«Δύο από τα τέσσερα drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν τελικό στόχο τη βάση της Σούδας», ισχυρίστηκε ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε διάλογο που είχε με δημοσιογράφους στη Βουλή, μετά την ομιλία του.

Ο κ. Κουτσούμπας είπε πως δεν πρόκειται για εκτίμηση, καθώς είναι σε θέση να το γνωρίζει.

«Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η χώρα μας μετατρέπεται σε στόχο», ανέφερε ο ΓΓ του ΚΚΕ.

Η ομιλία του Κουτσούμπα στη Βουλή

«Αντί να συζητάμε σήμερα πώς θα ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού, μάλλον θα έπρεπε να συζητάμε πώς θα επιστρέψουν οι εργαζόμενοι που είναι εγκλωβισμένοι στις χώρες του Κόλπου και κυρίως ο μεγάλος αριθμός και των Ελλήνων ναυτεργατών που βρίσκονται στον Περσικό, τους οποίους έχετε αφήσει στην τύχη τους και στην ασυδοσία των εφοπλιστών» είπε νωρίτερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας, στην ομιλία του στη Βουλή.

Πρόσθεσε ότι το νομοσχέδιο «δεν αφορά γενικά κάποια “διευκόλυνση”, αλλά είναι μέρος μια συνολικής στρατηγικής» η οποία ξεκίνησε να αναπτύσσεται «με την κατάργηση των κριτηρίων που είχαν μπει στον νόμο του 2019».

«Αυτόν τον νόμο του 2019 είχε υπερψηφίσει το ΚΚΕ, υπερασπιζόμενο τα πολιτικά και εκλογικά δικαιώματα των αποδήμων και θα μπορούσαμε να συζητήσουμε βελτιώσεις, όμως εσάς άλλος είναι ο σκοπός σας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Είπε ότι η κυβέρνηση συνέχισε «με τη θέσπιση της επιστολικής ψήφου για τις ευρωεκλογές, η οποία από την πρώτη εφαρμογή της επιβεβαίωσε πολλές από τις προειδοποιήσεις του ΚΚΕ. Ότι πρόκειται για ένα σύστημα διάτρητο που δεν εξασφαλίζει ούτε την αμεσότητα ούτε το αδιάβλητο της ψήφου, ότι κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν ο καθένας συμπληρώνει τον φάκελο μόνος του, μακριά από βλέμματα και από πιέσεις».

«Τώρα φέρνετε την επιστολική ψήφο στις βουλευτικές εκλογές για το εξωτερικό και φυσικά έχετε σκοπό να την γενικεύσετε και για το εσωτερικό. Δεν πρόκειται να σταματήσετε εσείς φυσικά εδώ μόνο. Άλλωστε για τα συνδικάτα έχετε ήδη θεσπίσει την ηλεκτρονική ψήφο, ενώ έχετε κάνει σχετικές ανακοινώσεις και για τις τοπικές εκλογές» πρόσθεσε.

Είπε ότι η στρατηγική της κυβέρνησης έχει τη διπλή αλλά ενιαία στόχευση «προωθώντας από τη μια μια λογική παθητικής συμμετοχής» ενώ την ίδια ώρα «την πραγματική συμμετοχή, τη συλλογική συζήτηση και διεκδίκηση, την αλληλεγγύη, τη συμμετοχή σε απεργία, σε διαδήλωση τα παρουσιάζετε ως παρωχημένα, τα δαιμονοποιείτε και τα καταστέλλετε. Και φυσικά, αυτό το μοντέλο συμμετοχής ευνοεί και αντίστοιχες πολιτικές επιλογές, δηλαδή την επιλογή ενός εκ των διάφορων σωτήρων που κάθε φορά παρουσιάζονται στις εκλογές».

«Από την άλλη, αυτό το μοντέλο το επεκτείνετε και σε ένα δυνητικά αχανές εκλογικό σώμα ομογενών, ακόμα και τρίτης γενιάς, χωρίς επαφή με τα πολιτικά πράγματα της χώρας, που με έναν φάκελο από το σπίτι τους, από την άλλη άκρη του κόσμου, θα επηρεάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Κι αν αυτό δεν συμβαίνει ακόμα, μπορεί να γίνει αύριο αν κινηθούν μάλιστα και διάφοροι μηχανισμοί, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες που ζούμε. Και καταλαβαίνετε όλοι και όλες τι ακριβώς εννοώ. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι περισσότερες χώρες με μεγάλη διασπορά έχουν θεσπίσει κριτήρια για να μπορεί να ψηφίζει κανείς από το εξωτερικό, ακριβώς για να θωρακίζονται από τέτοιες παρεμβάσεις» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

Επισημαίνοντας ότι οι πολιτικές όλων των κυβερνήσεων έδιωξαν τους απόδημους και τόνισε ότι αν ενδιέφερε την κυβέρνηση να ακούγεται η φωνή των αποδήμων θα φρόντιζε να λύσει σειρά προβλημάτων, όπως την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τις ελλείψεις υποδομών και εκπαιδευτικών, θα ενίσχυε οικονομικά τις ελληνικές μεταναστευτικές κοινότητες, θα μεριμνούσε να λύσει γραφειοκρατικά προβλήματα και αχρείαστες μετακινήσεις των Ελλήνων του εξωτερικού με άνοιγμα προξενείων σε περισσότερες πόλεις.

«Τους Έλληνες μετανάστες τους βλέπετε απλά σαν “κουκιά” και τίποτα άλλο δεν σας νοιάζει» τόνισε.

«Όσο για το ΚΚΕ, οι απόδημοι ξέρουν πολύ καλά τη δράση μας, ότι παλεύουμε σταθερά στο πλευρό τους, με τις δυνάμεις, με τις οργανώσεις μας, τα μέλη που έχουμε σε κάθε χώρα. Αντιλαμβάνονται ότι εμείς τηρούμε στάση αρχών και δεν κάνουμε μικροκομματικούς υπολογισμούς, όπως κάνουν άλλοι, με πρώτη την κυβέρνηση της ΝΔ ή άλλα κόμματα που ετοιμάζονται να δώσουν στήριξη σε αυτό το νομοσχέδιο ή σε μέρος του και ψάχνουν να διαφοροποιηθούν στις λεπτομέρειες. Είναι προβληματική η “πλανητική” εκλογική περιφέρεια. Θα μπορούν να εκλέγονται μόνο εκατομμυριούχοι ή celebrities. Ανοίγει ο δρόμος να ζητηθεί αύριο οι τρεις βουλευτές να γίνουν πολύ περισσότεροι. Αλλά και χωρίς αυτά το νομοσχέδιο θα ήταν απορριπτέο, γιατί είναι αντιδραστικό στον πυρήνα του» τόνισε ο Δ. Κουτσούμπας και κατέληξε στην ομιλία του:

«Εμάς η διαφωνία μας δεν είναι επί της διαδικασίας, ούτε στον τρόπο εφαρμογής και στα τεχνικά ζητήματα. Είναι συνολική και είναι στρατηγική. Και όσοι υπερψηφίσουν σήμερα θεωρούμε ότι αναλαμβάνουν τεράστιες ευθύνες, διευκολύνοντας την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη σε πολύ επικίνδυνους και σκοτεινούς σχεδιασμούς.

Εμείς συνεχίζουμε στην κατεύθυνση της οργάνωσης του αγώνα των εργαζομένων, της νεολαίας, και μέσα στην Ελλάδα και στις χώρες του εξωτερικού. Της πραγματικής συμμετοχής στη μάχη για την ανατροπή του σημερινού αυτού σάπιου συστήματος. Για μια ζωή σε μια κοινωνία που δεν θα διώχνει τα παιδιά της, ούτε για να γίνουν μετανάστες ούτε για να πάνε να πολεμήσουν για ξένα συμφέροντα».