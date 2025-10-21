Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη σημερινή (21/10) του ομιλία στη Βουλή, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο το οποίο, όπως είπε, «προωθεί παραπέρα την ιδιωτικοποίηση των υποδομών των αερομεταφορών και των αεροδρομίων», σημείωσε: «Το νομοσχέδιο είναι ενταγμένο στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό για την προσαρμογή των αερομεταφορών, στις ανάγκες των μονοπωλίων, τον οποίο όλοι σας έχετε αποδεχθεί».

Τόνισε ότι οι εργαζόμενοι «ξέρουν από πρώτο χέρι τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση σε έναν κλάδο όπως οι αερομεταφορές και συγκεκριμένα:

Επικίνδυνες απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις κάτω από τα όρια ασφαλείας.

Εντατικοποίηση.

Ελαστικές εργασιακές σχέσεις, εργολαβίες, σπαστά και ακατάστατα ωράρια.

Παραβίαση του 11ωρου της ανάπαυσης ανάμεσα στις βάρδιες, που είναι ό,τι έχει απομείνει πλέον για τους εργαζόμενους μετά την ψήφιση του 13ωρου.

Μισθοί καθηλωμένοι και στην πλειοψηφία κινούνται γύρω στα 900 ευρώ καθαρά».

«Δικαιολογημένα, λοιπόν, υπάρχει ανησυχία από τους εργαζόμενους για το αυξημένο ενδεχόμενο ενός αεροπορικού δυστυχήματος, με δεδομένη την υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση και την παράδοση της ασφάλειας των πτήσεων και της ζωής επιβατών και εργαζομένων στο μεγάλο κεφάλαιο», επεσήμανε ο κ. Κουτσούμπας και πρόσθεσε:

«Σας θυμίζουν τίποτα όλα αυτά που περιγράφω; Θυμίζουν, όμως, σε όσους μας ακούν το έγκλημα στα Τέμπη. Γιατί και στους σιδηροδρόμους οι εργαζόμενοι τότε, το ΚΚΕ εδώ μέσα, προειδοποιούσαν για τον κίνδυνο ενός μεγάλου σιδηροδρομικού δυστυχήματος ως αποτέλεσμα της ιδιωτικοποίησης, της υποστελέχωσης και της έλλειψης μέτρων ασφάλειας και τόσα άλλα. Εσείς, όμως, ακόμη και τώρα, συνεχίζετε την ίδια πολιτική, που βάζει το κέρδος πάνω από την ασφάλεια στις μεταφορές, όπως φαίνεται και από το σημερινό νομοσχέδιο, που προετοιμάζει – δυστυχώς – τα “Τέμπη του αέρα”. Εμείς, όμως, θα συνεχίσουμε να σας αποκαλύπτουμε».

«Το ΚΚΕ, όχι μόνο τώρα, πάντα, πάλευε και παλεύει ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και τις συνέπειές της στον λαό. Σε συνδυασμό με τον αγώνα για μεταφορές, άρα και για αερομεταφορές και αεροδρόμια, που θα είναι δημόσια, κοινωνική, λαϊκή ιδιοκτησία και περιουσία», υπογράμμισε ο κ. Κουτσούμπας και κατέληξε:

«Μόνο έτσι θα εξασφαλίζονται αερομεταφορές σύγχρονες, φτηνές, ασφαλείς για τον λαό μας, για όλους τους εργαζόμενους, πράγμα που προϋποθέτει τον λαό, πραγματικά όμως, στο τιμόνι της εξουσίας πέρα κι έξω από τα γρανάζια των διαφόρων δεσμεύσεων και των κανονισμών της ΕΕ και άλλων τέτοιων Ενώσεων.

Μόνο έτσι τα αεροδρόμια, όπως και γενικότερα οι αερομεταφορές, οι μεταφορές με κεντρικό σχεδιασμό, επιστημονικό και εργατικό έλεγχο, θα μπουν στην υπηρεσία εξυπηρέτησης και κάλυψης των ολοένα αυξανόμενων λαϊκών αναγκών. Αυτό είναι το σύγχρονο, αυτό είναι το αναγκαίο σήμερα».

Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ