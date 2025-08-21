Για παντελή έλλειψη κρατικού σχεδίου αντιπυρικής προστασίας με επίκεντρο την πρόληψη, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε ομιλία του στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια σύσκεψης με φορείς της περιοχής.

«Οι ευθύνες τους» σημείωσε ο κ. Κουτσούμπας «είναι ακόμα μεγαλύτερες, γιατί εδώ δε μιλάμε για καμιά απομακρυσμένη περιοχή. Εδώ μιλάμε για έναν μεγάλο νομό, όπως είναι αυτός της Αχαϊας και για την Πάτρα, τον τρίτο μεγαλύτερο δήμο της χώρας, όπου η φωτιά μπήκε μέσα στον αστικό ιστό».

Αναφέρθηκε επίσης στη «γύμνια του κρατικού μηχανισμού, με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ», και σημείωσε ότι «εκεί χρειάζεται να αναζητήσει κανείς την αιτία της άθλιας επίθεσης των υπουργών της στη δημοτική αρχή της Πάτρας και προσωπικά στον δήμαρχο, τον Κώστα Πελετίδη».

Ο κ. Κουτσούμπας, συνέχισε λέγοντας ότι «αντί να απολογούνται για την έλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού, μέσων πυρόσβεσης και προληπτικών μέτρων, αυτοί που στις εκκλήσεις μας αρνούνταν ακόμα και την εκκένωση της Βιομηχανικής Περιοχής από τους εργαζόμενους την ώρα της πυρκαγιάς, βάζοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, προσπάθησαν με βρώμικα μέσα να ρίξουν την ευθύνη για την καταστροφή στη δημοτική αρχή της Πάτρας. Παλιά τους τέχνη κόσκινο! Αυτό δεν κάνουν σε όλες τις περιπτώσεις;

Πετάνε από πάνω τους την ευθύνη και πάντα κάποιος άλλος φταίει: πότε ο σταθμάρχης, πότε ο υπάλληλος, τώρα ο δήμαρχος… πότε η κακιά η ώρα, πότε οι άσχημες καιρικές συνθήκες, όπως τώρα στην περίπτωση των πυρκαγιών».

Απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες στη σύσκεψη, ανέφερε: «Ζήσατε τα καταστρεπτικά αποτελέσματα της λογικής του ‘πάμε και όπου βγει’ και σημείωσε ότι «και στην Πάτρα, και στην Αχαϊα, αποκαλύφτηκε η παντελής έλλειψη μέτρων για την πρόληψη των πυρκαγιών, που πρακτικά σημαίνει καθαρισμός δασών, συντήρηση του δικτύου του ΔΕΔΗΕ ή κοπή δέντρων, σημαίνει χάραξη δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών, σημαίνει καθαρισμό των ποταμών, χειμάρρων.

Τέτοια ήταν η ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, που άλλη μια καταστρεπτική πυρκαγιά μπήκε στον αστικό ιστό μιας μεγάλης πόλης. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες και η κλιματική αλλαγή, δεν μπορούν να είναι πια άλλοθι, αλλά ο λόγος για να υπάρξει ριζική αλλαγή του αντιπυρικού σχεδιασμού, όπως επιμένει το ΚΚΕ».

Ο κ. Κουτσούμπας αναρωτήθηκε «πόσοι είναι οι μάχιμοι πυροσβέστες; Πόσοι είναι οι πενταετείς και οι επταετείς (ΕΜΟΔΕ) και πόσοι οι εποχικοί; Δεν είναι δυνατόν ένα Σώμα όπως είναι το Πυροσβεστικό, να λειτουργεί με μη ομογενοποιημένο προσωπικό! Να μην έχει γίνει το αυτονόητο: Να ενταχθεί το επάγγελμα του πυροσβέστη στα βαρέα και ανθυγιεινά».

Σημείωσε επίσης, ότι το ΚΚΕ έγκαιρα είχε τονίσει «την ανάγκη ενίσχυσης των επίγειων δυνάμεων πυροπροστασίας με όλα τα αναγκαία μέσα και την εξασφάλιση των απαραίτητων χρημάτων για τη βελτίωση των υποδομών των τεχνικών μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος» υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να ενισχυθεί και να ανανεωθεί ο κρατικός εναέριος στόλος αεροπυρόσβεσης, να προχωρήσει έγκαιρα ο σχεδιασμός των απαραίτητων δασοτεχνικών – αντιδιαβρωτικών – αντιπλημμυρικών έργων και να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις, στο πλαίσιο της συνολικής και ενιαίας διαχείρισης και προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων και των ορεινών-ημιορεινών περιοχών».

Πρόσθεσε επίσης:«Αντί όλων αυτών, η κυβέρνηση τι κάνει; Θεωρεί ότι αφού αξιοποιεί το εργαλείο του ‘112’, ότι έβγαλε και την υποχρέωση. Σοβαρά τώρα; Εκεί αρχίζει και τελειώνει το όποιο σχέδιό της; Αποκλειστικά και μόνο στην οδηγία με ένα γραπτό μήνυμα για απομάκρυνση των κατοίκων;».

Ο κ. Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι «κανείς δεν αμφισβητεί πως προέχει η ανθρώπινη ζωή, όμως και η ίδια η απομάκρυνση των κατοίκων θέλει οργάνωση, θέλει εκπαίδευση, θέλει σχέδιο, για το πού θα πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα πάνε, πώς θα μετακινηθούν ηλικιωμένοι και άλλοι με κινητικά προβλήματα, τα παιδιά, πού θα μείνουν… Και πολλά άλλα ακόμα. Και βεβαίως, δεν μπορεί η κυβέρνηση και η πολιτεία να αδιαφορεί τι θα γίνει με το βιός των ανθρώπων που μένει πίσω, που με θυσίες το απόχτησαν. Ποιος το υπερασπίζεται αυτό, όταν δεν επαρκούν οι δυνάμεις και τα μέσα που διαθέτει; Η κυβέρνηση και το κράτος στέλνει ένα μήνυμα και έτσι θεωρεί ότι ξεμπέρδεψε. Όλα τα υπόλοιπα τα πασάρει στην ‘ατομική ευθύνη’».

«Μετά, παριστάνουν ότι απορούν, γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι κάτοικοι αγνοούν τα 112 και επιλέγουν να μείνουν. Ναι, να μείνουν με κίνδυνο της ζωής τους, και να περισώσουν ό,τι μπορούν» συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στα μέτρα αποκατάστασης και συγκεκριμένα στη στεγαστική συνδρομή που εξαγγέλθηκε από το κυβερνητικό κλιμάκιο, σημείωσε ότι «όχι μόνο δεν επαρκεί, με δεδομένο και το ύψος των ενοικίων, αλλά στην κυριολεξία αφήνει τους πληγέντες έρμαια στα χέρια δανείων και τραπεζών […] Βέβαια, έκανε μια εξαγγελία η κυβέρνηση, μην την αδικούμε: Το 1,5 εκ. ευρώ για το ΑΧΑΪΑ PASS! Για να εξασφαλίσουν όπως είπαν την τοπική τουριστική κίνηση! Δηλαδή, ζεστό χρήμα για τους ξενοδόχους της περιοχής – οι οποίοι δεν επλήγησαν από τη φωτιά – για να μπορούν οι τουρίστες να βλέπουν τα καμένα και αργότερα, από το φθινόπωρο, τα πλημμυρισμένα σπίτια».

Ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε επείγον το ζήτημα της κάλυψης των εργαζομένων, ώστε «κανείς να μην χάσει το μεροκάματό του κυρίως στη ΒΙΠΕ Πατρών, να καλυφθούν οι ασφαλιστικές εισφορές με ευθύνη του κράτους. Να δοθεί απαλλαγή από τις φορολογικές υποχρεώσεις. Να παγώσει η αποπληρωμή των δανείων για τους πληγέντες. Να καλυφθούν οι απώλειες του εισοδήματος επαγγελματιών, παραγωγών και κτηνοτρόφων, μέχρι την ανάκτηση της προηγούμενης παραγωγικής δραστηριότητας. Απαιτούνται επίσης, μέτρα που αφορούν την καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών, των καμένων εκτάσεων, των κατοικιών, των καλλιεργειών, των ζώων που κάηκαν. Μιλάμε με βάση το σύστημα Copernicus, για 31.320 στρέμματα γης στη Δυτική Αχαϊα και 11.180 στρέμματα στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καεί περίπου 50.000 ρίζες ελιές, αμπέλια, αποθήκες, στάβλοι και αγροτικά μηχανήματα. 800 αιγοπρόβατα, 500 πτηνά και 250 κυψέλες. Δεκάδες είναι τα σπίτια που έχουν πάθει ζημιές ή έχουν καταστραφεί».

Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις, είπε ότι «αυτές πρέπει να δοθούν στο 100% των απωλειών, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Πρέπει επίσης να δοθεί επείγουσα χρηματοδότηση από τον κρατικό Προϋπολογισμό προς τους δήμους της περιοχής που επλήγησαν, για τις ανάγκες αποκατάστασης των ζημιών σε βασικές υποδομές. Να αποκατασταθούν οι ζημιές στο νοσοκομείο ”Αγιος Ανδρέας’, αλλά και το δίκτυο ηλεκτροδότησης, με ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ. Όλα ανεξαιρέτως τα καμμένα δάση πρέπει να κηρυχθούν αναδασωτέα, να μην υπάρξει καμία αλλαγή στη χρήση γης, να θεωρηθεί παράνομη η οικοπεδοποίηση και να απαγορευτεί η εγκατάσταση ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών σε καμμένα δάση».