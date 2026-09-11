«Για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο» τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, χαρακτηρίζοντας τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ ως ένα σχέδιο που δεν απαντά στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και του λαού.

«Απέναντι στην εξουσία των μονοπωλίων, που υπηρετεί ο κ. Μητσοτάκης και οι διάφοροι επίδοξοι συνεχιστές του, εμείς αντιπροτείνουμε τη λαϊκή διακυβέρνηση και εξουσία που θα μας απαλλάξει από τα δεσμά της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και θα έχει στην προμετωπίδα της την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού. Τέτοιο πρόγραμμα καταθέτει το ΚΚΕ στο λαό, που προβλέπει τα οικονομικά εργαλεία να μπουν στην υπηρεσία του λαού, να κοινωνικοποιηθούν».

Ο κ. Κουτσούμπας υποστήριξε ότι το λεγόμενο «μέρισμα ανάπτυξης» των 2,2 δισ. ευρώ δεν μπορεί να συγκριθεί με τα συνολικά φορολογικά έσοδα, τα οποία, όπως είπε, θα ξεπεράσουν φέτος τα 74 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να προέρχεται από τα λαϊκά στρώματα. Παράλληλα, επέκρινε τη φορολογική πολιτική απέναντι στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, στις εταιρείες ενέργειας, στις τράπεζες και τους εφοπλιστές.

«Την ίδια στιγμή, οι τράπεζες εξακολουθούν, με όλες τις κυβερνήσεις, να απολαμβάνουν τον αναβαλλόμενο φόρο, οι εφοπλιστές να μην πληρώνουν καθόλου φόρους και μάλιστα με συνταγματική κατοχύρωση, ενώ τώρα έρχεται να προστεθεί και μια άλλη συνταγματική φοροασυλία, αυτή των “στρατηγικών επενδυτών”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ΓΓ του ΚΚΕ υποστήριξε ότι η αύξηση των κερδών των επιχειρήσεων δεν μεταφράζεται σε βελτίωση της ζωής των εργαζομένων, που καλούνται να ξεχάσουν εργατικές κατακτήσεις των προηγούμενων χρόνων.

«Ο κ. Μητσοτάκης, εδώ στη ΔΕΘ, στηρίχθηκε εξ ολοκλήρου στο γνωστό κάλπικο αφήγημα, ότι δήθεν από το μεγάλωμα της “πίτας” των καπιταλιστικών κερδών θα επωφεληθεί τελικά και η λαϊκή πλειοψηφία. Αλλά η “πίτα” που λένε όλοι τους έχει ήδη μεγαλώσει και μάλιστα πολύ. Αν, λοιπόν, το αφήγημά τους ήταν σωστό, δεν θα έπρεπε να έχουν ήδη επωφεληθεί σημαντικά οι εργαζόμενοι;», αναρωτήθηκε και συνέχισε:

«Αυτό το αφήγημα, το οποίο τις προηγούμενες δεκαετίες είχαμε συνηθίσει να χαρακτηρίζεται ως “νεοφιλελεύθερο”, πλέον το έχουν υιοθετήσει χωρίς προσχήματα και τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας, όπως το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα».

«Πλέον δεν τους ξεχωρίζεις. Όλοι τους θυμίζουν κάτι από Θάτσερ, μιας και έχουν υπηρετήσει έμπρακτα και το γνωστό There Is No Alternative (TINA – δεν υπάρχει εναλλακτική)» πρόσθεσε ο κ. Κουτσούμπας.

Μάλιστα, σχολιάζοντας την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη πριν από τον πρωθυπουργό, είπε: «Θα μπορούσε, όμως, να πει κανείς, ότι τελικά ήταν πολύ ταιριαστό, τον βόλεψε, αφού κατά κάποιον τρόπο του “έστρωσε το χαλί”».

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ σημείωσε ότι ο κ. Μητσοτάκης ζητά και τρίτη θητεία, υποσχόμενος ότι τα κέρδη της καπιταλιστικής οικονομίας, θα γίνουν επιτέλους αισθητά στη λαϊκή πλειοψηφία. «Μα το ίδιο ακριβώς έλεγε όταν ζητούσε μια δεύτερη τετραετία, το 2023. Όσες τετραετίες κι αν περάσουν, πάντα θα ζητάνε μία ακόμα. Όσο είναι πιθανό να βγει ο ήλιος από την Δύση, άλλο τόσο είναι πιθανό να συμβαδίσει η καπιταλιστική κερδοφορία με την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων».

Ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε και στο σύνθημα «να γίνουμε Ευρώπη», αντιπαραβάλλοντάς το με την πραγματικότητα που, σύμφωνα με το ΚΚΕ, διαμορφώνεται από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Είμαστε και παραείμαστε “Ευρώπη”, ή για να το πούμε ακριβέστερα “Ευρωπαϊκή Ένωση”», είπε, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στα δημοσιονομικά σύμφωνα, στην ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας, στα 13ωρα, στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, στα Χρηματιστήρια Ενέργειας, στα funds και στην εμπορευματοποίηση της Υγείας και της Παιδείας.

«Γι’ αυτό εμείς λέμε ότι το “να γίνουμε περισσότερο ΕΕ”, που λένε όλοι οι άλλοι, μόνο ως απειλή πρέπει να εκλαμβάνεται από τον ελληνικό λαό», τόνισε, προβάλλοντας ως πρόταση του ΚΚΕ την αποδέσμευση από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Ο ΓΓ του ΚΚΕ αναφέρθηκε και τους εξοπλισμούς και στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», συνδέοντας την επιλογή αυτή με τις προτεραιότητες της κυβέρνησης.

«Γι’ αυτό και “οι αριθμοί είναι αμείλικτοι” και λένε ότι “δεν τους βγαίνουν”, όταν πρόκειται για μισθούς, συντάξεις, υγεία και παιδεία, αλλά βρίσκονται στο άψε-σβήσε 3,5 δισ. ευρώ για να αγοραστεί η “Ασπίδα του Αχιλλέα”» είπε ο κ. Κουτσούμπας χαρακτηρίζοντας το «ένα πραγματικό σκάνδαλο, για τον πυρήνα του οποίου κανένα άλλο κόμμα πλην ΚΚΕ δεν άρθρωσε λέξη».

«Το ΚΚΕ λέει μια αλήθεια που κανένα άλλο κόμμα δεν τολμά να πει. Ότι μέσα στα γεωγραφικά όρια της χώρας που ζούμε όλοι, υπάρχουν στην πραγματικότητα δύο πατρίδες. Η πατρίδα των εργαζομένων, όλων των ανθρώπων της βιοπάλης, που παράγουν τα πάντα και τα στερούνται και η πατρίδα των εκμεταλλευτών που τα λυμαίνονται» συνέχισε ο κ. Κουτσούμπας και πρόσθεσε: «Δεν μπορούν να κερδίζουν ταυτόχρονα και οι μεν και οι δε, αλλά για να κερδίσει ο λαός, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο».

Ο ΓΓ του ΚΚΕ παρουσίασε ως εναλλακτική πρόταση τη «λαϊκή διακυβέρνηση και εξουσία» και όπως είπε είναι ρεαλιστική και συμφέρει το λαό, με κοινωνικοποίηση βασικών οικονομικών εργαλείων, της Ενέργειας, των Μεταφορών, των Τηλεπικοινωνιών, της βιομηχανίας, της γης και των πλουτοπαραγωγικών πηγών.

«Ο άλλος δρόμος υπάρχει και είναι ο δρόμος πάλης και εξουσίας που προτείνει το ΚΚΕ», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα προβλήματα της Θεσσαλονίκης, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη που προωθείται δεν καλύπτει τις λαϊκές ανάγκες. Μεταξύ άλλων ζήτησε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε δασικές υπηρεσίες και Πυροσβεστική, ενίσχυση του πυροσβεστικού σταθμού στη Σίνδο, νέο σταθμό στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Λαγκαδά. Για τις μεταφορές έθεσε ως προτεραιότητες την επέκταση του Μετρό προς τα δυτικά, τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων οδηγών του ΟΑΣΘ και την ενίσχυση των δρομολογίων. Παράλληλα, συνέδεσε την πολιτική του ΚΚΕ με την ανάγκη ασφαλούς σιδηροδρόμου, σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί ούτε καν 3μιση χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη να εγγυηθεί ότι η χώρα θα έχει έναν ασφαλή σιδηρόδρομο».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κάλεσε σε ενίσχυση του ΚΚΕ στις επόμενες εκλογές, παρουσιάζοντας το κόμμα ως δύναμη σύγκρουσης με το σημερινό πολιτικό και οικονομικό σύστημα.

«Το ΚΚΕ είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του για την προοπτική της εργατικής – λαϊκής διακυβέρνησης – εξουσίας, με τη θέληση και την ενεργή συμμετοχή της πλειοψηφίας της εργατικής τάξης και όλου του λαού που σήμερα υποφέρει», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Επειδή το ΚΚΕ έχει πολιτική πρόταση και πρόγραμμα που μας βγάζει από τα σημερινά αδιέξοδα, επειδή δεν έχει δεσμεύσεις και εξαρτήσεις από το σύστημα, γι’ αυτό μπορεί και σήμερα να είναι μπροστά στους αγώνες, επικεφαλής μιας μαχητικής εργατικής-λαϊκής αντιπολίτευσης, “βράχος” και “φάρος” για τα εργατικά-λαϊκά συμφέροντα».

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ υποστήριξε ότι η εκλογική ενίσχυση του ΚΚΕ θα λειτουργήσει ως παράγοντας αλλαγής των συσχετισμών.

«Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, θα σηματοδοτήσει ένα βήμα μπροστά για τον λαό» υπογράμμισε ο κ. Κουτσούμπας και πρόσθεσε:

«Οι δυσκολίες στο αστικό πολιτικό σύστημα, όπως είναι η δυσκολία δημιουργίας σταθερών κυβερνήσεων, ή ένας ακόμα μεγαλύτερος κλονισμός στην αντιλαϊκή λειτουργία του, δεν θα πρέπει να προκαλούν φόβο στον λαό μας. Να μην επιτρέπουν στον κ. Μητσοτάκη και σε οποιονδήποτε άλλο να τους εκβιάζει με αυτό. Αντίθετα, είναι όπλο για το εργατικό-λαϊκό κίνημα, για να αλλάζει τον συσχετισμό δύναμης προς όφελός του, για να μη νιώθει καμία κυβέρνηση σταθερή και ακλόνητη στο αντιλαϊκό της έργο, και ταυτόχρονα να διαμορφώνονται προϋποθέσεις συνολικής ανατροπής και αλλαγών».

«Η δύναμη που δίνει ο λαός στο ΚΚΕ, μένει στο ΚΚΕ και σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια υπέρ του λαού. Δεν μεταλλάσσεται, ούτε παζαρεύεται», υπογράμμισε.