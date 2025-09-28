«Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του “Οδηγητή” μπορεί να μιλάει στην καρδιά και στο μυαλό χιλιάδων νέων, μπορεί να εμπνέει και να εμπνέεται από κάθε νέο και νέα, που τολμά να βλέπει έξω από τα όρια του συστήματος της εκμετάλλευσης και της αδικίας, να αντανακλά τις ελπίδες, τα όνειρά τους.

Με τη σιγουριά και τη γνώση που μας έχει εφοδιάσει η κοσμοθεωρία μας ότι τίποτα δεν μένει ακίνητο, στάσιμο, όλα αλλάζουν κι έρχεται η ώρα που η σπίθα της αμφισβήτησης μπορεί να γίνει πυρκαγιά, προετοιμαζόμαστε γι’ αυτές τις μεγάλες, τις συγκλονιστικές στιγμές.

Με ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμοι στο κάλεσμα της Ιστορίας, για τον σοσιαλισμό, όπως λέει και το σύνθημα του 22ου Συνεδρίου μας, θα τα καταφέρουμε!» τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του το Σάββατο σε πολιτική συγκέντρωση στο 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – “Οδηγητή”, στο Πάρκο Τρίτση.

«Τούτες τις μέρες, από δω, χιλιάδες νέες και νέοι εργαζόμενοι, φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές, έστειλαν μήνυμα αντίστασης και πάλης ενάντια στην αποκτήνωση των ανθρώπου» είπε ο κ. Κουτσούμπας υπογραμμίζοντας ότι «είναι αποκτήνωση να δουλεύουν οι εργαζόμενοι από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ για τα κέρδη της μεγαλοεργοδοσίας λες και είναι μηχανές».

«Την ερχόμενη Τετάρτη 1 του Οκτώβρη, στη μεγάλη πανεργατική απεργία, πρέπει να σβήσουν οι πραγματικές μηχανές, να αδειάσουν γραφεία, να κατέβουν ρολά, να βουλιάξουν όλοι οι δρόμοι και να ακουστεί δυνατά το “όχι” της εργατικής τάξης στη σύγχρονη σκλαβιά!» πρόσθεσε.

Μίλησε για την Διεθνούπολη του Φεστιβάλ σημειώνοντας: «εδώ κάθονται δίπλα – δίπλα νέοι από την Ουκρανία και από τη Ρωσία, από την Παλαιστίνη και το Ισραήλ, από την Τουρκία και την Κύπρο, δίνοντάς μας μια μικρή μόνο εικόνα από το όμορφο μέλλον που μπορούν να χτίσουν οι λαοί, όταν αποφασίσουν να απαλλαγούν από τους ιμπεριαλιστές και όλους τους εκμεταλλευτές τους».

«Τούτη η συγκέντρωση γίνεται σήμερα μια απέραντη διαδήλωση αλληλεγγύης στον ήρωα λαό της Παλαιστίνης, που επιμένει να αντιστέκεται και να μάχεται για το δίκιο του. Με όπλο το δίκιο του στέκεται ακόμα όρθιος, αρνείται να ισοπεδωθεί κάτω από τη δολοφονική πολεμική μηχανή του Ισραήλ, το οποίο επιχειρεί τώρα να ολοκληρώσει την κτηνωδία του με την ισοπέδωση και κατάληψη της Γάζας» τόνισε.

Κατήγγειλε την «στήριξη που επιμένει ξεδιάντροπα να παρέχει στον σφαγέα Νετανιάχου η ελληνική κυβέρνηση, σε πλήρη αντίθεση με το αίσθημα της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, ακολουθώντας αυτό που κάνουν οι ΗΠΑ, ΕΕ και ΝΑΤΟ».

«Όσο κι αν κάποιες κυβερνήσεις, στο πλαίσιο και των μεταξύ τους ανταγωνισμών για τη μοιρασιά της “λείας” στη Μέση Ανατολή, χύνουν τώρα κροκοδείλια δάκρυα για την “ανθρωπιστική καταστροφή” και προχωρούν σε κινήσεις για μια “θολή” και με αστερίσκους αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους.

Ακόμα, όμως, κι αυτή η εξέλιξη, δείχνει τη δύναμη που έχει ο αγώνας των λαών, όταν πετάει στα σκουπίδια τα προσχήματα, την παραχάραξη της αλήθειας και της ιστορίας, τους εκβιασμούς και τις απειλές που χρησιμοποιούν οι “από πάνω”, για να κάνουν τους “από κάτω” να συμβιβαστούν με τη βαρβαρότητα» πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι «με τα όσα έγιναν εκεί κατέρρευσαν, για μια ακόμη φορά, οι μύθοι περί “ήρεμων νερών”, περί “ισχυρών συμμάχων” και πάει λέγοντας».

«Αφού η ελληνική κυβέρνηση πρωτοστάτησε σε όλους τους επικίνδυνους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς, αφού πλήρωσε έναν σκασμό λεφτά του λαού για εξοπλισμούς, στο όνομα δήθεν της “άμυνας της χώρας” και της “υπεροχής έναντι της Τουρκίας”, τώρα είδαμε τον Τραμπ να υποδέχεται τον Ερντογάν, φορώντας στο πέτο καρφίτσα στο σχήμα μαχητικού αεροσκάφους και να συζητούν τις μπίζνες με τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα.

Αποδεικνύεται, για μια ακόμη φορά, αυτό που έλεγε το ΚΚΕ, όταν όλοι οι άλλοι μαζί υπερψήφιζαν τις πολεμικές δαπάνες του προϋπολογισμού: Ότι οι λαοί ματώνουν για εξοπλισμούς, οι οποίοι το μόνο που υπηρετούν είναι το ΝΑΤΟ και τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς» τόνισε.

Σημείωσε, επίσης, ότι «είναι πλέον σαφές ότι το βέλος των εξελίξεων, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, δείχνει προς την κατεύθυνση μιας πολύ σοβαρής κλιμάκωσης, με τη χώρα μας μπλεγμένη σε μεγάλους κινδύνους, με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ και τις πλάτες των υπολοίπων».

Είπε ότι το ΚΚΕ και η ΚΝΕ θα συνεχίσουν να δίνουν όλες τους τις δυνάμεις «στον αγώνα για την απεμπλοκή από το μακελειό των πολέμων, την υπεράσπιση του Παλαιστινιακού λαού» και κάλεσε στην «μέγιστη δυνατή κινητοποίηση και πίεση στην κυβέρνηση της ΝΔ, για να διακοπεί κάθε συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Για να προχωρήσει στην πραγματική αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, με βάση την ομόφωνη απόφαση της Βουλής από το 2015».

«Να προχωρήσει, δηλαδή, στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους με σύνορα στα όρια του 1967 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Ενός κράτους με εδαφική ενότητα, χωρίς στρατεύματα κατοχής και εποικισμούς, με όλες τις δομές και τις εξουσίες που έχουν και τα υπόλοιπα κράτη. Ενός κράτους πραγματικά ανεξάρτητου, χωρίς επικυρίαρχους, στο οποίο, ο λαός και όχι οι ιμπεριαλιστές, θα αποφασίζει ποιος θα συμμετέχει και ποιος όχι στη διακυβέρνηση και αν το αποφασίσει θα πάρει ο ίδιος την εξουσία στα χέρια του.

Αυτό είναι το περιεχόμενο του συνθήματος που εδώ και δυο χρόνια ακούγεται δυνατά σε όλη τη χώρα: Λευτεριά στην Παλαιστίνη» συμπλήρωσε.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο κ. Κουτσούμπας, επισήμανε ότι «ειδικά στη σημερινή εποχή, που είναι εποχή συνολικά αρνητικού συσχετισμού, αλλά και εποχή των μεγάλων αδιεξόδων του συστήματος που δε βρίσκουν γιατρειά, οι αγώνες του λαού και της νεολαίας, όσο μαζικοί κι αν είναι, θα μένουν στη μέση, θα είναι ευάλωτοι στην ενσωμάτωση από το σύστημα, αν περιορίζονται αποκλειστικά σε κάποια επιμέρους αιτήματα, αν δεν οξύνουν το ιδεολογικό μέτωπο με τον ταξικό αντίπαλο στη μάχη των ιδεών».

«Οι εργαζόμενοι σε όλες τις χώρες πάντα ζούσαν κάτω από τις δυνατότητες της εκάστοτε εποχής και όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο η απόσταση ανάμεσα στο πώς θα μπορούσαμε να ζούμε και στο πώς πραγματικά ζούμε, γίνεται μεγαλύτερη. Αυτή είναι η πραγματικότητα» είπε και τόνισε: «γι’ αυτό και η απάντηση του λαού και της νεολαίας σε όσους τους καλούν να βάζουν διαρκώς “κόφτες” στις ανάγκες και τις διεκδικήσεις τους, πρέπει να είναι μόνο μία: πιο μαζικά, πιο οργανωμένα, πιο επιθετικά στον αγώνα για τις ανάγκες μας, για τη ζωή που δικαιούμαστε στον 21ο αιώνα!.

Αυτός ο αγώνας, για να είναι νικηφόρος, για να μπορέσει να πάει μέχρι τέλους, πρέπει να βάζει στο στόχαστρο τις κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα του συστήματος, συνολικά το σημερινό εχθρικό κράτος και τους αντιλαϊκούς θεσμούς του, την καπιταλιστική εργοδοσία, τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις, στις οποίες συμμετέχει η χώρα, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ κλπ, όλα αυτά δηλαδή που συγκροτούν πραγματικά αυτό που λέγεται “σύστημα”».

Ο Δ. Κουτσούμπας πραγματοποίησε ιδιαίτερη αναφορά στην τραγωδία των Τεμπών και τα αιτήματα των συγγενών των θυμάτων.

Αναφέρθηκε στις ευθύνες που «έχει το ΚΚΕ να συμβάλει για να γίνουν πιο αποφασιστικά βήματα στην πορεία ανασύνταξης του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, στην ισχυροποίηση της αντικαπιταλιστικής γραμμής μέσα σε αυτό. Στη συγκρότηση ενός πανελλαδικά ενιαίου κινήματος, με κοινές θέσεις και στόχους διεκδίκησης, για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων ενάντια στα μονοπώλια και την εξουσία τους» προσθέτοντας «ενός κινήματος που θα καλλιεργεί την οργανωμένη απειθαρχία και την αγωνιστική, ταξική αναμέτρηση, τόσο με την πολιτική του κεφαλαίου όσο και με την προσπάθεια να γίνει σκαλοπάτι της αστικής κυβερνητικής εναλλαγής. Θα συμβάλλει στην ωρίμανση των προϋποθέσεων για την αποφασιστική σύγκρουση και ρήξη με την εκμεταλλευτική εξουσία».

Υπογράμμισε ότι «το ΚΚΕ βαδίζοντας προς το 22ο Συνέδριό του θέτει στο επίκεντρο της συζήτησης αυτά ακριβώς τα ζητήματα».

«Το κόμμα μας πέρασε, σε όλη του την ιστορία, μέσα από φωτιά και από σίδερο, όμως στάθηκε όρθιο και άντεξε σε όλες τις στροφές της ταξικής πάλης» είπε και πρόσθεσε: «Συνεχίζουμε και θα τα καταφέρουμε, με ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας, για τον σοσιαλισμό! Με πίστη στο δίκιο του αγώνα μας, με εφόδιο την ηρωική ιστορία μας, με όπλο το σύγχρονο, επιστημονικά επεξεργασμένο Πρόγραμμά μας».

«Την Τετάρτη, όλοι και όλες, στην μεγάλη απεργία και στα συλλαλητήρια! Το άλλο Σάββατο, όλοι και όλες, με τον “Ριζοσπάστη” και τις θέσεις της ΚΕ για το 22ο Συνέδριο, στο χέρι!

Ευχαριστούμε όλους τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο 51ο Φεστιβάλ, όλους και όλες που βόηθησαν να στηθεί αυτή η όμορφη κόκκινη πολιτεία, τα χιλιάδες μέλη της ΚΝΕ και του ΚΚΕ.

Ζήτω το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ!» κατέληξε στην ομιλία του ο κ. Κουτσούμπας.