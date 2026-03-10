Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη σημερινή (10/3) του ομιλία στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε ότι «η πολεμική κλιμάκωση περιλαμβάνει και τη μετάβαση προς την πολεμική οικονομία και δεν μένει ανεπηρέαστη και η αγροτική παραγωγή».

«Σε αυτή τη βάση, μεταξύ άλλων, επιταχύνεται η ολοκλήρωση διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες σαν την συμφωνία Mercosur που θα επιδεινώσει δραματικά τους όρους αναπαραγωγής των βιοπαλαιστών αγροτών στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ» σημείωσε.

Είπε ότι με την νέα αναθεώρηση της ΚΑΠ θα επιδεινωθεί η κατάσταση των ατομικών αγροτοπαραγωγών των οποίων η επιβίωση εξαρτάται αποκλειστικά από την καλλιέργεια της γης τους.

Όσον αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπογράμμισε ότι «μιλάμε για ένα σκάνδαλο που έχει ξεκάθαρα την υπογραφή της κυβέρνησης της ΝΔ, η οποία έχει βάλει την υπογραφή της σε αυτή τη δυσώδη βιομηχανία συστηματικών παρανομιών και πελατειακών σχέσεων, με την οποία εξασφαλίζονταν οφέλη υπέρ κομματικών στελεχών της ΝΔ και άλλων σε βάρος της πλειοψηφίας των βιοπαλαιστών αγροτών».

Συμπλήρωσε, σημειώνοντας, ότι το σκάνδαλο «έχει ξεκάθαρα και τη σφραγίδα της ΕΕ και της ΚΑΠ, που αποτέλεσε το γόνιμο έδαφος και το λίπασμα για να βλαστήσουν αυτά τα παρασιτικά φαινόμενα».

Όπως εξήγησε «με βασικό στόχο να “πέσει στα μαλακά” το ξεκλήρισμα των πιο ευάλωτων βιοπαλαιστών αγροτών, αναπτύχθηκε ένα διαβλητό, ιδιωτικοποιημένο σύστημα πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων, που επί των τελευταίων κυβερνήσεων της ΝΔ γιγαντώθηκε, ως κακοφορμισμένο απόστημα, το οποίο αξιοποιήθηκε βέβαια από επιτήδειους και πολιτικούς σας φίλους».

Τόνισε, ότι όλα αυτά τα κατήγγειλαν διαχρονικά «μονάχα το ΚΚΕ και το κίνημα των βιοπαλαιστών αγροτών».

«Είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση της ΝΔ γνώριζε πολύ καλά τους δρόμους της διαφθοράς, με τα βοσκοτόπια, το “εθνικό απόθεμα”, την περιβόητη “τεχνική λύση”, αλλά και της ψηφοθηρίας, που είχαν ανοίξει οι πολιτικές επιλογές, τόσο οι δικές της όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων» είπε ο Δ. Κουτσούμπας καταγγέλλοντας τη σημερινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις για την παράδοση του ΟΠΕΚΕΠΕ στα χέρια ιδιωτικών εταιρειών και για την πλήρη διάλυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Κατήγγειλε ακόμα ότι «εργαζόμενοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ που έκαναν παρατηρήσεις και έβαζαν εμπόδια στην ανάπτυξη της απάτης υπέστησαν διώξεις και καταχρηστικές συμπεριφορές».

«Οι μέχρι σήμερα εξελίξεις, επιβεβαιώνουν πλήρως τα βασικά στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η πρόταση του ΚΚΕ για τη συγκρότηση προκαταρκτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς της ΝΔ. Αυτό το εγκληματικό κύκλωμα έδρασε σε πλήρη γνώση και με την ανοχή τους, αν όχι υπό την καθοδήγησή τους» είπε ο Δ. Κουτσούμπας και πρόσθεσε:

«Κατά τη γνώμη μας, και όπως αναπτύσσεται διεξοδικά στο πόρισμα του ΚΚΕ, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκης Βορίδης συμμετείχε με αξιόποινο τρόπο στο αδίκημα της απιστίας με ενέργεια. Ενώ, ο επίσης πρώην Υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης συμμετείχε με αξιόποινο τρόπο στο αδίκημα της απιστίας με ενέργεια, με παράλειψη και κατά παράβαση ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης».

«Με βάση τα παραπάνω χρειάζεται άμεσα να συγκροτηθεί επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση των ευθυνών των ανωτέρω Υπουργών – την οποία ήδη έχει προτείνει το ΚΚΕ – πιθανώς και άλλων υπουργών που εμπλέκονται, αλλά και για τον ίδιο τον πρωθυπουργό, τον Κ. Μητσοτάκη, υπό τον έλεγχο του οποίου βρίσκεται η υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδιασμού» τόνισε.

«Επαναλαμβάνουμε τη θέση μας, ότι είναι άκυρη η διαδικασία της ψηφοφορίας – παρωδία με τις επιστολικές ψήφους που έστησε η κυβέρνηση της ΝΔ το καλοκαίρι, για να απορρίψει τη συγκρότηση Προανακριτικής, γεγονός που επιτρέπει την επαναφορά στη συζήτηση του αιτήματος» είπε.

Επανέλαβε, επίσης, την θέση του ΚΚΕ για «πλήρη κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος και του νόμου περί ευθύνης Υπουργών, πρόταση που είχε ήδη καταθέσει και στην προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση και η οποία απορρίφθηκε τόσο από τη ΝΔ, όσο από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα υποκριτικά καταγγέλλουν τα αποτελέσματά της».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι το ΚΚΕ «δεν αναγνωρίζει στην ΕΕ καθώς και τα όργανά της, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον ρόλο του τιμητή και κατηγόρου, όταν η ίδια με την πολιτική και τη νομοθεσία της, έχει συμβάλει, σε φαινόμενα διαφθοράς».

«Επίσης, δεν συμφωνούμε με τον προσδιορισμό ως “ζημιωθέντων”, από το συγκεκριμένο σκάνδαλο, των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ των μονοπωλίων. Εκείνοι που πραγματικά ζημιώνονται από τέτοια σκάνδαλα δεν είναι οι μονοπωλιακοί όμιλοι, αλλά οι φορολογούμενοι λαοί των κρατών-μελών της, καθώς φυσικά και οι πραγματικά δικαιούχοι βιοπαλαιστές αγρότες» πρόσθεσε.

Εξέφρασε τη διαφωνία του ΚΚΕ με άλλα πορίσματα «που “βγάζουν λάδι” την πολιτική, τις αποφάσεις της ΕΕ και την ΚΑΠ, πάνω στις οποίες “πάτησαν” όλες οι κομπίνες που έστηναν επιτήδειοι σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών».

«Για το ΚΚΕ, το μέγα σκάνδαλο εντοπίζεται στον ίδιο τον χαρακτήρα του μονοπωλιακού ανταγωνισμού που χρησιμοποιεί τις επιδοτήσεις ως εργαλείο, για να αρπάζουν οι όμιλοι την παραγωγή των αγροτών σε εξευτελιστικές τιμές, οδηγώντας τον λαό στην πείνα και τη φτωχομεσαία αγροτιά στον αφανισμό.

Αυτή είναι η “κανονικότητα” της καπιταλιστικής αγοράς που υπερασπίζονται όλα τα αστικά κόμματα. Όταν, όμως, η ίδια η “νόμιμη” πολιτική είναι μια ληστεία, η “παράνομη” απάτη είναι απλώς η φυσική της συνέχεια» είπε.

«Γι’ αυτό και προειδοποιούμε ότι οι λύσεις που προτείνει η κυβέρνηση, για την αντικατάσταση της “«τεχνικής λύσης”, δεν πρόκειται να φέρουν καμία κάθαρση. Η απάτη απλώς θα αλλάξει μορφή, όσο συνεχίζεται η ίδια πολιτική» πρόσθεσε.

Τόνισε ότι το ΚΚΕ «απαιτεί όλα τα χρήματα να επιστραφούν άμεσα στους αγρότες που παλεύουν να επιβιώσουν και να καλλιεργήσουν ξανά και να τα πάρει η κυβέρνηση από τους επιτήδειους».

«Σε κάθε περίπτωση, η μόνη δύναμη που μπορεί να επιβάλει το δίκαιο αυτό είναι ο οργανωμένος αγώνας των αγροτών σε συμμαχία με την εργατική τάξη. Το ΚΚΕ στηρίζει τα αιτήματα του κινήματος για ανάσες ανακούφισης. Γι’ αυτό στηρίξαμε με όλες μας τις δυνάμεις τον μεγάλο αγώνα που έδωσαν επί δύο μήνες σχεδόν οι αγρότες στα μπλόκα» είπε ο Δ. Κουτσούμπας και κατέληξε στην ομιλία του:

«Το ΚΚΕ, ταυτόχρονα, προβάλλει και παλεύει για το Πρόγραμμά του, το οποίο αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική διέξοδο από τη σημερινή σαπίλα του καπιταλισμού.

Γιατί μόνο ο Σοσιαλισμός μπορεί να εγγυηθεί ότι ο μόχθος του αγρότη δεν θα γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης, αλλά θα επιστρέφει στον ίδιο και στο κοινωνικό σύνολο, εξασφαλίζοντας την ευημερία της υπαίθρου.

Ότι ο βιοπαλαιστής της υπαίθρου θα απολαμβάνει μια αξιοπρεπή ζωή με σύγχρονη Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμό, ενώ οι εργαζόμενοι των πόλεων θα έχουν πρόσβαση σε φθηνά και ποιοτικά προϊόντα.

Τη διέξοδο από το σύστημα του πολέμου, της διαφθοράς, της καταστροφής του φτωχού αγρότη, θα τη δώσει τελικά ο λαός με την πάλη του».