«Η εργοδοσία μεταθέτει την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους ίδιους, στη βολική και χιλιοειπωμένη ατομική ευθύνη», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι έτσι αποσιωπώνται οι πραγματικοί παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με τις συνθήκες εργασίας και με την επιδίωξη του κέρδους με κάθε κόστος.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ συνέδεσε το ζήτημα της ασφάλειας στην εργασία με τη συνολική πολιτική που, κατά την άποψή του, υπηρετεί την κερδοφορία του κεφαλαίου. «Το δίλημμα “τα κέρδη τους ή οι ζωές μας” επιβεβαιώνεται παντού», ανέφερε, χαρακτηριστικά.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι την ίδια ώρα που παραβλέπει να πάρει ουσιαστικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, «εμπλέκει όλο και βαθύτερα τη χώρα στους πολεμικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ» και «μιλάει για ετοιμότητα αποστολής στρατευμάτων στα Στενά του Ορμούζ», ενώ συζητά για «συμπαραγωγή πλωτών drones» με την Ουκρανία και πρόσθεσε:

«Η προσήλωση της κυβέρνησης σε συμφωνίες με το καθεστώς Ζελένσκι αποτελεί πρόκληση για τον ελληνικό λαό, για τη χώρα και για την ασφάλειά της».

Ο κ. Κουτσούμπας παρουσίασε τις βασικές διεκδικήσεις του ΚΚΕ για σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, επτάωρο, πενθήμερο και 35ωρο, συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς, ενίσχυση των μέτρων υγείας και ασφάλειας και θεσμοθέτηση δικαιώματος ελέγχου των συνθηκών εργασίας από τα συνδικάτα, καθώς και συγκρότηση επιτροπών υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. «Για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι πρέπει να χάσουν κάποιοι λίγοι. Οι καπιταλιστές», επεσήμανε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση της προστασίας στους χώρους δουλειάς αποτελεί «θέμα ζωής, ή θανάτου για την εργατική τάξη της χώρας».

Προηγήθηκαν τοποθετήσεις συνδικαλιστών από διάφορους κλάδους και χώρους δουλειάς της Κεντρικής Μακεδονίας με αναφορές σε περιστατικά δυστυχημάτων και ατυχημάτων σε χώρους δουλειάς, εξαιτίας πλημμελών συνθηκών ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και εντατικοποίησης της εργασίας.